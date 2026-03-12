ETV Bharat / state

इंडक्शन शेगडी भांडी, कोळसा शेगडी, कोळशाची मागणी वाढली; हॉटेल व्यवसायिक नागरिकांनी इंधन टंचाईवर काढला पर्यायी मार्ग

नागरिकांनी आणि हॉटेल व्यावसायिकांनी गॅसला पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. इंडक्शन शेगडी आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली भांडी आणि कोळसा शेगड्यांना नागरिकांनी पसंती दिली आहे.

इंडक्शन, कोळसा शेगडी, भांडी दुकानदार आणि ग्राहक
इंडक्शन, कोळसा शेगडी, भांडी दुकानदार आणि ग्राहक (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 7:43 PM IST

ठाणे - आखाती देशातील युद्धाचा परिणाम होऊन इंधन टंचाई झाली आहे. त्यात आता काही महिने महागाईचा फटका बसणार म्हणून नागरिकांनी आणि हॉटेल व्यावसायिकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करणं पसंत केलं आहे. इंडक्शन शेगडी आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली भांडी आणि कोळसा शेगड्यांना नागरिकांनी पसंती दिली आहे. आता बाजारात या वस्तूंची अचानक मागणी वाढल्यानं विक्रेते आणि त्यांच्या कंपन्या यांना सुगीचे दिवस आले आहेत. सोबत विक्रेते देखील अशा परिस्थितीमुळे उत्पन्न वाढल्याचं सांगत आहेत.


आखाती देशातील युद्धामुळे त्याचा परिणाम देशातील अनेक व्यवसाय, शेती, निर्यात यावर झाला आहे. यामुळे महागाई वाढ निश्चित आहे. इंधन टंचाईवर काळाबाजार सुरू झाल्यानं आता नागरिक आणि हॉटेल व्यावसायिकांनी पर्यायी मार्गच अवलंबला आहे. नेहमीची दरवाढ आणि पुरवठा यामुळे वैतागलेल्या नागरिकांनी आता ही समस्याच संपवण्यासाठी शेगडी बदलून विजेवर चालणारी इंडक्शन शेगडी, भांडी घेण्यासाठी बाजारात गर्दी केली आहे. त्यासोबत हॉटेल व्यवसायिक यांनी देखील व्यावसायिक वापराच्या मोठ्या इंडक्शन शेगड्या, कुकर आणि मोठ मोठ्या भांड्यांच्या खरेदीला सुरवात केली आहे. आता मागणी वाढल्यामुळे आम्हाला आणखी व्हरायटीचा माल मागवावा लागत असल्याचं व्यापारी योगेश मेहता यांनी सांगितलं.

कोळसा
कोळसा (ETV Bharat)


कोळशाची मागणी वाढली - हॉटेल व्यवसायिक चहा विक्रेते जे व्यावसायिक सतत शेगडी सुरूच ठेवतात अशा व्यावसायिकांनी आता कोळशाच्या शेगडीचा वापर सुरू केला आहे. आता कोळशाची शेगडी आणि कोळशाची मागणी वाढली आहे. जो कोळसा युद्धाच्या आधी 30 रुपये 40 रुपये किलो मिळत होता आता त्यात पाच ते सात रुपयांची वाढ झाली आहे.


प्रदूषणाचा धोका वाढला - एकीकडे इंधन टंचाईवर कोळसा शेगडी पर्याय निघाला, मात्र कोळशामुळे प्रदूषणाचा फटका बसणार आहे. शिवाय धुरामुळे भांडी घासण्याची ज्यादा मेहनत करावी लागणार आहे. इंधनावर लावण्यात येणारे कर त्यामुळे इंडक्शन हा पर्याय चांगला आहे. मात्र त्याचा देखील पर्याय खर्चिक असणार आहे, कारण एका मर्यादेबाहेर गेल्यावर विजेच्या वापराचे बिल वाढीव दरानुसार येणार आहे. त्यामुळे एकूणच काय तर नागरिकांच्या खिशावर ताण येणार हे मात्र नक्की.

इंडक्शन, कोळसा शेगडी, भांडी दुकान
इंडक्शन, कोळसा शेगडी, भांडी दुकान (ETV Bharat)

