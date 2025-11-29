सावंतवाडीत दीपक केसरकर विरुद्ध राजघराणे आमने-सामने; मोती तलावावरून डागलं टीकास्त्र
20 वर्षांपूर्वी केसरकर हे एका बड्या हाॅटेल व्यावसायिकाला तलावात हॉटेल उभारण्याचा प्रस्ताव घेऊन राजवाड्यात आले होते. त्यामुळेच राजघराणे न्यायालयात गेल्याचा दावा लखमसावंतांनी पत्रकार परिषदेतून केलाय.
Published : November 29, 2025 at 11:58 AM IST|
Updated : November 29, 2025 at 12:18 PM IST
सिंधुदुर्ग : मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि मोती तलावाची मालकी यावरून सावंतवाडीचे राजकारण तापले असून, आमदार दीपक केसरकरांनी केलेल्या टीकेला भाजपा युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष लखमसावंत भोसलेंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. ते म्हणाले की, 20 वर्षांपूर्वी केसरकर हे एका बड्या हाॅटेल व्यावसायिकाला तलावात हॉटेल उभारण्याचा प्रस्ताव घेऊन राजवाड्यात आले होते, असा मोठा गौप्यस्फोट त्यांनी केलाय. त्यामुळेच राजघराणे न्यायालयात गेले असल्याचा दावा लखमसावंत यांनी पत्रकार परिषदेतून केला आहे. तसेच मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलबाबत गैरसमज पसरविण्याचे काम सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला आहे. ते शुक्रवारी सावंतवाडीत बोलत होते.
मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी 2 एकर जागा राजघराण्याने फुकट दिली : यावेळी लखमसावंत यांनी आमदार दीपक केसरकर, संजू परब यांनी केलेल्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. राजघराणे हे जनतेच्या सेवेसाठी आहे. आमचा दरवाजा कधीही बंद नसतो, फक्त आमची वेगवेगळ्या पद्धतीने बदनामी करण्याचे काम सुरू आहे. पण जनतेला सर्व काही माहिती आहे. मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी तब्बल 2 एकर जागा राजघराण्याने फुकट दिली आहे. यापूर्वी सुद्धा अनेक जागा आम्ही दिल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर राजघराण्याला कोणी बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू नका, सावंतवाडीच्या विकासासाठी राजघराणे नेहमीच जनतेसोबत राहिले आहे आणि यापुढेही राहील. मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलबाबतचा सामंजस्य करार हा शासनाकडून करण्यात आला होता, आमच्याकडून नाही. त्यामुळे त्यात आम्ही अटी-शर्ती घालण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्या करारावर आम्ही एकदा नाही तर दोन वेळा सह्या केल्या आहेत, असंही ते म्हणालेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेला चुकीची माहिती : उर्वरित सही घेण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. त्यासाठी दोन एकर जागा आम्ही मोफत दिली आहे. असे असताना केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेला चुकीची माहिती देणे योग्य नाही. स्वतःच्या निवडणुकीत त्या कराराचा फायदा करून घेतला गेला आणि आता गैरसमज पसरवला जात आहे. राजकारणासाठी त्याचा वापर कोण करत आहे, असा सवाल लखमराजे भोसले यांनी केलाय. सावंतवाडीचं सौंदर्य म्हणजे ऐतिहासिक मोती तलाव असल्याचं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. त्यामुळे हे सौंदर्य जपण्यासाठी आणि त्याचे संवर्धन करण्यासाठी राजघराण्याने नेहमीच प्रयत्न केले आहेत आणि शेवटपर्यंत करीत राहणार आहेत. मोती तलावामध्ये कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी करू देणार नाही आणि करणारही नाही. ह्याच मोती तलावात कन्स्ट्रक्शन उभारलं जाणार आहे आणि मोठी तलाव जनतेसाठी राहणार नाही, असे म्हणणाऱ्यांनी 2003 मध्ये मोती तलावात हॉटेल उभारण्यासाठी प्रस्ताव कोणी आणला होता हे जाहीर करावं, असं आव्हानदेखील लखमसावंत यांनी केले.
मोती तलावाचे काँक्रिटीकरण होऊ नये : मोती तलावाचे सुशोभीकरण तसेच ज्या पर्यटनाच्या दृष्टीने आणि लोकांच्या दृष्टीने चांगल्या गोष्टी होत होत्या, त्याला आम्ही कधीही विरोध केला नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर मोठी तलावातील संगीत कारंजा तसेच बोटिंग प्रकल्प याला आम्ही कधीही विरोध केला नाही. मात्र ऐतिहासिक मोती तलावाचे काँक्रिटीकरण होऊ नये आणि त्याचा ऐतिहासिकपणा राखला जावा हा आमचा हेतू राहिला आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जाचक अटींमुळे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल रखडले- केसरकर : राजघराण्याने केसेस घातल्यामुळे सावंतवाडीकरांसाठी महत्त्वाकांक्षी ठरणाऱ्या मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा प्रकल्प तब्बल 5 वर्षं रखडला. त्यानंतर हॉस्पिटलपैकी 50 टक्के जागा त्यांना दिली. तसा करारही केला. मात्र त्यानंतरही जाचक अटी घातल्यामुळे केवळ एका सहीमुळे त्या ठिकाणी हॉस्पिटल उभे राहू शकले नाही, असा आरोप शिवसेनेचे नेते आणि आमदार दीपक केसरकर यांनी केलाय.
हेही वाचाः
