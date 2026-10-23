पुण्यात डेंग्यूचा वाढता प्रादुर्भाव : दोन हजारांहून अधिक रुग्णांची नोंद; दोघांचा मृत्यू, हलगर्जी करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
पुणे शहरातील वाढत्या डेंग्यूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
Published : October 23, 2026 at 5:57 PM IST
पुणे : शहरात डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढत असून, जानेवारी ते 20 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत शहरात डेंग्यूच्या 2,413 रुग्णांची नोंद झाली आहे. ऑगस्टमध्ये 568, सप्टेंबरमध्ये 726, तर ऑक्टोबरच्या 20 तारखेपर्यंत 553 रुग्ण आढळले आहेत. या कालावधीत डेंग्यूशी संबंधित संशयित मृत्यूच्या दोन घटना समोर आल्या आहेत.
लोहगाव येथे 8 वर्षांच्या मुलीचा, तर गोखलेनगर येथे एका वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला आहे. लोहगाव येथील मुलीच्या वैद्यकीय तपासण्यांमध्ये डेंग्यूचा संसर्ग आढळला असला, तरी तिच्या मृत्यूचं नेमकं कारण मृत्यू परीक्षण समितीच्या चौकशीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
शहरातील वाढत्या डेंग्यूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी डेंग्यू नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, या कामात हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
'महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता' :
डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी महापालिकेकडून सुमारे 14 लाख घरांची आणि 28.31 लाख पाणीसाठ्याच्या भांड्यांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 13 हजार घरांतील 18 हजार 885 भांड्यांमध्ये एडीस डासांच्या अळ्या आढळल्या. याप्रकरणी 2 हजार 664 मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, 6.30 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले की, शहरात डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढत असताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. डेंग्यू प्रतिबंधासाठी यापूर्वी सूचना देऊनही आवश्यक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कामात हलगर्जी करणाऱ्या डॉक्टर, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई केली जाईल.
गेल्या दोन दिवसांत एका बालकाचा मृत्यू झाला असून, एका वृद्ध महिलेची प्रकृती गंभीर आहे. रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने महापालिकेनं अधिक गांभीर्याने काम करणे आवश्यक आहे. कोणत्या भागात फवारणी करण्यात आली, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली का आणि संबंधित यंत्रणेने योग्य प्रकारे काम केलं का? याचा आढावा घेण्यासाठी आपण स्वतः क्षेत्रीय कार्यालयांना भेट देणार असल्याचंही भिमाले यांनी सांगितलं.