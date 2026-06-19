नागपुरात 10 हजार टन क्षमतेच्या 'ॲल्युमिनियम एक्स्ट्रुजन प्रेस'चे भूमिपूजन; संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला बळ
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज नागपूर येथील 'यंत्र इंडिया लिमिटेड'मध्ये 10 हजार टन क्षमतेच्या अत्याधुनिक ॲल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेसच्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं.
Published : June 19, 2026 at 5:24 PM IST
नागपूर : येथील अंबाझरी आयुध निर्माणीमध्ये 10 हजार टन क्षमतेच्या अत्याधुनिक अॅल्युमिनियम एक्स्ट्रुजन प्रेसचे भूमिपूजन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झाले. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
हा प्रकल्प यंत्र इंडिया लिमिटेडच्या माध्यमातून उभारला जाणार असून, संरक्षण, एरोस्पेस, अंतराळ, रेल्वे आणि वाहतूक क्षेत्रांसाठी लागणारं उच्च दर्जाचं अॅल्युमिनियम मिश्रधातूचे घटक देशातच तयार करता येणार आहेत. यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला चालना मिळणार आहे. यावेळी राजनाथ सिंह यांनी स्वावलंबन ही सुरक्षा क्षेत्राची गरज असल्याचं सांगितलं.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रकल्प आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारताच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं म्हटलं. त्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक आणि खासगी उद्योगांमधील वाढते सहकार्य भारताला जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम बनवत असल्याचंही नमूद केलं.
'संरक्षण उत्पादन 1.78 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं' : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी देशातील संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीत झालेल्या मोठ्या वाढीची माहिती दिली. 2014 मध्ये संरक्षण उत्पादन सुमारे 46 हजार कोटी रुपये होतं, ते 2025-26 मध्ये 1.78 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा त्यांनी दावा केला. संरक्षण निर्यात 38,424 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली असून, पुढील दोन ते तीन वर्षांत 3 लाख कोटी रुपये संरक्षण उत्पादन आणि 50 हजार कोटी रुपये निर्यातीचं उद्दिष्ट निश्चित वेळेपूर्वी पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ते म्हणाले की, संशोधन व विकास आणि भांडवली गुंतवणूक हे संरक्षण उद्योगाच्या प्रगतीचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. ही वाढ केवळ आकडेवारीतील नसून भारताच्या तांत्रिक क्षमतांमधील प्रगतीचं प्रतीक आहे.
राजनाथ सिंह यांनी पुढे सांगितलं की, आधुनिक लढाऊ विमानं, क्षेपणास्त्रे आणि अंतराळ कार्यक्रमांसाठी हलके, मजबूत आणि कठीण परिस्थितीत टिकणारे उच्च दर्जाचे धातू आवश्यक असतात. अशा घटकांची निर्मिती विशेष प्रक्रियेद्वारे केली जाते आणि त्यांची गुणवत्ता जितकी चांगली असेल तितकी संरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम होते.
'ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशामध्ये ‘मेड इन इंडिया’ उपकरणांची महत्त्वपूर्ण भूमिका' : ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशामध्ये ‘मेड इन इंडिया’ उपकरणांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. संरक्षण दलांच्या शौर्याला सक्षम स्वदेशी तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मोठ्या प्रणालींची ताकद त्यांच्या सूक्ष्म घटकांमध्ये असते, आणि नागपूरमधील एक्स्ट्रुजन प्रेस प्रकल्प भारताला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्यास मदत करेल, असं ते म्हणाले.
युद्धाचं स्वरूप बदलत असलं तरी पारंपरिक युद्धसज्जता आणि आवश्यक साधनसामग्रीचं महत्त्व कायम असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 2047 पर्यंत मजबूत लष्करी-औद्योगिक पायाभूत व्यवस्था आवश्यक राहील, असंही त्यांनी नमूद केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेनुसार सरकार तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ, ज्ञान आणि राष्ट्रावरील विश्वास या चार आधारस्तंभांवर काम करत असल्याचंही संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं.
यंत्र इंडिया लिमिटेडच्या योगदानाचे कौतुक : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यंत्र इंडिया लिमिटेडच्या योगदानाचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की बदलत्या काळातील गरजा आणि नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी आयुध निर्माणी मंडळाचे (OFB) कॉर्पोरेटायझेशन करण्यात आले. त्यातून यंत्र इंडिया लिमिटेडसारख्या नव्या संरक्षण सार्वजनिक उपक्रमांची निर्मिती झाली.
त्यांच्या मते, 2019-20 मध्ये OFB चे उत्पादन 12,755 कोटी रुपये होते, ते 2025-26 मध्ये 26,282 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. संरक्षण निर्यातही 81 कोटी रुपयांवरून 4,561 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली असून त्यात यंत्र इंडिया लिमिटेडचे 397 कोटी रुपयांचं योगदान आहे.
देशाच्या संरक्षण क्षेत्राची वेगानं प्रगती- मुख्यमंत्री : दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अॅल्युमिनियम एक्स्ट्रुजन प्रेस प्रकल्पाला आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेलं महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचं सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाचं संरक्षण क्षेत्र वेगानं प्रगती करत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
भारत संरक्षण क्षेत्रात निर्यातदार देश म्हणून उदयास येत असल्यानं जगभरात भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या प्रगतीची दखल घेतली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे नव्या भारताच्या तांत्रिक सामर्थ्याचं उदाहरण असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक आणि खासगी उद्योगांमधील वाढतं सहकार्य देशाला नव्या उंचीवर नेत असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. नागपूरमध्ये उभारला जाणारा हा एक्स्ट्रुजन प्रेस प्रकल्प संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेला चालना देत नागपूर आणि विदर्भाला महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास सक्षम करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.