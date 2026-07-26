विद्यार्थी आंदोलनाच्या यशाचा महाडमध्ये जल्लोष! काँग्रेसकडून रायगडमध्ये डॉ. बाबासाहेबांना अभिवादन
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर, रायगड जिल्हा काँग्रेसनं महाडच्या ऐतिहासिक चवदार तळ्यावर हातात संविधान घेऊन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करत विजयाचा जल्लोष साजरा केला.
Published : July 26, 2026 at 4:13 PM IST
रायगड : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला यश मिळालं. रायगड जिल्हा काँग्रेसनं महाड येथील ऐतिहासिक चवदार तळ्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करत विजयाचा जल्लोष साजरा केला. हातात भारतीय संविधान घेऊन काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बाबासाहेबांच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक होत कृतज्ञता व्यक्त केली. 'विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही मार्गानं झालेल्या संघर्षाला मिळालेलं यश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेल्या संविधानामुळंच शक्य झालं,' अशी भूमिका रायगड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राजाभाऊ ठाकुर यांनी यावेळी मांडली.
चवदार तळ्यावर विजयाचा जल्लोष : भारतीय संविधानाचा जयघोष, बाबासाहेबांना अभिवादन आणि घोषणांनी चवदार तळा परिसर दुमदुमून गेला. दिल्लीत विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाल्यानंतर देशभरात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्हा काँग्रेसच्या वतीनं महाड येथील ऐतिहासिक चवदार तळ्यावर विजयाचा जल्लोष साजरा करण्यात आला.
लोकशाहीनं संघर्ष करण्याची ताकद दिली : भारतीय राज्यघटनेचं शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी संविधान घेऊन नतमस्तक होत अभिवादन केलं. संविधानामुळंच देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना लोकशाही पद्धतीनं संघर्ष करण्याची ताकदही संविधानानेच दिली, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
हा विजय संविधानाचा : "विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीसमोर केंद्र सरकारला झुकावं लागलं. हा विजय कोणत्याही एका संघटनेचा नसून भारतीय संविधानाचा विजय आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानामुळंच विद्यार्थी आपल्या हक्कांसाठी शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गानं लढू शकले," असं रायगड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राजाभाऊ ठाकुर म्हणाले.
कार्यकर्त्यांनी दाखवली संविधान प्रति निष्ठा : महाड हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रहाचं साक्षीदार ठिकाण आहे. याच भूमीत विद्यार्थ्यांच्या विजयाचा आनंद साजरा करत संविधानाला अभिवादन केल्यानं या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं. यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी भारतीय संविधानाचा जयघोष करत 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अमर रहे,' 'संविधानाचा विजय असो' आणि 'विद्यार्थी एकजुटीचा विजय असो' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. "अमर रहे... अमर रहे... बाबासाहेब अमर रहे..." अशा घोषणांमध्ये कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा करत संविधानाप्रती आपली निष्ठा व्यक्त केली.