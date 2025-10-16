कंबरडे मोडल्यावर हंबरडे फोडण्यात अर्थ नाही, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची विरोधकांवर खोचक टीका
मी लोकांमध्ये उतरून काम करणारा माणूस आहे. आरोपांना कामातून उत्तर दिलंय आणि जनतेने मला पुन्हा निवडून दिलं आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
Published : October 16, 2025 at 9:39 AM IST
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत बोगस मतदानाविरोधात त्यांनी मोर्चेबांधणी केली होती. परंतु ही महाविकास आघाडी नाही, तर ही महाकन्फ्युज आघाडी आहे. कोण काय बोलतो हे त्यांनाच माहीत नाही. फक्त गोंधळ आणि दिखावा आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला. एकनाथ शिंदे मुंबईत बोलत होते.
माझ्या नादाला लागू नका : दरम्यान, मी प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून काम करणारा माणूस आहे. मी लोकांमध्ये उतरून काम करणारा माणूस आहे. आरोपांना कामातून उत्तर दिलंय आणि जनतेने मला पुन्हा निवडून दिलं आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. एका चुकीच्या निर्णयामुळे तुम्हाला जनतेने उचलून फेकून दिले हे लक्षात ठेवा, म्हणून माझ्या नादाला लागू नका, असा अप्रत्यक्ष इशारा एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना दिला. नको ते तुम्ही खाल्ले आणि केले, त्यामुळे तुमचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळं आता हंबरडा फोडण्यात किंवा हंबरडा मोर्चा काढण्यात काही अर्थ नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर केली.
आम्ही बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेतोय : 2019 मध्ये जनतेने शिवसेना-भाजपा युतीला बहुमत दिले होते. तरीसुद्धा काहींनी बाळासाहेबांच्या विचारांविरुद्ध भूमिका घेतली. पण 2022 मध्ये मी जनतेच्या मनातील काम केले. आम्ही मंत्रिपदे सोडून उठाव केला. विश्वासाने माझ्यासोबत 50 आमदार आले, जनतेचा विश्वास मिळविला आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक लोकहिताचे, समाजाभिमुख कामे केली. अनेक विकास प्रकल्पांना गती दिली. लाडक्या बहिणींनी विरोधकांनी चांगलाच धडा शिकवला आणि आमच्या महायुतीचे जनतेने 232 उमेदवारांना निवडून दिले. आम्ही बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेतोय, असं शिंदे म्हणाले.
कामाचं तोरण हेच शिवसेनेचं धोरण : 2024 विधानसभा निवडणूक निकाल लागायच्या आधी महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ठरला होता, मोठ्या स्टार हॉटेल बुक केले होते. पण माझ्या लाडक्या बहिणींनी त्यांचे बुकिंगच रद्द केले आणि महाविकास आघाडीला पराभूत केले, असा हल्लाबोल शिंदेंनी महाविकास आघाडीवर केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या हिंदुत्ववादी विचाराने 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण हे शिवसेनेचं तत्त्व आणि सूत्र आहे. त्यानुसार आम्ही काम करतोय. ‘कामाचं तोरण हेच शिवसेनेचं धोरण’ असल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
