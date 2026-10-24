पुणेकरांनो काळजी घ्या! डेंग्यू रुग्णसंख्या 2 हजार पार; महापालिका रुग्णालयांना सतर्कतेचे आदेश
डेंग्यूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.
Published : October 24, 2026 at 3:49 PM IST
पुणे : शहरात डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढला असून, जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत 2,291 डेंग्यू रुग्णांची नोंद झाली आहे. या काळात डेंग्यूमुळे दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच, पुणे शहरात चार संशयितांचा मृत्यू झाला असून, महापालिका हद्दीबाहेरील चार रुग्णांचाही मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
डेंग्यूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. डेंग्यूच्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी डॉ. नायडू रुग्णालयात 50 स्वतंत्र खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, खासगी रुग्णालयांनाही आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. शहरातील डेंग्यू तसेच इतर कीटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका रुग्णालयांमध्ये खाटांची उपलब्धता आणि क्षेत्रीय स्तरावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पुण्यात दरवर्षी 4 ते 5 हजार डेंग्यू पॉझिटिव्ह रुग्ण :
पुणे शहरात दरवर्षी साधारण 4 ते 5 हजार डेंग्यू पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळतात. यंदा सुरुवातीला 2413 रुग्णांची नोंद झाली होती. मात्र, नोंदींच्या पडताळणीत 122 दुबार नोंदी आढळल्यानं त्या वगळण्यात आल्या. त्यामुळे डेंग्यू रुग्णांची संख्या 2,291 असल्याचे स्पष्ट झालं, अशी माहिती महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी दिली.
साधारणपणे पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये थंडी सुरू झाल्यावर डेंग्यूचा प्रादुर्भाव कमी होतो. मात्र, यंदा अपेक्षित थंडी पडलेली नाही. दमट हवामानामुळे रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण कायम आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
महापालिकेच्या पथकांनी सुमारे 14 लाख घरांना भेटी देऊन 28 लाख ३१ हजार 386 कंटेनर आणि पाणीसाठ्यांची तपासणी केली. यावेळी सुमारे 13 हजार घरांमधील 18 हजार 885 कंटेनरमध्ये एडीस डासांच्या अळ्या आढळल्या. याप्रकरणी 2664 मिळकतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, 6 लाख 30 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
डेंग्यूच्या मोफत निदानासाठी पुणे महापालिकेच्या सर्व दवाखान्यांमध्ये रॅपिड डायग्नोस्टिक किट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच, डॉ. नायडू रुग्णालय, डॉ. कोटणीस रुग्णालय आणि कमला नेहरू रुग्णालय येथे रक्तजल नमुने पाठवून मोफत पुष्टीकारक चाचण्यांची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
डेंग्यू उपचारांसाठी स्वतंत्र खाटांची व्यवस्था :
सद्यस्थितीत पुणे शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये डेंग्यू उपचारांसाठी 4,409 खाटा उपलब्ध असून, त्यापैकी 670 खाटा अतिदक्षता विभागातील आहेत. महापालिका रुग्णालयांमध्ये 333 खाटा उपलब्ध असून, त्यापैकी सहा खाटा अतिदक्षता विभागातील आहेत. एकूण उपलब्ध खाटांपैकी सरासरी 50 टक्के खाटा उपलब्ध आहेत.
डेंग्यू रुग्णांवरील उपचारांसाठी डॉ. नायडू रुग्णालयात 50 स्वतंत्र खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यापैकी दररोज 10 ते 15 खाटा वापरात असून, 35 खाटा रिक्त असल्याची माहिती डॉ. नीना बोराडे यांनी दिली.
'महापालिकेच्या तपासणी पथकांना सहकार्य करावं' :
पुणे महापालिकेमार्फत डेंग्यू प्रतिबंधासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. नागरिकांनी परिसरात कुठेही पाणी साचू देऊ नये, पाण्याच्या टाक्या झाकून ठेवाव्यात आणि महापालिकेच्या तपासणी पथकांना सहकार्य करावे, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. तसेच, रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटा उपलब्ध असल्यानं घाबरून न जाता डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं वेळीच औषधोपचार घ्यावेत, असंही महापालिकेकडून सांगण्यात आलं आहे.