'डेक्कन क्वीन' झाली हायटेक! रेल्वेनं प्रवाशांसाठी आणल्या 'या' खास सुविधा
मुंबई-पुणेकरांसाठी 'डेक्कन क्वीन' ही केवळ रेल्वे नसून ती दोन शहरांना जोडणारा एक 'भावनिक दुवा' आणि अनेक पिढ्यांच्या आठवणींची 'साक्षीदार' आहे.
Published : March 27, 2026 at 10:39 PM IST
मुंबई : 'डेक्कन क्वीन' ही मुंबई आणि पुणे शहराला जोडणारी फक्त एक रेल्वे नाही तर ती अनेकांसाठी जीवनवाहिनी आहे. 'डेक्कन क्वीन'सोबत अनेक रेल्वे प्रवाशांच्या अनेक आठवणी जोडल्या आहेत. आता या 'डेक्कन क्वीन'ला हायटेक करण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेनं घेतला आहे. त्यानुसार 'डेक्कन क्वीन'मध्ये महत्त्वाचे बद्दल केले आहेत. दिवसेंदिवस रेल्वे हायटेक होत आहे. काळानुसार रेल्वेनंही बदलून घेतलं आहे.
रेल्वेचा हायटेक प्रवास - रेल्वेनं आपल्या गाड्यांमध्ये, रेल्वे स्थानकांमध्ये विविध चांगले बदल केले आहेत. दोन गाड्यांची टक्कर होऊ नये यासाठी कवच सुविधा आणत रेल्वेनं मोठा बदल केला. त्यानंतर 'वंदे भारत'च्या अनेक हायटेक रेल्वे भारतातील विविध भागत धावत आहेत. आता वंदे भारतची स्लीपर रेल्वे देखील रुळावर आली आहे. देशभरातील विविध रेल्वे स्थानकांचा विकास रेल्वे मंत्रालयानं हाती घेतला आहे. रेल्वेचा जुना इतिहास जपत हायटेकची कास रेल्वेनं हाती घेतली आहे.
डेक्कन क्वीन रेल्वेला मिळाले अनेक मान : 1 जून 1930 रोजी भारतात 'डेक्कन क्वीन' रेल्वेची सुरुवात झाली. त्यानंतर रेल्वेमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले. अनेक गोष्टी पहिल्यांदा डेक्कन क्वीनमध्येच घडल्या. पहिली सुपरफास्ट रेल्वे, पहिली इलेक्ट्रिक रेल्वे असे कित्येक मान डेक्कन क्वीनला मिळाले आहेत. मध्य रेल्वेनं आता यात महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
डेक्कन क्वीनमध्ये केलेत महत्त्वाचे बदल : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावर मध्य रेल्वेतर्फे 'रेल्वे महोत्सवा'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महोत्सवाचा एक भाग म्हणून डेक्कन क्वीनमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. प्रवासादरम्यान प्रवाशांना उत्कृष्ट भोजनाचा अनुभव देण्यासाठी गाडीमध्ये डायनिंग कारचं नुतनीकरण करण्यात आलं आहे. खास करून डायनिंग कारचं ऐतिहासिक महत्त्व तसंच ठेवून फर्निचर, छत आणि फरशीचंही नुतनीकरण केलं आहे. याचबरोबर स्वच्छता गृहामध्ये देखील महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे. एसी कोचमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. छत आणि पॅनल बोर्ड आकर्षक थीमसह पुन्हा डिझाईन केलं असून एअर फ्रिकरेन्स डिस्पेन्सर बसवले आहेत.
डेक्कन क्वीन मुंबई-पुणे प्रवासासाठी महत्त्वाची गाडी : सायंकाळी 5च्या सुमारास तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावर उभे असाल आणि तुमच्या कानावर '12123 डाउन.....' असा आवाज आला तर नक्कीच समजेल की मुंबई-पुणे प्रवासाची महत्त्वाची 'डेक्कन क्वीन' सुपरफास्ट एक्सप्रेस' फलाटवर येत आहे. ही गाडी फलाटवर येत असताना तिच्याकडं बघणं ही देखील एक पर्वणीच असते.
डेक्कन क्वीनला विशेष महत्त्व : 1 जून 1930 साली ब्रिटिशांनी डेक्कन क्वीन या रेल्वेची सुरुवात केली. मुंबई - पुणे या मार्गावरील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी डेक्कन क्वीनची सुरुवात केली होती. त्याकाळी मुंबईला 'बॉम्बे' तर पुण्याला 'पुणा' या नावानं ओखळलं जायचं. भारतातली पहिली सुपरफास्ट ट्रेन अशी डेक्कन क्वीनची नोंद आहे. अशा अनेक नोंदी डेक्कन क्वीनसोबत जोडल्या आहेत. विजेवर चालणारी लांब पल्ल्याची पहिली रेल्वे म्हणजे डेक्कन क्वीन. महिला डबा म्हणजेच महिलांसाठी स्वतंत्र असा डबा असणारी पहिली गाडी म्हणजे डेक्कन क्वीन. आजकाल आपण दोन डबे एकत्र जोडलेली प्रत्येक गाडी बघतो. मात्र, डबे एकमेकांना जोडलेली पहिली गाडी म्हणजे डेक्कन क्वीन, असे अनेक प्रयोग भारतीय रेल्वेमध्ये डेक्कन क्वीनमुळंच शक्य झाले, किंबहुना भारतीय रेल्वेनं हे प्रयोग डेक्कन क्वीनसोबत केले. यामुळं डेक्कन क्वीन या गाडीला विशेष महत्त्व भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात आहे. याच डेक्कन क्वीनचा महोत्सव मध्य रेल्वेतर्फे घेण्यात आला.
"डेक्कन क्वीन गाडी नेहमीच प्रवाशांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करते. आजही आधुनिकता आणि इतिहास जपण्याचा प्रयत्न डेक्कन क्वीनमध्ये बदल करताना केला आहे. डायनिंग कार सोबतच इतर ठिकाणीही महत्त्वाचे बदल रेल्वेतर्फे केले आहेत,"- स्वप्नील नीला, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.
डेक्कन क्वीन रेल्वे आमच्यासाठी कुटुंब : "डेक्कन क्वीन ही केवळ एक रेल्वे नसून आमच्यासाठी एक कुटुंब आहे. मी, माझे वडील आणि माझे आजोबा अशा आमच्या तीन पिढ्या या रेल्वेतून प्रवास करत आहेत. वेगवेगळे अनुभव आम्हाला या रेल्वेमधून येत असतात. आज डेक्कन क्वीनमध्ये झालेले बदल आमच्यासाठी खूप आनंददायी आहेत," असं प्रवासी आकाश पवार यांनी सांगितलं.
वेळ कसा जातो कळत नाही : "गेल्या 30 वर्षापासून मी डेक्कन क्वीनमधून प्रवास करत आहे. डेक्कन क्वीन ही रेल्वे आमच्या कुटुंबातला एक सदस्य आहे. खरं म्हणजे हा प्रवास कधी संपतो हे वाटतच नाही. डेक्कन क्वीनमध्ये बसलं की वेळ कशी निघून जाते हे कळतच नाही. डेक्कन क्वीनमध्ये मिळणारा चहा, ऑम्लेट आणि इतर पदार्थांची चव वेगळीच लागते," असा अनुभव या रेल्वेचे प्रवासी संदीप चव्हाण यांनी शेयर केला.
