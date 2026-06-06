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'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनाचे मुंबईत पडसाद; मुंबईकर तरुणांनी मांडली थेट अन् रोखठोक मतं

दिल्लीतील 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनानं मुंबईतील तरुणांचं लक्ष वेधलं आहे. सोशल मीडियावरील या चर्चेवर कॉलेज आणि कॉर्पोरेट जगतातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

DELHI COCKROACH JANTA PARTY
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 8:46 PM IST

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मुंबई : राजधानी दिल्लीत सध्या सुरू असलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या वादळी आंदोलनानं आता देशभरातील तरुणांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या आंदोलनाचं थेट प्रक्षेपण, व्हिडिओ आणि मागण्या गल्लीबोळांपर्यंत पोहोचल्या असून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही यावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. मुंबईतील कॉलेज कट्टा, लोकल ट्रेन आणि कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये सध्या याच विषयाची चर्चा असून येथील सुशिक्षित आणि नोकरदार तरुण मुलांनी या घडामोडीवर अत्यंत व्यावहारिक आणि संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही तरुणांना यामध्ये देशाच्या बदलत्या राजकारणाची नांदी दिसत आहे, तर काहींनी या आंदोलनाच्या पद्धतीवर आणि हेतूवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

तरुणांच्या विचारांचा प्रवाह येणं गरजेचं : आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अमित देसाई या तरुणानं या आंदोलनाचं समर्थन करताना सांगितलं, "लोकशाहीत प्रत्येकाला आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. दिल्लीत झालेल्या या आंदोलनानं किमान तरुणांच्या पेपरफुटीच्या आणि शिक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या गोंधळाच्या मुद्द्यांवर राष्ट्रीय पातळीवर मोठी चर्चा घडवून आणली आहे, ही अतिशय सकारात्मक गोष्ट आहे." अमितच्या सुरात सूर मिळवत एमबीएचा विद्यार्थी रोहन सावंत म्हणाला, "परीक्षादरम्यान पेपर फुटल्यानं विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. त्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीवर पाणी फिरलं जात आहे. याची जबाबदारी कोणीतरी घेणं गरजेचं आहे. शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला जात आहे, ते अगदी बरोबर आहे. तेच देशाच्या प्रस्थापित राजकारणात आता नवीन आणि तरुणांच्या विचारांचं प्रवाहात येणं गरजेचं झालं आहे. हा नवा गट जर तरुणांचे प्रश्न मांडत असेल, तर त्यांच्या या दिल्लीतील आंदोलनामुळं प्रस्थापित राजकीय पक्षांना नक्कीच एक मोठी चपराक आणि इशारा मिळाला आहे. मुंबईतील शांत बसलेल्या तरुणांनाही यामुळं आपल्या हक्कासाठी जागरूक होण्याची प्रेरणा मिळाली आहे.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

आंदोलनाला पाठिंबा देणारे पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील : मुंबईतील काही तरुणांनी या आंदोलनाच्या एकूणच स्वरूपावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. अल्विन फ्रान्सिस या तरुणानं थेट नाराजी व्यक्त करत सांगितलं, "आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी सामान्यांना वेठीस धरणं अत्यंत चुकीचं आहे. या आंदोलनाला डिजिटल पाठिंबा देणारे पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधले फॉलोअर्स आहेत." तर विनायक नरसुले यानं या आंदोलनातील गांभीर्याच्या अभावावर बोट ठेवलं आहे. साहिलच्या मते, "कॉक्रोच जनता पार्टी सारख्या नावावरून आणि त्यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवरून लोकांनी सोशल मीडियावर फक्त मीम्स बनवून विनोद केला. या अति-क्रिएटिव्हिटीच्या नादात आंदोलनाचा मुख्य अजेंडा आणि मूळ मागण्या काय होत्या? हे लोकांपर्यंत गांभीर्यानं पोहोचू शकलं नाही. राजकीय संवादामध्ये जी प्रगल्भता असायला हवी, ती या आंदोलनात कुठंही दिसली नाही."

...तर त्याचा मूळ हेतूच नष्ट होईल : तनिष परियारथी या तरुणानं एक वेगळीच भीती व्यक्त केली आहे. दिल्लीत सुरू होणाऱ्या अशा मोठ्या आंदोलनानंतर हिंसक किंवा राजकीय वळण लागण्याचा पूर्वेतिहास आहे. मुंबईतील तरुणांना हिंसा आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान अजिबात मान्य नाही. जर हे आंदोलन शांततेच्या मार्गानं योग्य निष्कर्षाप्रत पोहोचले नाही, तर त्याचा मूळ हेतूच नष्ट होईल. एकूणच पाहता दिल्लीतील या आंदोलनाकडं मुंबईतील मुलं अतिशय व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहत असून त्यांनी आता पोकळ आंदोलनं आणि रस्ते अडवण्याचं राजकारण नको. तर विधायक मार्गानं मिळणारा थेट निकाल हवा आहे. असंच चित्र सध्या मुंबईत दिसत आहे.

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COCKROACH JANATA PARTY MUMBAI
कॉक्रोच जनता पार्टी
COCKROACH JANTA PARTY
कॉक्रोच जनता पार्टी मोर्चा
DELHI COCKROACH JANTA PARTY

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