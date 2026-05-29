बुलढाणा हादरलं! ज्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी वडील-भावाला झाली जेल, ती 'मृत' तरुणी एका महिन्यानं परतली जिवंत!
जळगाव जामोद परिसरात मुलीच्या खूनप्रकरणी वडील आणि भावाला अटक करण्यात आलं होतं. मात्र खून झालेली मुलगी चालत पोलीस ठाण्यात दाखल झाली.
Published : May 29, 2026 at 3:14 PM IST
बुलढाणा : ज्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी वडील आणि भावाला कारागृहात जावं लागलं, ती 'मृत' तरुणी एका महिन्यानं जिवंत परतल्यानं मोठी खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे या मुलीच्या भाऊ आणि वडिलानं तरुणीचा खून केल्याची कबुली पोलिसांच्या तपासात दिल्यानं या घटनेतील गूढ वाढलं आहे. ही धक्कादायक घटना जळगाव जामोद तालुक्यातील रसुलपूरमध्ये घडली आहे. रसुलपूर शिवारात 26 एप्रिलला एका तरुणीचा मृतदेह शिर धडावेगळ्या अवस्थेत आणि अर्धवट जळालेल्या स्थितीत सापडल्यानं मोठी खळबळ उडाली होती. पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू करत मृत तरुणीची ओळख शिवानी कलमेकर अशी पटवली होती.
तरुणीचं धडावेगळं शीर अन् अर्धवट जळालेला मृतदेह : 26 एप्रिलला जळगाव जामोद तालुक्यातील रसुलपूर शिवारात एका अज्ञात स्त्रीचा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडला. या क्रूर हत्याकांडामुळे संपूर्ण परिसर हादरला. पोलिसांनी तपास चक्र फिरवून या मृतदेहाची ओळख बऱ्हाणपूर इथून बेपत्ता असलेल्या शिवानी कलमेकर अशी पटवली. शिवानीचे गावातील एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. याच रागातून तिच्या वडिलानं आणि भावानं तिची हत्या केली आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी मुंडकं वेगळं करून मृतदेह जाळला, असा आरोप पोलिसांनी ठेवला. धक्कादायक म्हणजे, वडील आणि भावानं या हत्याकांडाची कबुलीही दिली होती. त्यानंतर त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली.
एका महिन्यानंतर तरुणी परतली घरी : या प्रकरणात एका महिन्यानंतर थरारक ट्विस्ट समोर आला आहे. ज्या शिवानीला मृत घोषित करण्यात आलं होतं, ती स्वतः जिवंत असल्याचं समोर आलं आहे. तिनं आपल्या प्रियकरासोबत जळगाव जामोद पोलीस ठाण्यात हजर होऊन पोलिसांना सांगितलं की, “मी जिवंत आहे. माझ्या वडील आणि भावाला चुकीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे.” ही घटना उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
मृतदेह नेमका कुणाचा, पोलीस चक्रावले? : शिवानी जिवंत असल्यानं हत्या प्रकरण पूर्णपणे उलटं फिरलं आहे. आता मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला आहे, तो मृतदेह नेमका कुणाचा होता? पिता-पुत्रानं खोटी कबुली का दिली? त्यांच्यावर दबाव होता का? की दुसऱ्या गुन्ह्यात ते फसवले गेले? खरा खुनी कोण आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आता शोधणं पोलिसांसमोर आव्हान बनलं आहे. पोलीस अधीक्षकांच्या निर्देशानुसार आता संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. फॉरेन्सिक अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांची छाननी केली जात आहे. या प्रकरणात आणखी काही ट्विस्ट येण्याची शक्यता आहे.
भाऊ आणि वडिलांनी शिवानीचा खून केल्याची दिली कबुली : जळगाव जामोद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 26 एप्रिलला एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा समांतर तपास स्थानिक गुन्हे शाखेनं सुरू केला. गंभीर प्रकरण असल्यानं या प्रकरणाचा कसून तपास करण्यात आला. या गुन्ह्यात मिसींग असलेल्या शिवानी कलमेकर या तरुणीचा मृतदेह असल्याचं तेव्हा स्पष्ट झालं. या तरुणीच्या भाऊ आणि वडिलानं शिवानीचा खून केल्याची कबुली दिली. मात्र आता शिवानी जिवंत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा पुढील तपास आम्ही करत आहोत, असं नितीन पाटील, पोलीस निरीक्षक, जळगाव जामोद पोलीस ठाणे यांनी सांगितलं.
