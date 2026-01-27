दीप्ती चौधरी आत्महत्या प्रकरण : आरोपीला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार - रुपाली चाकणकर
धक्कादायक बाब म्हणजे दिप्ती हिची सासू सरपंच आहे, तर सासरे शिक्षक असल्याचं समोर आलं आहे.
Published : January 27, 2026 at 6:53 PM IST
पुणे : शिक्षणाचं माहेरघर असलेल्या पुण्यात पुन्हा एकदा हुंडाबळीची धक्कादायक घटना घडली आहे. पुण्यातील उरुळीकांचन जवळील सोरतापवाडी इथं दीप्ती चौधरी हिनं देखील सासरच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. धक्कादायक बाब म्हणजे दिप्ती हिची सासू सरपंच आहे, तर सासरे शिक्षक असल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणी आज (27 जानेवारी) राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दीप्ती चौधरी हिच्या घरी भेट देत तिच्या आई-वडिलांशी संवाद साधला. यावेळी, "या सगळ्या प्रकरणात आरोपीला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. तसंच राज्य महिला आयोगाच्यावतीनं या प्रकरणात आम्ही सोबत राहू," असं रुपाली चाकणकर यांनी म्हटलं आहे.
सासू आणि नवऱ्याला अटक : पुढं रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, "दीप्ती चौधरी हिचं लग्न 25 डिसेंबर 2019 रोजी रोहन चौधरी याच्याशी झालं होतं. लग्न झाल्यावर सर्व काही सुरळीत होतं. मात्र, एक वर्षानं तिच्याकडे घरच्यांकडून पैसे आणणं, व्यवसायात आपल्याला घ्यावं, अशी मागणी चौधरी कुटुंबीयांनी केली होती. तसंच पहिली मुलगी झाली म्हणून अशा अनेक कारणांमुळं तिला मानसिक आणि शारीरिक छळ देण्यात येत होता. सासरचे लोक त्रास देत आहेत, याबाबत दीप्तीनं अनेकवेळा आईकडे तक्रार केली होती. शेवटी सासरच्या त्रासाला कंटाळून दीप्तीनं आत्महत्या केली. या प्रकरणातील 4 आरोपी सुरूवातीला फरार होते. पोलिसांनी विशेष पथकं पाठवून सासू आणि नवऱ्याला अटक केली आहे.
सासरच्या लोकांनी पैशाशी लग्न केलं आहे का? : याचबरोबर, "गर्भलिंग चाचणी करणं गुन्हा आहे, असं असताना दीप्तीचा पाचव्या महिन्यात गर्भपात केला गेला. हा गर्भपात कुठं झाला? कोणी केला? या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सासरच्या लोकांनी पैशाशी लग्न केलं आहे का? मुलीशी केलं आहे? असा प्रश्न सध्या पडत आहेत. आईपणाच्या लढाईत आम्ही पुढं आलो आहोत. पण आता या लढाईत सासरी नांदत असताना माहेरचे दरवाजे मुलीसाठी उघडले आहेत. यासाठी लढाई केली पाहिजे. तसंच या सगळ्या प्रकरणात आरोपीला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. राज्य महिला आयोगाच्यावतीनं या प्रकरणात आम्ही सोबत राहू," असं रुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं.
अशी घटना त्यांच्याकडून होणं निंदनीय : पुढं रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, "3 नवीन कायदे जुलै महिन्यापासून महाराष्ट्रात लागू झाले आहेत. बीएनएस कायद्यांतर्गत फाशीपर्यंत शिक्षा जाईल, अशी देखील तरतूद केली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी नक्की केली जाईल. आरोपी सरपंच जरी असल्या तरी अशी घटना त्यांच्याकडून होणं निंदनीय आहे. तसंच पुणे जिल्ह्यातील गर्भलिंग चाचणी केंद्रांची सुद्धा चौकशी केली जाईल," असंही रुपाली चाकणकर यांनी म्हटलं आहे.
