ग्रामविकास मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील 23 सराईत गुंड तडीपार, नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर म्हसवड पोलिसांची कारवाई
सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड (ता. माण) नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
Published : November 30, 2025 at 2:34 PM IST
सातारा : राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मतदारसंघातील तब्बल 23 सराईत गुंडांना म्हसवड पोलिसांनी तडीपारीचा दणका दिला आहे. सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड (ता. माण) नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. म्हसवड नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी येत्या मंगळवारी (2 डिसेंबर) मतदान होणार आहे. निवडणुकीच्या दिवशी ज्यांच्यामुळं सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचा गुन्हा घडू शकतो आणि कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशा 23 सराईत गुंडांना नगरपालिका निवडणूक काळात म्हसवड हद्दीतून तडीपार करण्यात आलं आहे.
कलम 163 (2) प्रमाणे हद्दपारीचा प्रस्ताव : यासंदर्भात म्हसवड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अक्षय सोनवणे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कलम 163 (2) प्रमाणे हद्दपारीचा प्रस्ताव माण तालुक्याच्या प्रांताधिकारी उज्वला गाडेकर यांच्याकडे सादर केला होता. त्यांनी या प्रस्तावाची खात्री केली. तसंच सार्वजनिक शांतता, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी 23 सराईत गुंडांना निवडणूक काळात म्हसवड शहरात वास्तव्य करण्यास सक्त मनाई करत तडीपारीचा आदेश दिला आहे.
'या' सराईत गुंडांचा समावेश : म्हसवड शहरातून तडीपार करण्यात आलेल्यांमध्ये दादासो किसन खुपकर, रावसाहेब रघुनाथ नरळे, मल्हारी पांडुरंग मदने, धनंजय दिनकर बनसोडे, पोपट रामचंद्र गायकवाड, अविनाश दादू सरतापे, अक्षय महादेव गोरड, विजय बाबा शिंदे, प्रवीण सुरेश गोरड, विशाल महादेव नलावडे, करण नवनाथ गोरड, समाधान सिदा गोरड, आप्पासाहेब जगन्नाथ शिंदे, सुशांत दादा गोरड, दादा बाबुराव मदने, जयंत पोपट झिमण, नागेश सुरेश चव्हाण, समाधान विलास चव्हाण, दादासो पोपट गायकवाड, पोपट पांडुरंग शिंदे, बाजीराव रामा नरळे, दिलीप बाबुराव माने, विठ्ठल दिलीप मदने, या सराईत गुंडांचा समावेश आहे.
पोलिसांकडून तडीपार करण्याची कारवाई : दरम्यान, साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अप्पर पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी रणजित सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हसवडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अक्षय सोनवणे, माण तालुक्याच्या प्रांताधिकारी उज्वला गाडेकर यांनी या 23 सराईत गुंडांना तडीपार करण्याची कारवाई केली आहे.
