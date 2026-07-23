अण्णा हजारे यांचं मौन आंदोलन! तब्येत ठीक नसतानाही विद्यार्थ्यांसाठी मैदानात; भारत मातेला अभिवादन करताना डोळ्यात दाटले अश्रू
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी 23 जुलैला प्रकृती अस्वस्थ असतानाही अहिल्यानगरमध्ये मौन आंदोलन करत सरकारला संवादाचं आवाहन केलं.
Published : July 23, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 2:52 PM IST
अहिल्यानगर : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गुरुवारी (दि.23) अहिल्यानगरमध्ये मौन आंदोलन सुरू केलं. वाडिया पार्क येथील गांधी स्मारक परिसरात झालेल्या या आंदोलनात तब्येत ठीक नसतानाही अण्णा हजारे स्वतः उपस्थित राहिल्यानं आंदोलनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. आंदोलनाच्या प्रारंभी अण्णा हजारे यांनी भारत मातेच्या प्रतिमेस पुष्पांजली अर्पण केली. त्यानंतर मौन आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी भारत मातेला अभिवादन करताना अण्णा हजारे यांच्या डोळ्यात अश्रू दाटून आले.
संवाद साधून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवावेत : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईबाबत अण्णा हजारे यांनी चिंता व्यक्त केली. "सरकारनं दडपशाहीचा मार्ग न स्वीकारता विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांचे प्रश्न सोडवावेत. लोकशाहीमध्ये मतभेदांवर उत्तर म्हणून दडपशाही नव्हे, तर संवाद आणि चर्चेचा मार्ग स्वीकारला गेला पाहिजे," असं मत अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलं.
अण्णा हजारे आंदोलनस्थळी मर्यादित वेळच उपस्थित राहणार : तब्येत पूर्णपणे साथ देत नसतानाही केवळ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा देण्यासाठी अण्णा हजारे आंदोलनस्थळी पोहोचले. मात्र, प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळं ते आंदोलनस्थळी मर्यादित वेळच उपस्थित राहणार आहेत. याबाबतची माहिती त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिली. अण्णा हजारे यांच्या या मौन आंदोलनामुळं विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला नवे नैतिक बळ मिळाल्याची चर्चा आहे. सरकारनं संवादाचा मार्ग स्वीकारावा, अशी मागणी आंदोलनस्थळी उपस्थित नागरिकांनीही केली.
अण्णा हजारेंचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र : "नवी दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी घडलेल्या हिंसाचाराच्या आणि पोलीस कारवाईच्या बातम्या अत्यंत वेदनादायक आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारच्या घटना घडणं कोणाच्याही हिताचं नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हिंसा, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान किंवा अनावश्यक बळाचा वापर टाळला गेला पाहिजे. आज देशातील लाखो तरुण पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब, बेरोजगारी आणि इतर अनेक प्रश्नांमुळं अस्वस्थ आहेत. या अस्वस्थतेकडं केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, ती समाजातील वेदना आणि अपेक्षा म्हणून समजून घेणं आवश्यक आहे. यापूर्वी 2024 मध्ये नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीचा गोंधळ समोर आला होता. यावर्षीसुद्धा देशात 22 लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसलेले असताना पेपर फुटला. 22 मुलांनी निराश होऊन आत्महत्या केल्या. फेर परीक्षेच्या निकालांमध्ये मोठा गोंधळ झाल्याच्या बातम्या आल्या. सरकारी कारभारामध्ये काही गैरकारभार उघडकीस आला की त्याची जबाबदारी खालच्या माणसांवर टाकायची आणि चांगलं जे असेल त्याचं श्रेय सरकारनं घ्यायचं हे योग्य नाही," असं पत्र अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहलं आहे.
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