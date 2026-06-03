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दिल्लीत उपाहारगृहाच्या आगीत जळून 10 जणांचा मृत्यू, 11 जणांची सुटका

दिल्लीच्या मालवीय नगर भागातील 'लेमन ग्रीन रेस्टॉरंट' या बहुमजली इमारतीत बुधवारी सकाळी भीषण आग लागल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

Delhi fire news
उपाहारगृहाला भीषण आग लागल्यानंतर पोहोचलेले अग्नीशमन दलाचे कर्मचारी (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 12:13 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 12:30 PM IST

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नवी दिल्ली- देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये बुधवारी सकाळी मालवीय नगर परिसरात नामांकित उपाहारगृहाच्या तळघरात (बेसमेटमध्ये) अचानक भीषण आग लागली. या घटनेत दिल्ली अग्निशमन दलाच्या (DFS) जवानांनी 11 जणांची सुटका केली, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या आगीत 10 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली.

उपाहारगृहाच्या तळघरात अचानक भीषण आग लागल्यानंतर संपूर्ण तळघरात आग पसरली. आगीच्या दुर्घटनेच्या वेळी उपाहारगृहाच्या तळघरात अनेक लोक उपस्थित होते. आगीनं झालेल्या धूर आणि ज्वाळांमध्ये काहीजण अडकून पडले. घटनेची माहिती मिळताच, दिल्ली अग्निशमन दलाचे (DFS) पथक तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता तीन व्यक्तींची सुखरूप सुटका केली. त्यांना आफ्रिकन वंशाचे तिघेजण बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे

'MAKE-4' अलर्टमुळे उडाली एकच धावपळ- दिल्ली अग्निशमन दलाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए.के. मलिक यांच्या माहितीनुसार, ही घटना मालवीय नगर येथील 'लेमन ग्रीन रेस्टॉरंट'मध्ये घडली. अग्निशमन दलाला या उपाहारगृहाला आग लागल्याची सकाळी साधारण 8 वाजून 51 मिनिटाला माहिती मिळाली. सुरुवातीला, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, दलानं तात्काळ दोन 'वॉटर टेंडर्स' (पाण्याचे बंब), दोन 'वॉटर बाऊझर्स', एक 'क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल' (जलद प्रतिसाद वाहन), एक बहुउद्देशीय वाहन आणि 'ब्रीदिंग ॲपरेटस सेट' (श्वासोच्छ्वास उपकरण संच) घेऊन जाणारे एक विशेष वाहन घटनास्थळी आणलं. घटनास्थळी एकूण 10 अग्निशमन वाहने तैनात करण्यात आली होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बचाव मोहिमेची सूत्रे हाती घेतली. तथापि, अवघ्या काही मिनिटांतच अग्नीशमन दलाला आगीबाबतचे अनेक फोन लागले. यामुळे संपूर्ण परिसरात 'हाय अलर्ट' (अत्यंत दक्षतेची स्थिती) जारी करण्यात आला. त्यानंतर तात्काळ अतिरिक्त बॅकअप युनिट्स घटनास्थळी पाठवण्यात आली.

जवानांनी प्रसंगावधानाचं आणि शौर्याचे प्रदर्शन करत, रेस्टॉरंटच्या तळघरात (बेसमेटमध्ये) अडकलेल्या तीन व्यक्तींची यशस्वीपणे सुटका केली. अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी (फायर टेंडर्स) आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले आहेत. त्या ठिकाणी 'कूलिंग'चे (थंड करण्याचे) काम सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार 'शॉर्ट सर्किट'मुळे ही आग लागल्याचे दिसून येते. संबंधित उपाहारगृहामध्ये अग्निसुरक्षा मानकांचे पालन केले जात होते की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी सविस्तर तपास केला जाईल. 'आप'चे (AAP) नेते सोमनाथ भारती यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, "माझा विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या 'हौजरानी' भागात बहुमजली इमारतीत आज सकाळी ८.३० च्या सुमारास भीषण आग लागली आहे. या इमारतीत प्रामुख्याने दक्षिण आफ्रिकेचे नागरिक वास्तव्यास होते."

मंगळवारी सकाळी दिल्लीच्या मुकुंदपूर भागात एक इमारत कोसळली होती. या घटेनंतर दुसऱ्याच दिवशी आगीची दुर्घटना घडली आहे.

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Last Updated : June 3, 2026 at 12:30 PM IST

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