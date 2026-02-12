दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाबाबत निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार घेतील - सुनील शेळके
पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालय इथं आज (12 फेब्रुवारी) राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पहिलीच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली.
Published : February 12, 2026 at 5:47 PM IST
पुणे : अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. 12 तारखेला दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याची घोषणा अजित पवार करणार होते, याबाबत देखील चर्चा सुरू झाली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार सुनील शेळके यांनी भाष्य केलं आहे. विलिनीकरणाबाबत अजित पवारांचे उत्तराधिकारी म्हणून सुनेत्रा पवार या काम पाहत असून त्याच विलिनीकरणाबाबत निर्णय घेणार असल्याचं सुनील शेळके यांनी म्हटलं आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक : पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालय इथं आज (12 फेब्रुवारी) राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पहिलीच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या ऑनलाईन उपस्थित होत्या, तर जिल्ह्यातील तसंच शहरातील नेते मंडळी उपस्थित होते. यावेळी सुनील शेळके यांना दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणाबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. सुनील शेळके म्हणाले की, "उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत ही पहिली बैठक पार पडली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या मुंबईहून ऑनलाईन होत्या, तर बाकी नेते, मंत्री या बैठकीला उपस्थितीत होते. 1 हजार 600 कोटी वाढीव निधी देण्यात यावं, ही मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. आजच्या बैठकीत अजित पवार यांची उणीव जाणवली तसंच शहरी आणि ग्रामीण बाबत कसा निधी देण्यात यावा, यावर चर्चा देखील झाली," असं सुनील शेळके यांनी सांगितलं.
कुठंही राजकारण झालं नाही पाहिजे : अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत सुनील शेळके यांना विचारण्यात आलं. यावेळी ते म्हणाले की, "ज्या दिवशी घटना घडली, त्याच दिवशी एसआयटीची स्थापन करण्यात आली होती. तपास यंत्रणा काम करत आहे. जबाबदार व्यक्तीने जबाबदारीनेच बोललं पाहिजे. जी घटना घडली आहे, ती दुदैवी आहे. कुठंही राजकारण झालं नाही पाहिजे. दादा बायरोड येणार होते, उशीर झाला म्हणून फ्लाईटनं आले. या घटनेकडे राजकीय किंवा द्वेषानं पाहू नये. तसंच घटनेचा तपास सुरू आहे, त्याची वाट पाहू," असं सुनील शेळके यांनी सांगितलं.
विलीनीकरणाबाबत निर्णय सुनेत्रा पवार घेतील : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबत सुनील शेळके यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा दादांनी जर कुठल्या चर्चा केल्या तर त्यात शंका आणायचं कारण नाही किंवा आम्ही नाकारत नाही. आता दादाचे उत्तराधिकारी म्हणून सुनेत्रा पवार या जबाबदारी सांभाळत आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित येण्याबाबत तसंच विलीनीकरणाबाबत सर्व निर्णय सुनेत्रा पवार घेतील. महायुती सरकारमध्ये भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शिवसेना हे आहेत. या प्रमुख पक्षांना देखील विश्वासात घेऊन निर्णय होईल. आमचा पक्ष मोठा होत असेल तर त्यात वावगं काय आहे? मात्र याबाबत निर्णय सुनेत्रा पवार घेतील," असं सुनील शेळके यांनी सांगितलं.
