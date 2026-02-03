ETV Bharat / state

मोटारसायकल चोरी करणारी टोळी देहूरोड पोलिसांकडून जेरबंद; एकूण 6 गुन्हे उघडकीस

पिंपरी-चिंचवड शहरात चोरीच्या घटना वाढल्या असून, देहूरोड पोलिसांनी (Dehuroad Police) आज मोटारसायकल चोरी करणाऱ्या एका टोळीला जेरबंद केलं आहे.

चोरी करणारी टोळी जेरबंद
चोरी करणारी टोळी जेरबंद (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाच्या हद्दीत वाढत्या वाहनचोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी, पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानुसार राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत देहूरोड पोलिसांना मोठं यश आलं आहे.

5 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त : मोटारसायकल चोरी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करत देहूरोड पोलिसांनी एकूण 6 गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. 6 मोटारसायकली आणि 1 ऑटोरिक्षा असा सुमारे 5 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, सहआयुक्त शशिकांत महावरकर, अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे) सारंग आव्हाड आणि अपर पोलीस आयुक्त बसवराज तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. परिमंडळ-4 चे पोलीस उपआयुक्त यांच्या आदेशानुसार देहूरोड पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे तपास पथकाने दोन स्वतंत्र पथके तयार करून तपास सुरू केला होता, अशी महिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विक्रम बनसोडे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विक्रम बनसोडे (ETV Bharat Reporter)

बिगरनंबर प्लेट मोटारसायकल : 15 जानेवारी रोजी पेट्रोलिंगदरम्यान संशयास्पदरीत्या फिरत असलेल्या एका बिगरनंबर प्लेट असलेल्या मोटारसायकलबाबत माहिती मिळाली. त्यानुसार देहूरोड हद्दीत सापळा रचून इसमाला ताब्यात घेण्यात आलं. चौकशीदरम्यान आरोपीनं मोटारसायकल चोरी केल्याची कबुली दिली. आरोपीचं नाव ईश्वर संदीप गजे (वय 22, रा. शिवाजीनगर, अकोले) असं आहे.

आरोपींना अटक : सखोल तपासात आरोपीकडून आणखी चोरीच्या घटनांची माहिती मिळाल्यानंतर त्याचा साथीदार अनिकेत उर्फ छोट्या संतोष विटकर (वय 20, रा. विघ्नहर्ता, देहूगाव, पुणे) आणि आर्यन उर्फ एस.पी. आनंद राऊतला (वय 19, रा. माशी, भारतमाता चौक, गायकरवस्ती, आळंदी रोड, पुणे) अटक करण्यात आली. या तिघांकडून देहूरोड, तळेगाव दाभाडे, हिंजवडी व दिघी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एकूण 6 मोटारसायकल चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. त्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 303(2) अन्वये गुन्हे दाखल आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांची किंमत अंदाजे 5 लाख रुपये आहे. एका मोटारसायकलबाबत पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती,वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विक्रम बनसोडे यांनी दिली.

विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल : तसेच आरोपी अनिकेत विटकर आणि आर्यन राऊतवर यापूर्वीही विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही उल्लेखनीय कामगिरी देहूरोड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, तपास पथकातील अधिकारी व अंमलदारांनी संयुक्तपणे पार पाडली असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पथकाचं कौतुक केलं आहे. नागरिकांनी संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवावे, असं आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा -

  1. Vehicle Theft Case In Aurangabad: औरंगाबादमध्ये वाहनचोरीच्या घटनांमध्ये वाढ, 2022 मध्ये 918 वाहनांची चोरी
  2. Police Raid On Fake Paneer : बनावट पनीरवर पुणेकर मारतात 'ताव'? पोलिसांनी जप्त केलं 4 हजार 970 किलो पनीर
  3. मुंबईत गेल्या सहा वर्षात 536 कोटी रुपये किमतीच्या 19 हजार 907 वाहनांची चोरी, माहिती अधिकारात उघड

TAGGED:

वाहनचोरी
DEHUROAD POLICE
MOTORCYCLE THEFT CASE
MOTORCYCLE THEFT
MOTORCYCLE THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.