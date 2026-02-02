ETV Bharat / state

लाडक्या बहिणींना लखपती बनवणं आमचं उद्दिष्ट - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कागल तालुक्यातील नानीबाई चिखली इथं शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभा घेतली.

Deputy Chief Minister Eknath Shinde
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 11:18 AM IST

कोल्हापूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कागल तालुक्यातील नानीबाई चिखली इथं शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभा घेतली. यावेळी त्यांनी राज्याच्या राजकारणातील ताज्या घडामोडींवर भाष्य करत, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये शिवसेनेच्या विजयाची दिशा स्पष्ट केली. शिंदे यांनी कोल्हापूरच्या भूमीला स्वाभिमानी आणि ऊर्जा देणारी संबोधून, विकासाच्या मुद्यावर युतीचे उमेदवार निवडून आणण्याचं आवाहन केलं.

उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले? : उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर इच्छा नसतानाही निवडणुकांची वेळ आलेली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात. त्यामुळेच मी कार्यकर्त्यांसाठी, लाडक्या बहिणींसाठी, लाडक्या भावांसाठी आणि युतीच्या उमेदवारांसाठी इथं आलो आहे.

कोल्हापूरची भूमी ही स्वाभिमानी आणि ऊर्जा देणारी भूमी आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत कोल्हापूर जिल्ह्यात विकासाची गंगा आणण्याचं काम आपण केलं आहे. या विकासाच्या जोरावर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या रणांगणात शिवसेनेचे सर्व उमेदवार निवडून आणा आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर भगवा फडकवा, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं.

आपल्या भाषणात शिंदे यांनी कोल्हापूरची खास ओळख अधोरेखित केली. त्यांनी म्हटलं की, कोल्हापूर ही स्वाभिमानी भूमी असून स्वातंत्र्यसैनिकांची आणि माजी सैनिकांची भूमी आहे. जेव्हा सीमेवरील सैनिकांना रक्ताची गरज भासत होती, तेव्हा पैलवान चंद्रहार पाटलांसह इतर पैलवानांनी रक्तदान करून ही गरज पूर्ण केली. जनता सर्वकाही पाहत असते आणि ठरवते की कोण कशासाठी एकत्र आलं आहे.

'लाडक्या बहिणींना लखपती बनवणं आमचं उद्दिष्ट' : शिवसेना सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी काम करणारा पक्ष आहे, सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देणं हे त्याचं उद्दिष्ट आहे. शिंदे पुढे म्हणाले, “मी मुख्यमंत्री असताना अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या. सगळ्यात महत्त्वाची ‘लाडकी बहीण योजना’ राबवली. लाडक्या बहिणींना लखपती बनवणं आमचं उद्दिष्ट आहे, आणि ही योजना बंद होणार नाही.”

शिंदेंनी पुढे सांगितलं, सर्वसामान्य माणूसच ठरवतो की कोण जिंकेल आणि कोण हरेल. विकासाचा अजेंडा महत्त्वाचा असून शिवसेनेनं विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत, त्यामुळेच लोकांनी पक्षावर विश्वास दाखवला आहे. अशा स्थितीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सर्व उमेदवार निवडून देण्याचं आवाहनही शिंदेंनी जनतेला केलं.

शिवसेना विरुद्ध महायुती सामना : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कागलच्या शाहू समूहाचे प्रमुख समरजीत घाटगे, माजी आमदार संजय घाटगे यांच्या महायुती विरुद्ध शिवसेना असा रंगतदार सामना कागलच्या राजकीय पटलावर पाहायला मिळत आहे. या प्रचारसभेला जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार संजय मंडलिक, वीरेंद्र मंडलिक, शितल फराकटे यांच्यासह जिल्ह्यातील शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

