बीडमधील हिंगणी गावात डोहा मॉडेलप्रमाणं नदी, ओढ्याचं खोलीकरण; शेतकऱ्यांना होणार फायदा

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ओला दुष्काळ आणि सुका दुष्काळाला सामोरं जावं लागतं. यावर पर्याय म्हणून हिंगणी गावात पावसाचं पाणी अडवण्यासाठी डोहा मॉडेल राबवण्यात येत आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 27, 2026 at 1:53 PM IST

बीड : पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला तरी नदी आणि ओढ्याचं पाणी जसं आलं तसं वाहून जातं. यामुळं जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यातच पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवतं. बीड जिल्ह्यातील बहुतांश गावातील हे चित्र आहे. पावसाळ्यात वाहून जाणारं पाणी अडवलं आणि जमिनीत मुरवलं तर परिसरातील बोअर, विहिरीच्या पाणी पातळीत वाढ होऊ शकेल. ही बाब लक्षात घेऊन बीडमधील हिंगणी गावात 'दिलासा सेवाभावी संस्थे'च्या माध्यमातून आणि ग्रामस्थांच्या सहकार्यातून परिसरातील नदी आणि ओढ्यांचं डोहा मॉडेल अंतर्गत खोलीकरण सुरू आहे.

...तर सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागेल : डोहा मॉडेलमुळं पावसाळ्यात वाहून जाणारं पाणी अडवलं जाणार आहे. यामुळं भूगर्भातील पाणी पातळी वाढून शेती सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. अशाच पद्धतीनं बीड जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या गावांमध्ये पाणी अडवलं तर, सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

काय आहे डोहा मॉडेल? : डोहा मॉडेल अंतर्गत नदी, ओढ्यांचं खोलीकरण करताना सुरुवातीला अन् शेवटी बशीच्या आकाराचा डोह तयार केला जातो. तसंच नदीपात्रात ठराविक अंतरावर खोलीकरण करण्यात येतं. यामुळं वेगानं आलेलं पावसाचं पाणी स्थिर केलं जातं. तसंच ते ठराविक अंतरावर साठवलं जातं. यामुळं भूगर्भाची पाणी पातळी वाढण्यास मदत होते.

अनेक शेतकऱ्यांना झाला फायदा : "एसबीआय फाऊंडेशन शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी काम करत आहे. त्याचबरोबर ग्राम विकासाची अनेक कामं हाती घेत आहोत. गावाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आम्ही हे काम करत आहोत. हे काम आम्ही दिलासा संस्थेसोबत करत आहोत. गावामध्ये किसान सेवा केंद्राच्या माध्यमातून विविध तंत्रज्ञानाचं ज्ञान देण्याचं काम या माध्यमातून होत आहे. शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे विचार सकारात्मक करण्याच्या माध्यमातून दोन हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. मी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो की, येणाऱ्या काळामध्ये या आम्ही दिलेल्या योगदानाचा चांगला उपयोग शेतकरी करतील," अशी प्रतिक्रिया एसबीआय फाऊंडेशनचे संचालक सोपन धर यांनी दिली.

भविष्यात शेतकऱ्यांना होणार फायदा : "जमिनीवर पडलेल्या पावसाचं पाणी अत्यंत वेगानं विविध मार्गांनी नदीला मिळतं. मात्र ते पाणी डोहा मॉडेलच्या माध्यमातून या ठिकाणी अडवून जमिनीत मुरवलं जाईल. याचा फायदा भविष्यात शेतकऱ्यांच्या विहिर आणि बोअरला होईल. पावसाचं पाणी जमिनीत मुरल्यामुळं विहीर आणि बोअरच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ होईल. यासाठी आम्ही डोहा मॉडेल राबवत आहोत. याचा फायदा शेतकरी बांधवांना भविष्यात होणार आहे," अशी प्रतिक्रिया शेतकरी सौदागर कुटे यांनी दिली.

डोहा मॉडेलचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल : "वाहून जाणाऱ्या पाण्याला अडवण्यासाठी आम्ही डोहा मॉडेलच्या माध्यमातून काम करत आहोत. पाण्याबरोबर माती देखील वाहून जाते. त्यामुळं जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात होते. याचा अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात तोटा होतो. पाणी वाहून जात असल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान होतं. पावसाचं पाणी वाहून जातं याचा शेतकऱ्यांना कोणताच फायदा होत नाही. पावसाचं पाणी वाहून जाण्याऐवजी इथल्या जमिनीमध्ये मुरावं आणि याचा फायदा भविष्यात शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी आम्ही डोहा मॉडेल इथं राबवत आहोत. यामुळं शेतकऱ्यांच्या विहिरीत आणि बोरच्या पाणी पातळीत वाढ होईल. त्यामुळं नक्कीच या गावातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल," असं कृषी सहाय्यक जी केंद्रे यांनी सांगितलं.

