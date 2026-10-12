दिल्लीतील बैठक निष्फळ; साखरेच्या एमएसपीसाठी 13 ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र-कर्नाटकात 'महामार्ग जाम'चा राजू शेट्टींचा इशारा
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि कर्नाटक राज्य रयत संघ यांनी 13 ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आक्रमकपणे चक्काजाम आंदोलन पुकारण्याची घोषणा केली आहे.
Published : October 12, 2026 at 10:38 PM IST
कोल्हापूर- नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्र येथे केंद्रीय कृषी आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांसोबत आयोजित करण्यात आलेली शेतकरी संघटनांची उच्चस्तरीय बैठक कोणत्याही तोडग्याशिवाय पूर्णपणे निष्फळ ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या या नकारात्मक भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि कर्नाटक राज्य रयत संघ यांनी 13 ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आक्रमकपणे चक्काजाम आंदोलन पुकारण्याची घोषणा केली आहे.
दिल्लीतील बैठकीत सरकारचा वेळकाढूपणा : नवी दिल्लीत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तब्बल तीन तास ही बैठक पार पडली. या बैठकीस कर्नाटकचे सहकार मंत्री लक्ष्मण सावदी, कृषी मंत्री चेलुवराय स्वामी, साखर मंत्री रुद्रप्पा लमानी यांच्यासह केंद्रीय कृषी व अन्न विभागाचे वरिष्ठ सचिव आणि दोन्ही राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान केंद्र सरकारने एफआरपी वाढविल्याचे सादरीकरण केले. त्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आक्षेप घेत खते, कीटकनाशके, औषधे, मजुरी, तोडणी आणि वाहतूक खर्च आणि साखर कारखान्यांचा प्रक्रिया खर्च किती पटीने वाढला हे स्पष्ट केले. साखरेचा किमान हमीभाव गेल्या आठ वर्षांत न वाढल्याने कारखान्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, तीन तासांच्या चर्चेनंतर सरकारने समिती नेमून फक्त एका महिन्यात मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे "तुमच्याकडे कोणतेच अधिकार नव्हते, तर बैठकीचे गाजर का दाखवले?" असा संतप्त सवाल करत राजू शेट्टी बैठकीतून बाहेर पडले.
शेतकरी संघटनांच्या काय आहेत मागण्या? : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत. साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो 50 रुपये करण्यात यावा, सी-हेव्ही इथेनॉल खरेदीचा दर प्रतिलिटर 70 रुपये निश्चित केला जावा, साखर कारखाने लवकर सुरू होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रतिटन 500 रुपये अनुदान द्यावे या प्रमुख मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.
दोन्ही राज्यांच्या सीमांवर रस्ता रोको आणि वाहतूक बंद : केवळ समिती नेमण्याचे उत्तर समाधानकारक नसल्यामुळे 13 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दोन्ही राज्यांच्या सीमांवर आणि प्रमुख महामार्गांवर आंदोलक रस्त्यावर उतरणार आहेत. या आंदोलनांतर्गत पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर कोल्हापूर-बेळगाव सीमेवरील कोगनोळी टोल नाका, कराड, सातारा आणि इंदापूर येथे रस्ता रोको केला जाणार आहे. तसेच मराठवाड्यातील परभणी व नांदेड जिल्ह्यांत आणि कर्नाटकातील हुबळी, गदग व हत्तरगी भागात बेमुदत महामार्ग रोखले जाणार आहेत. तर आंदोलक केवळ महामार्गच रोखणार नसून कारखान्यांमधून बाहेर पडणारी साखर वाहतूकही रोखणार आहेत. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे व उत्तर कर्नाटकात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी प्रवास टाळावा किंवा पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. "आता चर्चा नाही, तर थेट निर्णय; सरकारला शेतकऱ्यांची ताकद दाखवून दिल्याशिवाय मागे हटणार नाही," असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
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