मुंबईत 'डिलिमिटेशन' विरोधात आंदोलन, शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्यांचा ठिय्या
डिलिमिटेशन विधेयकाच्या विरोधात मुंबईत मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले.
Published : November 29, 2026 at 10:27 PM IST
मुंबई : डिलिमिटेशन विधेयकाच्या विरोधात मुंबईत आंदोलन करण्याच्या घोषणेनंतर मराठी अभ्यास केंद्राचे कार्यकर्ते शिवाजी पार्क परिसरात एकत्र आले. मात्र, आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान डॉ. दीपक पवार यांना दुखापत झाली असून, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या हाताला दहा टाके पडल्याची माहिती कार्यकर्त्यांकडून देण्यात आली.
या घडामोडींनंतर मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्यांनी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. शाहीर संभाजी भगत, अभिनेते किरण माने आणि नाट्यलेखक-दिग्दर्शक स्वप्नील जाधव यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. संध्याकाळी सर्व कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी सोडून दिले आहे.
डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर झाल्यास देशाचा राजकीय नकाशा बदलू शकतो, अशी भूमिका मांडत मराठी अभ्यास केंद्राने या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी आंदोलनाची हाक दिली होती. महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात या मुद्द्यावर अपेक्षित चर्चा होत नसल्याचा आरोप करत, उत्तर भारतातील राजकीय वर्चस्व महाराष्ट्रावर लादण्याची व्यवस्था भाजपाकडून केली जात असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त महाराष्ट्र दालन दादर येथे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.
दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजी पार्क पोलिसांनी मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार यांना 28 नोव्हेंबर रोजी नोटीस बजावली होती. बजावलेल्या या नोटीसमध्ये रविवारी संयुक्त महाराष्ट्र दालन, शिवाजी पार्क, दादर पश्चिम येथे आंदोलन आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती सोशल मीडियामार्फत मिळाल्याचा उल्लेख आहे. मुंबई पोलिसांच्या जमावबंदी आदेशाचा संदर्भ देत, आंदोलन, मोर्चा अथवा सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करण्यासंदर्भातील निर्बंध लागू असल्याचे पोलिसांनी नोटीसमध्ये नमूद केले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा तसेच महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत मुंबईतील आंदोलन आणि मोर्चांवर निर्बंध असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते. आंदोलन अथवा मोर्चासाठी आझाद मैदानाचा पर्याय उपलब्ध असल्याचा उल्लेखही पोलिसांनी केला होता. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितांवर राहील आणि अशा प्रकारच्या घटनांवर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही डॉ. दीपक पवार यांना नोटीसमधून देण्यात आला होता.
संयुक्त महाराष्ट्र दालनात आंदोलनादरम्यान गोंधळ झाल्याचे कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. डॉ. दीपक पवार यांच्या हाताला काच लागून दुखापत झाली आणि रक्तस्राव झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अन्यत्र नेल्याची माहिती सुरुवातीला दिली. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पवार यांना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी त्यांना रुग्णालयात भेटण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या हाताला दहा टाके पडल्याची माहितीही मराठी अभ्यास केंद्राचे कार्यकर्ते शिरीष मुळ्ये यांनी दिली.
दरम्यान, संयुक्त महाराष्ट्र दालनात महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी आंदोलक जाणार होते. मात्र, पोलिसांनी अभिवादन करण्यास नकार दिल्याचा आरोप मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्यांनी केला. पोलिसांनी आंदोलकांच्या ठिकाणी आत जाऊन केवळ अभिवादन करून बाहेर येणार असल्याचे सांगितले होते, असा कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, पोलिसांनी बूट घालून दालनात प्रवेश केल्याने महाराष्ट्रासाठी बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांचा अपमान झाल्याची भूमिका मराठी अभ्यास केंद्राने मांडली. या मुद्द्यावरूनही आंदोलनकर्त्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
डॉ. दीपक पवार यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यांना तिथेच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. दुसरीकडे मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्यांना शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. जोपर्यंत डॉ. दीपक पवार यांना पोलीस ठाण्यात आणले जात नाही, तोपर्यंत पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडणार नाही, अशी भूमिका कार्यकर्त्यांनी घेतली. पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन सुरू असताना शाहीर संभाजी भगत आणि अभिनेते किरण माने यांनी कार्यकर्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थिती लावली. नाट्यलेखक आणि दिग्दर्शक स्वप्नील जाधव यांनाही पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती कार्यकर्ते शिरीष मुळ्ये यांनी दिली. या आंदोलनामुळे शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याबाहेर वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत ठिय्या कायम ठेवला. अखेर संध्याकाळी सर्व कार्यकर्त्यांना सोडून देण्यात आले.
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