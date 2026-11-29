"डिलिमिटेशन हा लोकशाही संपवण्याचा भाजपाचा डाव", सतेज पाटलांचा घणाघात; महिला आरक्षणावरूनही थेट सवाल
कोल्हापुरात डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला आयोजित करण्यात येणाऱ्या आठव्या सतेज कृषी प्रदर्शनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
Published : November 29, 2026 at 5:04 PM IST
कोल्हापूर : केंद्र सरकारनं आणलेलं डी-लिमिटेशन विधेयक महिला आरक्षणासाठी नसून लोकशाही आणि लोकप्रतिनिधींचे संस्थात्मक महत्त्व संपवण्याचा भाजपाचा राजकीय डाव असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांनी केला. देशाचे संविधान, लोकशाही आणि जनतेचा मतदानाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढा देईल, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
कोल्हापुरात डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला आयोजित करण्यात येणाऱ्या आठव्या सतेज कृषी प्रदर्शनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
महिला आरक्षणाचा केवळ बनाव :
महिला आरक्षणाला काँग्रेसचा नेहमीच पाठिंबा राहिला आहे. 2023 मध्ये संसदेत महिला आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झालं होतं. भाजपचा महिला आरक्षणाबाबतचा हेतू प्रामाणिक होता, तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतच 543 मतदारसंघांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण का लागू केलं नाही, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.
डी-लिमिटेशनच्या माध्यमातून खासदार आणि आमदारांची संख्या अनिर्बंध वाढवून लोकप्रतिनिधींची प्रतिष्ठा तसेच प्रशासनावरील त्यांचा वचक कमी करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद करणं म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी असल्याचंही पाटील म्हणाले.
इंडिया आघाडीच्या एकजुटीसाठी प्रयत्न :
देशातील विरोधी पक्षांची एकजूट मजबूत ठेवण्यासाठी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे विविध घटक पक्षांच्या प्रमुखांशी सातत्याने संपर्क साधत आहेत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी आणि देशपातळीवर इंडिया आघाडी टिकून राहावी, यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितलं.
याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांची भेट घेतली जात आहे. शरद पवारांची प्रकृती सध्या खालावलेली असल्यानं विविध पक्षांचे नेते आणि उद्योगपती त्यांची सदिच्छा भेट घेत आहेत. त्यामुळे या भेटींचा चुकीचा राजकीय अर्थ काढणे योग्य नसल्याचं पाटलांनी स्पष्ट केलं.
सीमाप्रश्नावरून मुख्यमंत्र्यांवर टीका
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बेळगावात जाऊन कन्नड भाषेत भाषण केलं. त्यांच्या या कृतीमुळे सीमाभागातील मराठी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले, अशी टीका सतेज पाटील यांनी केली.
अदानी समूहाला दिलेली वीज कंत्राटे आणि शक्तिपीठ महामार्गासाठी सुरू असलेली जमीन मोजणी यावरूनही त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. सरकारची धोरणं शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप करत, रात्री-अपरात्री किंवा पहाटे मोजणीसाठी येण्यापेक्षा सरकारनं तारीख आणि वेळ निश्चित करून मोजणी करावी, असं खुलं आव्हान सतेज पाटलांनी दिले.
4 ते 7 डिसेंबरदरम्यान रंगणार आठवे सतेज कृषी प्रदर्शन :
पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला सतेज पाटलांनी शेतकऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या आठव्या सतेज कृषी प्रदर्शनाची माहिती दिली. येत्या 4 ते 7 डिसेंबरदरम्यान कोल्हापुरात हे प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कमी खर्चात अधिक उत्पन्न कसं मिळवावं? याबाबत शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिके आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन या प्रदर्शनातून मिळणार आहे. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर, पाणी बचतीसाठी कृषी विभागाचे विशेष स्टॉल्स, जातिवंत जनावरांचे प्रदर्शन आणि तज्ज्ञांची चर्चासत्रे ही या प्रदर्शनाची प्रमुख आकर्षणे असणार आहेत.
ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शहरातील ग्राहक यांच्यात थेट नाते निर्माण करणाऱ्या या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असं आवाहनही सतेज पाटलांनी केलं. या पत्रकार परिषदेला गोकुळचे संचालक बयाजी शेळके, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रवीण केसरकर, कोल्हापूर महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.