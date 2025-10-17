धावत्या लोकलमध्ये प्रसूती, रेल्वे स्थानकावरील वैद्यकीय सुविधांचा बोजवारा; मध्य आणि पश्चिम रेल्वे दोन्हींची बेफिकिरी उघड
राम मंदिर स्थानकावर गर्भवती महिलेला प्रसूती वेदना सुरू झाल्यात. तिथे कोणतीही तत्पर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्यानं स्थानकावरील प्रवासी विकास बेद्रे तरुणाने आपल्या धाडसाने परिस्थिती हाताळली.
Published : October 17, 2025 at 4:48 PM IST
मुंबई : मुंबईच्या धावत्या लोकलमध्ये मंगळवारी मध्यरात्री घडलेला प्रसंग केवळ मानवी संवेदनांचा नव्हता, तर रेल्वे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचं जिवंत उदाहरण असल्याचा आरोप प्रवासी संघटनांनी केलाय. राम मंदिर स्थानकावर एका गर्भवती महिलेला प्रसूती वेदना सुरू झाल्यात. तिथे कोणतीही तत्पर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे स्थानकावरील प्रवासी विकास बेद्रे या तरुणाने आपल्या धाडसाने परिस्थिती हाताळली. त्यांनी डॉ. देविका देशमुख यांच्या व्हिडीओ कॉल मार्गदर्शनाखाली महिलेची यशस्वी प्रसूती करून दोघांचेही जीव वाचवले.
आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर 24 तास कार्यरत : ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली, पण त्याच वेळी रेल्वे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची पोलखोल उघड झाल्याचा आरोप उपनगरीय वाहतूक प्रवासी संघटनांनी केलाय. 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते की, प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर 24 तास कार्यरत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष (EMR), डॉक्टर आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध असाव्यात. मात्र, 10 वर्षांनंतरही या आदेशांवर पूर्णपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याचे प्रवासी संघटनांनी म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या बंधनकारक आदेशांचे उघड उल्लंघन : याबाबत बोलताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी सांगितले की, मला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार मध्य रेल्वेच्या मुंबई उपनगरीय विभागातील सुमारे 100 स्थानकांपैकी फक्त 4 स्थानकांवरच 24x7 कार्यरत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष उपलब्ध आहेत. पश्चिम रेल्वेच्या 29 स्थानकांपैकी फक्त 14 स्थानकांवर अशा सुविधा उपलब्ध आहेत. ही स्थिती 2008 मधील जनहित याचिका क्रमांक 50/2008 अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या बंधनकारक आदेशांचे उघड उल्लंघन आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेश दिला होता की, प्रत्येक उपनगरी रेल्वे स्थानकावर 24 तास कार्यरत डॉक्टरांसह आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष असणे बंधनकारक आहे. तरी प्रशासन अजूनही या आदेशाचे पालन करताना आढळत नाही. या निष्क्रियतेमुळे प्रवाशांचे जीवन धोक्यात असल्याची प्रतिक्रिया समीर झवेरी यांनी दिली आहे.
मुंबईतील प्रत्येक उपनगरी स्थानकावर 108 अँबुलन्स तैनात करण्याची मागणी : याबाबत अधिक माहिती अशी की, मध्य रेल्वेच्या सुमारे 100 स्थानकांपैकी फक्त 15 स्थानकांवर 108 अँबुलन्स उपलब्ध आहेत. 16 जून 2025 रोजी समीर झवेरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे मुंबईतील प्रत्येक उपनगरी स्थानकावर 108 अँबुलन्स तैनात करण्याची मागणी केली होती. ही सेवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन म्हणून सुरू करण्यात आली होती. तरीही प्रशासनाने या मागणीवर तातडीने कारवाई केलेली नसल्याने प्रवाशांना आवश्यक वेळेत वैद्यकीय मदत मिळत नाही, अशी खंत समीर झवेरी यांनी व्यक्त केलीय.
जबाबदार अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात व्यस्त : वांद्रे, अंधेरी, बोरिवली, विरारसारख्या मोठ्या प्रवासी गर्दी असलेल्या स्थानकांवर वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे प्रवाशांचा जीव सतत धोक्यात आहे. काही ठिकाणी आपत्कालीन कक्ष आहेत, तरी त्या वर्षानुवर्षे कुलूपबंद आहेत, डॉक्टर उपलब्ध नाहीत आणि जबाबदार अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात व्यस्त आहेत. परिणामी, प्रवाशांना वेळेत मदत मिळत नाही आणि सुरक्षिततेचा दावा फक्त फलकांपुरता मर्यादित राहतो. यासंदर्भात बोलताना रेल यात्री परिषद अध्यक्ष सुभाष गुप्ता म्हणाले की, “या घटनेतून स्पष्ट होते की, गरोदर महिला प्रवाशांची समस्या अद्याप दूर झालेली नाही. आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष केंद्रे उपयुक्त नाहीत, डॉक्टर उपलब्ध नाहीत आणि रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचत नाही. प्रवाशांचे जीवन पूर्णपणे रेल्वे प्रशासनाच्या दुर्लक्षात आहे. जर समाज आणि प्रवाशांनी स्वतः पुढाकार घेतला नाही, तर अशीच परिस्थिती कायम राहणार आहे."
प्रत्येक स्थानकावर 24 तास वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाही : तर उपनगरीय प्रवासी महासंघ अध्यक्षा लता अरगडे यांनी सांगितले की, “मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही प्रत्येक स्थानकावर 24 तास वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाही. डॉक्टरही नाहीत. न्यायालयापेक्षा रेल्वे मोठी झाली आहे का? प्रवाशांचा जीव धोक्यात टाकणारी ही परिस्थिती रेल्वे प्रशासनासाठी लाजिरवाणी आहे." “कोणाचा तरी जीव वाचवण्याचा हा अनुभव आयुष्यभर लक्षात राहील. रेल्वे कर्मचारी मदतीसाठी पुढे आलेत, पण वैद्यकीय सुविधेची कमतरता जाणवली. आनंदाची गोष्ट म्हणजे आई आणि बाळ दोघेही सुरक्षित आहेत. आजच्या काळात मानवतेपेक्षा मोठं काही नाही,” अशी प्रतिक्रिया राम मंदिर स्थानकावर महिलेला मदत करणारे विकास बेद्रे यांनी दिली आहे.
मी सांगितलेली प्रत्येक कृती त्यांनी योग्य पद्धतीनं केली : या प्रशासकीय अनास्थेबद्दल बोलताना विकास बेद्रे या तरुणाला व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून प्रसूतीसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या डॉ. देविका देशमुख यांनी सांगितले की, “विकासच्या धैर्याचे कौतुक करावे लागेल, मी सांगितलेली प्रत्येक कृती त्यांनी योग्य पद्धतीनं केली. त्यामुळे आई आणि बाळ सुरक्षित राहिले. परंतु या रेल्वे स्थानकांवर विशेषतः बस स्टँडजवळ अद्याप आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा आणि डॉक्टरांची कमतरता दिसून येते हा प्रवाशांच्या जीवासाठी धोका आहे. रेल्वे प्रशासनाने त्वरित कृती करून ही गंभीर कमतरता दूर करावी.”
