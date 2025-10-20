तब्बल 11 हजार दिव्यांनी उजळलं शिर्डी साईमंदिर : 'शंकर मेरे साईनाथ'चा दिला संदेश
शिर्डीच्या साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी लाखो भाविक दिवाळीला शिर्डीत येतात. दिवाळीनिमित्त शिर्डीत तब्बल 11 हजार दिवे लावण्यात आले आहेत.
Published : October 20, 2025 at 10:48 PM IST
शिर्डी : देशभरात आज दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. साईबाबांच्या शिर्डीतही दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. दिवाळीच्या दिवशी साईंनी ज्या द्वारकामाईत पाण्यानं दिवे प्रज्वलित केले होते. त्याच द्वारकामाईच्या प्रांगणात शिर्डीच्या क्रांती युवक मंडळानं दीपोत्सव साजरा केला आहे.
शिर्डीत साईबाबांचे एका पडक्या मशिदीत वास्तव्य : शिर्डीत साईबाबांचं एका पडक्या मशिदीत वास्तव्य होतं. या मशिदीचं त्यांनी द्वारकामाई असं नामकरण केलं. साईबाबांच्या काळात संपूर्ण शिर्डी दिवाळीच्या दिवशी दिव्याच्या तेजानं झळाळत असताना बाबांची द्वारकामाई मात्र अंधारात होती. त्यामुळे बाबांची भक्त असलेली झिप्रीनं द्वारकामाईत दिवे लावण्याचा आग्रह धरला. लहान मुलीच्या आग्रहाखातर साईबाबा तयार झाले. मात्र त्यांना दिवे लावण्यासाठी कोणीही तेल दिले नाही. त्यामुळे बाबांनी पाण्यानं दिवे पेटवले. पडक्या मशिदीत प्रकाश पाहून जो तो आश्चर्यचकित झाला आणि तेव्हापासून साईबाबांच्या शिर्डीत दीपावलीला एक वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
अनेक भाविकांची दिवाळीला शिर्डीत गर्दी : दिवाळी हा वर्षातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा सण मानला जातो. तरीही अनेक भक्त साईबाबांसोबत हा सण साजरा करण्यासाठी शिर्डीला येतात. आज शिर्डी ग्रामस्थांसह भाविकांनी द्वारकामाईच्या समोरील प्रांगणात अकरा हजार दिवे लावत शंकर मेरे साईनाथ आणि हॅप्पी दिवाळी या अक्षरांत दिवे प्रज्वलित केले आहेत.
पारंपरिक पद्धतीने दीपावली साजरी : साईबाबा मंदिरात पारंपरिक पद्धतीने दीपावली साजरी केली जाते. आकर्षक आकाश कंदील साईमंदिर परिसरात लावले गेले आहेत. दिवाळीच्या या शुभमुहूर्तावर प्रत्येकजण मोठ्या उत्साहात दीप प्रज्वलित करून शिर्डीत बाबांच्या सान्निध्यात दिवाळी साजरी करतो. भक्तांनी लावलेल्या हजारो दिव्यांनी साईमंदिर लखलखून जाते आणि त्याचं कारण म्हणजे साईबाबा प्रत्येकाच्या श्रद्धास्थानी आहेत. साईबाबा मंदिराला दिवाळी निमित्ताने आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली. साईमंदिरात उद्या दिवाळी निमित्त पारंपरिक पद्धतीनं लक्ष्मी-कुबेर पूजन केलं जाईल.
