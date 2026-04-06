अंबाबाई मंदिरातील गरुड मंडपाची उंची वाढवण्याचा निर्णय, किरणोत्सव मार्गातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न

अंबाबाई मंदिरातील गरुड मंडपाची उंची 8 फुटांनी वाढवण्याचा निर्णय पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीनं घेण्यात आला आहे.

Decision to increase the height of the Garuda Mandap at Ambabai Temple in Kolhapur
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 6, 2026 at 6:09 PM IST

कोल्हापूर : राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक महत्त्वाचं पीठ म्हणून देशभर ओळख असलेल्या करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरातील गरुड मंडपाच्या पुनर्बांधणीचं काम गेली दीड वर्ष सुरू आहे. अंबाबाई मंदिरातील वर्षातून दोन वेळा होणारा किरणोत्सव भाविकांच्या आकर्षणाचं केंद्र असतो. स्थापत्यशास्त्राचा अद्भुत नमुना म्हणून ओळखला जाणारा हा किरणोत्सव सुरळीत पार पडावा, यासाठी आता गरुड मंडपाची उंची 8 फुटांनी वाढवण्याचा निर्णय पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीनं घेण्यात आला आहे.

समितीकडून सुमारे 20 कोटींचा निधी : "पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अधिपत्याखाली असलेल्या करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात ऑगस्ट 2024 पासून गरुड मंडपाच्या पुनर्बांधणीचे प्रत्यक्ष काम सुरू आहे. या पुनर्बांधणीच्या कामासाठी देवस्थान समितीकडून सुमारे 20 कोटींचा निधी, यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. या मंदिरातील रचनेला धक्का न लावता पुनर्बांधणीचं काम गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू आहे. संपूर्ण गरुड मंडपाचं काम सागवानी लाकडामध्ये केलं जात असून मंडपाच्या सदरेखाली खोदकाम करताना आणखी सहा पायऱ्या आढळून आल्या. तसंच मंदिर स्थापनेपासून आकर्षक दगडी डिझाईनमध्ये असलेल्या या पायऱ्यांसाठी सुधारित आराखडा बनवण्याचं काम सध्या देवस्थान समितीच्या माध्यमातून केलं जात आहे," अशी माहिती पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवडे यांनी दिली.

वर्षातून दोनवेळा पारंपरिक किरणोत्सव : कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात वर्षातून दोनवेळा पारंपरिक किरणोत्सव पार पाडतो. किरणोत्सवावेळी सूर्यकिरण मूर्तीवर अचूक पडावेत, यासाठी गरुड मंडपाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव देवस्थान समितीकडून पुरातत्त्व विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. गरुड मंडप पुनर्बांधणीचं काम ऑगस्ट 2024 पासून सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 20 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. काम करताना मंदिराच्या मूळ ऐतिहासिक रचनेचे संवर्धन करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. तर ऑक्टोबर 2026 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. या बदलामुळं किरणोत्सव अधिक व्यवस्थित आणि अचूक पद्धतीनं पार पडण्यास मदत होणार असल्याचं पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून सांगण्यात आलं आहे.

गरुड मंडपाच्या उंचीसोबत अंतर्गत कमानीची रुंदी सुद्धा वाढावी : "दक्षिणायन आणि उत्तरायण किरणोत्सव पार पडताना मावळतीची सूर्यकिरणे देवीच्या मूर्तीपर्यंत पोहोचताना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. गरुड मंडप नसताना तीन मिनिटांत मावळती सूर्याची किरणे देवीपर्यंत पोहोचायची. मात्र गरुड मंडपाच्या पुनर्बांधणीनंतर सूर्यकिरण देवीच्या मूर्तीपर्यंत पोहोचण्याची गतिमंदावली असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे. तर महाद्वार रोडच्या कमानीच्या रुंदीच्या तुलनेत गरुड मंडपाच्या 3 कमानीची रुंदी कमी आहे. किरणोत्सवातील अडथळे दूर करण्यासाठी गरुड मंडपाची उंची वाढवली जात असेल तर कमानीची रुंदीही वाढल्यास विना अडथळे वर्षातील दोन्ही किरणोत्सव पार पडतील," असा विश्वास किरणोत्सव अभ्यासक मिलिंद कारंजकर यांनी व्यक्त केला.

