देहूत भक्तिमय वातावरणात तुकाराम बीज सोहळा; टाळ-मृदंगाच्या गजरात तुकोबारायांची निघाली पालखी

जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांचा 378 वा सदेह वैकुंठगमन सोहळा म्हणजेच तुकाराम बीज सोहळा गुरुवारी देहूत पार पडला.

TUKARAM BEEJ SOHALA 2026
देहूत तुकाराम बीज (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 7:53 PM IST

देहू (पुणे) : संतश्रेष्ठ संत तुकाराम महाराज यांच्या 378 व्या वैकुंठ गमन दिनानिमित्त देहू नगरी गुरुवारी भक्तिरसात न्हाऊन निघाली. पुणे जिल्ह्यातील देहू इथं 'तुकाराम बीज सोहळा' मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडला. पहाटेपासूनच वारकरी, भाविक आणि दिंड्यांचं आगमन सुरू झालं. त्यामुळं संपूर्ण देहू नगरीत टाळ-मृदंगाचा गजर आणि 'ज्ञानोबा माऊली तुकाराम' चा जयघोष घुमत आहे.

देहू नगरीत भक्तिमय वातावरण : गुरुवारी पहाटे मुख्य मंदिरात पारंपरिक पद्धतीनं पूजा-अर्चा, अभिषेक आणि धार्मिक विधी पार पडले. त्यानंतर संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा सोहळा मुख्य मंदिरातून वैकुंठ गमन मंदिराकडं निघाला. पालखी मार्गावर वारकरी मोठ्या भक्तिभावानं सहभागी झाले होते. टाळ, मृदंग आणि अभंगांच्या गजरात हजारो भाविकांनी पालखीला खांदा देत तुकोबारायांचं स्मरण केलं. या सोहळ्यामुळं देहू नगरीत सर्वत्र भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं आहे. दरवर्षीप्रमाणं यंदाही राज्याच्या विविध भागांतून हजारो वारकरी आणि भाविक देहूत दाखल झालेत. दिंड्यांच्या रांगा, वारकऱ्यांचे अभंग गात पुढं जाणं आणि तुकोबारायांच्या नामस्मरणानं संपूर्ण परिसर भारावून गेला. वैकुंठगमन सोहळ्यानिमित्त कीर्तन कार्यक्रम झाला. यातून संत तुकाराम महाराजांच्या जीवनकार्याची आणि अभंगवाङ्मयाची महती या कीर्तनातून सांगितली.

देहूत तुकाराम बीज साजरी (ETV Bharat Reporter)

पोलीस प्रशासनाचा कडक बंदोबस्त : सोहळ्यादरम्यान भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनानं व्यापक नियोजन केलं होतं. मुख्य मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले असून पोलीस आणि प्रशासनाचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. गर्दी नियंत्रणासाठी तसंच वाहतूक व्यवस्थेसाठी विशेष नियोजन केलं होतं. वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी विविध मार्गांवर वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली. देहूतील तुकाराम बीज सोहळा हा वारकरी संप्रदायासाठी अत्यंत महत्त्वाचा धार्मिक सोहळा मानला जातो. संत तुकाराम महाराजांनी रचलेले अभंग, समाजप्रबोधन आणि भक्तीचा संदेश आजही लाखो वारकऱ्यांना प्रेरणा देत आहे. त्यामुळंच दरवर्षी हजारो भाविक देहूत येऊन तुकोबारायांच्या चरणी नतमस्तक होत श्रद्धा व्यक्त करतात. गुरुवारचा वैकुंठ गमन सोहळा देखील भक्ती, श्रद्धा आणि वारकरी परंपरेचा अद्भुत संगम ठरला.

संपादकांची शिफारस

