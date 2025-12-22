केसरकरांनी वडिलधारी व्यक्ती बनून सल्ला देण्याचे काम करावे, भाजपाच्या यशानंतर विशाल परबांची कोपरखळी
आता तरुणांना संधी द्या, तुम्ही 20 वर्षांत मतदारसंघात काय नवीन आणलं याचं पहिलं उत्तर द्या, अशी जोरदार टीका भाजपाचे युवा नेते विशाल परब यांनी केलीय.
Published : December 22, 2025 at 4:38 PM IST
सिंधुदुर्ग : विधानसभा निवडणुकीत माझी चूक झाली ही मला मान्य आहे. मात्र भाजपाने सहकार्य केले नसते तर या ठिकाणी दीपक केसरकर आमदार दिसले नसते, त्यांनी विधानसभेला भाजपाचा उसना गुलाल उधळला, मात्र स्वतंत्र लढल्यावर काय होतं हे नगरपरिषद निवडणुकीत दिसलंय. त्यामुळे आता तरुणांना संधी द्या, सगळ्यांची आशा करू नका, तुम्ही 20 वर्षांत मतदारसंघात काय नवीन आणलं याचं पहिलं उत्तर द्या, अशी जोरदार टीका भाजपाचे युवा नेते विशाल परब यांनी केलीय.
संजू परब उद्या माझ्या बाजूला बसलेले दिसतील : दरम्यान, संजू परब यांच्या टीकेला मी उत्तर देणार नाही. उद्या ते माझ्या बाजूला बसलेले दिसतील. यात काही शंका नाही. त्यांची टीका मी मस्करीवर घेतो. त्यामुळे अधिक काही बोलणार नाही, असेही ते म्हणाले. विशाल परब हे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते, यावेळी माजी नगरसेवक मनोज नाईक, नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर, अमित परब, हितेन नाईक, केतन आजगावकर उपस्थित होते.
केसरकरांचा हात धरून आपण पुढील काम करणार : परब म्हणाले की,आम्ही दीपक केसरकर यांच्या विरोधात नाही. त्यांच्या हाताला धरून आपण पुढील काम करणार आहोत, असे सांगत आता त्यांनी वडिलधारी बनून सल्ला देण्याचे काम करावे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केलाय. गेल्या 20 वर्षांत त्यांना येथील जनतेने निवडून दिले, मात्र तरुणांच्या हाताला रोजगार देणे गरजेचे होते. पण रोजगार देऊ शकले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे, असे सांगत आता त्यांनी थांबणे गरजेचे असल्याचे मत विशाल परब यांनी व्यक्त केलंय.
संजू परबांची परिस्थिती संजय राऊतांसारखीच : यावेळी त्यांनी संजू परबांच्या टीकेलाही प्रत्युत्तर दिले. त्यांची टीका मी मनावर घेत नाही. जसे संजय राऊत बोलतात आणि त्यांची टीका कोणी मनावर घेत नाही, तशी संजू परबांची परिस्थिती आहे. त्यामुळे त्यांची टीका म्हणजे लोकांना मस्करी वाटते. उद्या ते माझ्या बाजूला बसलेले असले तर नवल वाटायला नको, असा ही चिमटा त्यांनी परब यांना काढलाय. यावेळी आमदार निलेश राणे आणि नारायण राणे यांच्याकडून झालेल्या टीकेबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, या ठिकाणी मी कोणावर टीका करणार नाही. परंतु त्यांच्यासाठी मी प्रामाणिकपणे काम केलंय आणि करत राहणार आहे. माझ्यामुळे काही जण आमदार, खासदार झालेत. माझी 40 हजारांच्या वर मते आहेत हे कोणी विसरू नये, असे असा टोलाही त्यांनी कोणाचे नाव न घेता लगावला.
