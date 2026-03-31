शिर्डीच्या आकाशात विमानाच्या घिरट्या; कमी उंचीमुळे नागरिकांमध्ये भीती, दिल्ली-शिर्डी विमान सुरतला वळवले

दिल्लीहून शिर्डीला जाणाऱ्या विमानाला खराब हवामानाचा फटका बसला. यामुळे काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

इंडिगो विमान फाइल फोटो (ETV Bharat)
Published : March 31, 2026 at 7:42 AM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : दिल्लीहून शिर्डीला येणाऱ्या इंडिगोच्या 6E6403 या विमानाचा सोमवारी (30 मार्च) रात्रीचा प्रवास चांगलाच तणावपूर्ण ठरला. खरं तर, दिल्लीहून निघालेलं विमान नियोजित वेळेनुसार रात्री 8 वाजता शिर्डीत पोहोचलं. पण या विमानाला खराब हवामानाचा फटका बसला. कमी दृश्यमानतेमुळे विमानाला सुरक्षितपणे उतरणं शक्य झालं नाही.

नेमकं काय घडलं? : 'इंडिगो'चं 6E 6403 हे विमान नियोजित वेळेनुसार दिल्लीहून शिर्डीच्या दिशेनं निघालं. रात्री 8 वाजता शिर्डी विमानतळाच्या जवळ पोहोचल्यानंतर पायलटनं लँडिंगचा प्रयत्न केला. पण प्रतिकूल परिस्थितीमुळे तो अयशस्वी ठरला. त्यानंतर विमानाला नाशिक तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर आणि येवला परिसरात होल्ड पॅटर्नमध्ये राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. हवामानात सुधारणा होईल या आशेनं विमान काही काळ त्या परिसरात घिरट्या घालत राहिलं.

दिल्ली-शिर्डी विमान सुरतला वळवले
Delhi-shirdi Flight Faces Poor Visibility (SS Flightradar24)

लोकांमध्ये चिंतेचं वातावरण : या दरम्यान, विमान कमी उंचीवरून उडत असल्यानं स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मोठा आवाज आणि कमी उंचीमुळे काहीतरी गंभीर घडत असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली. याबाबत नागरिकांनी नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ प्रशासनाशी संपर्क साधला. यावर प्रशासनानं स्पष्ट केलं की, विमानात कोणतीही तांत्रिक अडचण नव्हती. केवळ कमी दृश्यमानतेमुळे लँडिंग शक्य झालं नाही. तसेच, नागरिकांना शांत राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं.

बराच वेळ प्रतीक्षा करूनही हवामानात सुधारणा न झाल्यानं आणि इंधन व्यवस्थापनाचा विचार करून पायलटनं अखेर विमान सुरत विमानतळाकडे वळवण्याचा निर्णय घेतला. हे विमान सुरतला सुरक्षितपणे उतरवण्यात आलं आणि इंधन भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

हवामान स्वच्छ झाल्यावर विमान शिर्डीला पोहोचलं- प्रशासनाची माहिती : सुमारे तीन तासांनंतर शिर्डीतील हवामान अनुकूल झाल्यावर हेच विमान सुरतहून पुन्हा शिर्डीकडे रवाना झालं आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचवण्यात आलं, अशी माहिती विमानतळ प्रशासनानं दिली. या घटनेमुळे प्रवाशांना विलंबाचा सामना करावा लागला असला तरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं घेतलेला हा निर्णय योग्य असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं. दरम्यान, शिर्डी परिसरात संध्याकाळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसामुळे दृश्यमानता कमी झाली होती, त्यामुळे लँडिंगमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावं, असं आवाहनही विमानतळ प्रशासनाकडून करण्यात आलं होतं. शिर्डी विमानतळ प्रशासनानं प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

