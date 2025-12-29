वर्षभरात पुण्यात विविध गुन्ह्यात घट, पुणे पोलीस आयुक्तांनी दिली माहिती
वर्षभरात पुण्यात विविध गुन्ह्यात घट झाली आहे. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी ही माहिती दिली. वार्षिक पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
Published : December 29, 2025 at 8:58 PM IST
पुणे : वर्षभरात पुणे शहरात विविध गुन्ह्यात वाढ झाली असल्याची चर्चा सातत्याने होत होती. कोयता गँग, खुनाच्या घटना, संघटित गुन्हेगारी तसंच घरफोडी अशा विविध घटनांमध्ये वाढ झाली असल्याचं सांगितलं जात होतं पण पुणे पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या आकडेवारी नुसार या वर्षभरात विविध गुन्ह्यात घट झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
पुणे शहरात घडलेल्या गंभीर गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि आगामी धोरणांची माहिती देण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेस पोलीस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त संजय पाटील, पंकज देशमुख, मनोज पाटील, राजेश बनसोडे यांच्यासह सर्व पोलीस उपायुक्त उपस्थित होते.
सर्वात गंभीर प्रकरण जे असतं ते म्हणजे खून आणि या खुनाच्या प्रकरणात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १५ टक्के घट झाली आहे. पुढच्यावर्षी आणखी घट आम्ही करू तसंच खुनाचे प्रयत्न यात देखील मागच्या वर्षी पेक्षा यंदा घट झाली आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १५ टक्के घट आहे. मागच्या चार वर्षाची तुलना केली तर दरमहिन्याला होणाऱ्या खुनाच्या प्रयत्नात ४० टक्के घट आहे. तसंच चोरी आणि घरफोडीच्या घटना मागच्यावर्षी २४५ घडल्या होत्या. या वर्षी २४२ घटना घडल्या आहेत. चेन स्नॅचिंगच्या घटनेत वाढ झाली असून मागच्यावर्षी १०३ घटना घडल्या होत्या. यंदा १२७ घटना घडल्या आहेत. तसंच एचबीटीच्या घटनेत देखील वाढ झाली असून मागच्यावर्षी ५१२ घटना घडल्या होत्या. यंदा ५२८ घटना घडल्या आहेत. बलात्काराच्या घटनांमध्ये देखील घट झाली असून मागच्यावर्षी ४९९ घटना घडल्या होत्या. यंदा ४७३ घटना घडल्या आहेत. तसंच विनयभंग, छेडखानी यांच्या घटना वर्षभरात ८३६ घडल्या असून यात देखील मागच्या वर्षीच्या तुलनेत घट झाली आहे. वाहन चोरीच्या घटनांमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १८ टक्के घट झाली आहे, अशी माहिती यावेळी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.
शहरातील गुन्हेगारी आणि गंभीर गुन्ह्यांत देशी बनावटीच्या पिस्तुलांचा वापर लक्षात घेता पोलिसांनी गुंड टोळ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचं धोरण अवलंबलं आहे. गुंड टोळ्यांचे म्होरके आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) तसंच झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायदा (एमपीडीए) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांची आर्थिक रसद तोडण्याची मोहीम पोलिसांनी हाती घेतली आहे. बंडू आंदेकर, नीलेश घायवळ, गजा मारणे आणि टिपू पठाण या टोळ्यांविरुद्ध प्रभावी कारवाई करण्यात आल्याचं यावेळी पोलीस आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
ते पुढे म्हणाले की, गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात आला आहे. सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये घटनास्थळी तातडीनं न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची व्हॅन पाठवून परिस्थितीजन्य पुरावे तज्ज्ञांकडून संकलित केले जात आहेत. गंभीर गुन्ह्यांतील दोषसिद्धीचं प्रमाण पुढील वर्षात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई
पुण्यात जाहीर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी देखील पुणे पोलिसांनी विशेष तयारी केली असून निवडणुका शांततेत तसंच निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी कठोर उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींकडून मतदारांवर दबाव आणला जाऊ नये, तसंच निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार घडू नये यासाठी आतापर्यंत सुमारे पाच हजारांहून अधिक सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसंच महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सातही पोलीस परिमंडळे आणि गुन्हे शाखेकडून विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सराईत गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण करणाऱ्यांकडून मतदारांवर दबाव आणणाऱ्या व्यक्तींवर पोलिसांकडून लक्ष ठेवलं जात आहे. पब, बिअर बार तसंच मद्यविक्रीच्या दुकानांवरही विशेष नजर ठेवण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे हे पोलिसांचं प्राधान्य आहे. गैरप्रकार आढळून आल्यास नागरिकांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा असं आवाहन देखील यावेळी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केलं.
