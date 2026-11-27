डिलिमिटेशनवर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे दोन सूर! जितेंद्र आव्हाडांच्या वक्तव्यावर सुप्रिया सुळेंची भूमिका वेगळी
डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या भूमिकेबाबत दोन वेगवेगळे संकेत मिळत आहेत.
Published : November 27, 2026 at 9:48 PM IST
मुंबई : संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या भूमिकेबाबत दोन वेगवेगळे संकेत मिळत आहेत. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पक्ष या प्रस्तावाला अनुकूल असल्याचे सांगितले, तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विधेयकाचा मजकूर समोर आल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे पक्षाची अधिकृत भूमिका नेमकी काय, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
जितेंद्र आव्हाड काय म्हणाले? - शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. डिलिमिटेशनच्या प्रक्रियेला पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयावर सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाच्या खासदारांशी चर्चा करून निर्णय घेतल्याचे आव्हाड यांनी आपल्या वक्तव्यात नमूद केले. डिलिमिटेशन ही संविधानाशी संबंधित प्रक्रिया असून, त्याबाबत पुढील कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल - आव्हाडांच्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाच्या निर्णयाबाबत स्पष्टता दिली. डिलिमिटेशनसंदर्भातील प्रस्ताव किंवा विधेयक अद्याप समोर आलेले नसताना त्यावर ठोस भूमिका घेणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. विधेयकाचा तपशील समजून घेतल्यानंतरच त्यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सुळे यांनी मांडली.
आव्हाड यांनी पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे सांगितल्यानंतर सुळे यांनी निर्णय बाकी असल्याचे स्पष्ट केल्याने दोन्ही नेत्यांच्या विधानांमध्ये फरक दिसून येत आहे. विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर डिलिमिटेशनचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून या विषयावर पुढे कोणती अधिकृत भूमिका जाहीर केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
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