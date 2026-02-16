ETV Bharat / state

अमरावती जिल्ह्यात ऐतिहासिक बारवांवर दीपोत्सव; जलसंवर्धनाचा प्रभावी संदेश उजळला

महाशिवरात्रीच्या पर्वावर अमरावती जिल्ह्यातील सहा ऐतिहासिक बारावांवर दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. या बारव महोत्सवासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'नं खास रिपोर्ट तयार केला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
अमरावती : पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या 301 व्या जयंती वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ऐतिहासिक जलवारशांच्या जतन आणि संवर्धनाच्या उद्देशाने राज्यभर दीपोत्सव साजरा केला गेला. महाशिवरात्रीच्या पर्वावर अमरावती जिल्ह्यातील सहा ऐतिहासिक बारावांवर, म्हणजे पायविहिरींवर, हजारो दिव्यांनी प्रकाश पसरवून सोहळा आयोजित केला गेला. या कार्यक्रमाद्वारे जलसंवर्धनाचा प्रभावी संदेश दिला गेला. या बारव महोत्सवासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'नं खास रिपोर्ट तयार केला आहे.

महिमापूरची सात मजली बारव : महिमापूर येथील भव्य बारव सात मजली असून, तिचा उभारा 750 ते 800 वर्षांपूर्वीचा असल्याचा अंदाज आहे. देवगिरीच्या यादवकालीन काळात बांधण्यात आलेली ही बारव पंचक्रोशीतील लोकांची तहान भागवण्याचं केंद्र होती. लांबी, रुंदी, उंची आणि सुबक पायऱ्यांची रचना आजही मनमोहक वाटतं. काळानुरूप भूजल पातळी घटल्याने आणि बोरवेल वाढल्याने पाण्याचा स्तर कमी झाला आणि बारवांचे महत्व कमी झालं.

या दीपोत्सवाबाबत बोलताना स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानचे सचिव प्रतीक पाखरे म्हणाले की, दीपोत्सवाच्या माध्यमातून या ऐतिहासिक वारशाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. दीपोत्सव हा केवळ उत्सव नाही, तर जलवर्षाच्या पुनर्जीवनासाठी उभी राहणारी सामूहिक चळवळ आहे. पूर्वजांनी उभारलेल्या बारवांनी लोकांची तहान भागवली, आणि त्या बारवांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तसेच नव्या पिढीला जलसंवर्धनाचा संदेश देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला.

बारव जल व्यवस्थापनाचे उत्कृष्ट उदाहरण : महिमापूरची ही बारव अंदाजे बाराव्या-तेराव्या शतकातील असून, यादवकालीन हिंगणदेव यादव, कृष्णदेव यादव, महादेव यादव किंवा रामचंद्रदेव यादव यांच्या काळात बांधली गेली असावी, असं इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के म्हणाले. 750 वर्षांपूर्वीच्या या बारव जल व्यवस्थापनाचं उत्कृष्ट उदाहरण आहेत.

प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी हेही सांगितले की, आज भारताकडे जगातील केवळ 4.1 टक्के गोड पाणी आहे, तर लोकसंख्या 17 टक्के आहे. भविष्यात पाण्याच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अशा ऐतिहासिक जलस्त्रोतांचा संवर्धन अत्यावश्यक आहे.

अहिल्याबाई होळकरांच्या कार्याला दीपांजली : राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांनी देशभर घाट, विहिरी आणि अन्नछत्रांची उभारणी करून जलव्यवस्थापन आणि लोककल्याणाची परंपरा रुजवली. मल्हारराव होळकर यांच्या सून असलेल्या अहिल्याबाईंनी पतीच्या निधनानंतर सती न जाता राज्यकारभार सांभाळला आणि इंदूरसह देशभर विकासकार्य केलं.

या विषयी बोलताना प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी सांगितलं की, त्यांच्या कार्याची आठवण जागवण्यासाठी आणि जलसंवर्धनाची प्रेरणा देण्यासाठी स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानाद्वारे हा दीपोत्सव अभियान राबविणं एक मोठं कार्य आहे.

