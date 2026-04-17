'डिलिमिटेशन'मुळे दक्षिणेचा आवाज कमी होईल, राज ठाकरे यांचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा
मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक जागा मिळतील, तर महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांचा राजकीय प्रभाव कमी होण्याची भीती असल्याचं मत राज ठाकरे यांनी मांडलं.
Published : April 17, 2026 at 7:23 PM IST
मुंबई - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) आणि महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर भूमिका मांडत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी ही भूमिका आपल्या अधिकृत ट्विटर (X) खात्यावर प्रसिद्ध केलेल्या पत्राद्वारे मांडली.
राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं की, महिला आरक्षणाला त्यांचा आणि मनसेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, डिलिमिटेशनसोबत ते जोडल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. 2026 नंतर लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक जागा मिळतील, तर महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांचा राजकीय प्रभाव कमी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
राज ठाकरे यांच्यामते, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आणि केरळ या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशननंतर दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरही सरकारवर टीका केली. देशात एकच भाषा लादण्याचा प्रयत्न चुकीचा असून प्रत्येक राज्याची स्वतःची भाषा आणि सांस्कृतिक ओळख आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. केंद्र सरकारनं सर्व राज्यांना समान वागणूक द्यावी आणि भाषिक तसंच सांस्कृतिक विविधतेचा आदर करावा, असंही त्यांनी म्हटलं.
तसंच, गेल्या काही वर्षांत राज्यांमधील सत्तासंघर्ष, फोडाफोडी आणि राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याचा आरोप करत त्यांनी केंद्राच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त केली. या सर्व पार्श्वभूमीवर डिलिमिटेशनचा निर्णय घाईत न घेता सर्व राज्यांचा विचार करूनच घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, महिला आरक्षणाचा मुद्दा वेगळा ठेवून तो तातडीने लागू करावा, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. अन्यथा, हा महत्त्वाचा निर्णय पुढे ढकलला जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. या पत्रामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असून, डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण या दोन्ही मुद्द्यांवर आता नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुंबई महानगरपालिकेच्या नव्याने नियुक्त झालेल्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांची सदिच्छा भेट घेतली. नव्या जबाबदारीसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी ही भेट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. या भेटीत मनसे नेते संदीप देशपांडे तसंच महापालिकेतील मनसेचे नगरसेवक उपस्थित होते. या भेटीतून मुंबईच्या विकासाबाबत काही ठोस दिशा मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
