सुरेल स्वरांचा अनोखा संगम; दीपावली पाडवा पहाटमध्ये श्रोते मंत्रमुग्ध

नंदुरबारमध्ये दीपावली पाडवा पहाट कार्यक्रमाचं सातवं वर्ष उत्साहात साजरं झालं. शाहीर हरिभाऊ पाटील दीपावली पहाटमध्ये गायक ऋषिकेश बडवे यांच्या सुरेल गायनानं श्रोते मंत्रमुग्ध झाले.

DEEPAVALI PADWA PAHAT 2025
दीपावली पाडवा पहाटला पुणेरी स्वरांना दिली श्रोत्यांनी साथ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2025 at 2:07 PM IST

1 Min Read
नंदुरबार : दीपावली पर्वात विविध प्रथा परंपरांनी सण साजरा होत असतो. यातीलच एक सुरेली पहाट म्हणून 'पाडवा पहाट' म्हणून साजरा केली जाते. पाडवा पहाट कार्यक्रमाचं दरवर्षी नंदुरबारमध्ये आयोजन केलं जातं. दरवर्षीप्रमाणं स्वातंत्र्य सैनिक शाहीर हरिभाऊ पाटील बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था आणि लायन्स क्लब नंदुरबार यांच्या संयुक्त विद्यमानं शाहीर हरिभाऊ पाटील 'दीपावली पाडवा पहाट' कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यंदा कार्यक्रमाचं सातवे वर्ष आहे. या कार्यक्रमात श्रोते उत्साहानं साद देत असतात.

पाडवा पहाटमध्ये गाजले पुणेरी स्वर : मागील सात वर्षांपासून नंदुरबार शहरात दीपावली पाडवा पहाटचं आयोजन केलं जातंय. यंदा कार्यक्रम शहरातील डी. आर. हायस्कूलमध्ये आयोजित केला होता. विशेष म्हणजे यावर्षी कार्यक्रमात पुणेरी स्वरांनी श्रोत्यांची मनं जिंकून घेतलीत. पुण्यातील गायक आणि संगीत नाटक अभिनेते ऋषिकेश बडवे यांनी सुरेल आवाजातून अहिर भैरव गितातील 'सुश्राव्य राग'चं गायन करुन दीपावली पाडव्याची सुरुवात केली. त्याचबरोबर विविध गीत आणि राग सादर केले. हार्मोनियमवर दीप्ती कुलकर्णी यांनी साथ दिली. तर, तबलावादक म्हणून प्रसाद करंबळेकर, पखवाज म्हणून नंदकुमार भांडवलकर, टाळ आणि निवेदन हेमंत क्षीरसागर यांनी केलं.

सात वर्षांची परंपरा कायम : स्वातंत्र्य सैनिक शाहीर हरिभाऊ पाटील बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था आणि लायन्स क्लब नंदुरबार यांच्या संयुक्त विद्यमानानं शाहीर हरिभाऊ पाटील 'दिवाळी पहाट' कार्यक्रम सात वर्षांपासून साजरा केला जातोय. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दरवर्षी नवीन उपक्रम सादर होत असतात. यंदा पुणेरी स्वरांनी पाडवा पहाट साजरा करण्यात आला.

विविध क्षेत्रातील श्रोत्यांनी हजेरी : दीपावली पाडवा पहाटमध्ये सहभागी होण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. यामध्ये विविध क्षेत्रातील दिग्गजांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. यात प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. दीपक अंधारे, नंदुरबार उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय महाजन, डॉ. सी. डी. महाजन यांच्यासह विविध क्षेत्रातील नागरिक उपस्थित होते.

