थंडीच्या दिवसात अंड्याची मागणी वाढली; पुरवठ्यात घट झाल्यानं महाराष्ट्रात अंड्याची किंमतीत मोठी वाढ
हिवाळ्याची चाहूल लागताच अंड्यांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. नोव्हेंबरपासूनच दर वाढले असून आता प्रति अंडे सुमारे ८ रुपये मोजावे लागत आहेत.
Published : November 21, 2025 at 5:41 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : हिवाळ्याची चाहूल लागताच अंड्यांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. नोव्हेंबरपासूनच अंड्यांच्या किंमतीत वाढ झाली असून ग्राहकांना एका अंड्यासाठी सात रुपयापेक्षा जास्त किंमत मोजावी लागत आहे. बाजारात अंड्यांची मागणी-पुरवठ्यातील असमतोलामुळं अंड्यांच्या घाऊक दरात वाढ झाली आहे. ही वाढ आजपर्यंतची सर्वाधिक वाढ असल्याचं अधिकारी आणि घाऊक विक्रेत्यांनी बुधवारी सांगितलं.
थंडीच्या दिवसात वाढते अंड्यांची मागणी : "महाराष्ट्रात दररोज सुमारे 1.5 कोटी अंड्यांची कमतरता भासत आहे. हिवाळ्यात अंड्यांची मागणी दुप्पट म्हणजेच सुमारे तीन कोटी इतकी होते. पावसाळ्यात आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील प्रमुख पुरवठा केंद्रांमध्ये पक्ष्यांशी संबंधित रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळं अंड्यांचा पुरवठा करण्यात तूट निर्माण झाली आहे. पक्ष्यांशी संबंधित रोगांचा प्रादुर्भाव झाला असला तरी, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील कुक्कुटपालकांनी संक्रमित पक्ष्यांना ताबडतोब बदलण्याचं टाळलं. यामुळं एकूण उत्पादनावर गंभीर परिणाम झाला. थंड हवामान सुरू झाल्यामुळं नैसर्गिकरित्या अंड्यांची मागणी वाढते. तसंच प्रमुख अंडी उत्पादक राज्यांमधून विशेषतः तामिळनाडूमधून अंड्याची आयात चांगलीच वाढली आहे. काही राज्ये देशातील अंड्यांची मागणी पूर्ण करू शकत नसल्यानं तामिळनाडूमधून महाराष्ट्राला होणाऱ्या अंड्यांच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे," असं पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त शितलकुमार मुकणे यांनी सांगितलं.
अंड्यांची किंमत सुमारे 8 रुपये : वाढलेल्या दरामुळे छत्रपती संभाजीनगरमधील ग्राहकांना अंडी प्रति नग सुमारे 8 रुपयांनी खरेदी करावी लागत आहेत. काही पोल्ट्री व्यावसायिकांचा असा विश्वास आहे की, अंड्यांची किंमत जास्त असूनही बाजारपेठेतील अंड्यांचा दर ग्राहकांसाठी अनुकूल आहे.
अंड्यांमुळं मिळतंय चांगल उत्पन्न : "सध्या अंडी चांगलं उत्पन्न देत आहेत. मराठवाड्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळं पोल्ट्री फीडमधील प्रमुख घटक असलेल्या मक्याच्या किमती कमी झाल्या आहेत. सध्याचा घाऊक दर 7.10 रुपये प्रति अंडी आहे. जो गेल्या वर्षी 6.10 ते 6.30 रुपयांये प्रति अंडी इतका होता," असं छत्रपती संभाजीनगर येथील पोल्ट्री व्यावसायिक फिरोज पिंजारी यांनी सांगितलं.
पोल्ट्री उत्पादनांना चांगला दर मिळणं चांगली बाब : "उच्च पौष्टिक मूल्य आणि भेसळीची शक्यता कमी असल्यानं लोक अंडी निवडत आहेत. शिवाय, समोसे आणि बिर्याणी सारख्या लोकप्रिय पदार्थांमध्ये अंड्यांना स्थिर स्थान मिळालं आहे. तसंच अंड्यांच्या पाककृती देखील बनवायला सोप्या आहेत. पोल्ट्री उत्पादनांना चांगला दर मिळणं ही एक सकारात्मक प्रगती आहे," असं वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान केंद्रातील पोल्ट्री तज्ज्ञ अनिता जिंतूरकर यांनी सांगितलं.
