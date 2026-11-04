ना पैसा, ना कोणताही भेदभाव; कॅन्सर रुग्णांचं हक्काचं घर ठरलंय मुंबईतील 'शांती आवेदना सदन'
कॅन्सरच्या अंतिम अवस्थेतील रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सेवा आणि मानसिक आधार देण्याचं काम मुंबईतील एक संस्था करते. याविषयी 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधी प्रतिज्ञा शेटे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 8:40 PM IST
मुंबई : कर्करोगाचं निदान झाल्यानंतर रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबीयांसमोर अनेक प्रश्न उभे राहतात. उपचारांसाठी पैसा कुठून आणायचा? रुग्णाच्या वेदना कशा कमी करायच्या? आजार अंतिम टप्प्यात पोहोचल्यानंतर त्याची काळजी कशी घ्यायची? असे अनेक प्रश्न कुटुंबीयांना सतावतात. डॉक्टरांनी पुढील उपचार शक्य नसल्याचं सांगितल्यानंतर रुग्णाला कुठे घेऊन जायचं?, हा प्रश्नही त्यांच्यासमोर असतो. अशा कठीण प्रसंगात हतबल झालेल्या कुटुंबांसाठी मुंबईतील वांद्रे येथे गेल्या चार दशकांपासून 'शांती आवेदना सदन' ही संस्था आधार बनली आहे.
कर्करोगाच्या अंतिम अवस्थेतील रुग्णांना कोणताही भेदभाव न करता मोफत वैद्यकीय सेवा, वेदनांपासून आराम, उत्तम नर्सिंग केअर आणि मानसिक आधार देण्याचे काम ही संस्था करते. रुग्णांना आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात सन्मानानं जगता यावं, यासाठी संस्थेकडून विशेष काळजी घेतली जाते. या सेवाकार्याला 40 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मुंबई, दिल्ली आणि गोवा येथील केंद्रांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 40 हजारांहून अधिक रुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे. रुग्णांकडून एक रुपयाही न घेता त्यांच्या उर्वरित आयुष्यात वेदनांऐवजी माया आणि एकटेपणाऐवजी आपुलकी देण्याचं मोलाचं कार्य ही संस्था करत आहे.
जेव्हा डॉक्टरांना जाणवली रुग्णांच्या वेदनांची असहायता :
1970 च्या दशकात भारतात कर्करोगावरील उपचारांची परिस्थिती आजच्या तुलनेत मर्यादित होती. कर्करोगाच्या प्रगत अवस्थेतील अनेक रुग्णांवर शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी किंवा रेडिएशनसारखे उपचार करूनही अपेक्षित परिणाम मिळत नव्हते. अशा रुग्णांना प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागत होत्या. काही रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडे त्यांची घरी काळजी घेण्याची आर्थिक किंवा शारीरिक क्षमताही नव्हती.
टाटा मेमोरियल रुग्णालयात कर्करोग शल्यचिकित्सक म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. एल. जे. डिसूझा (लुसिटो) यांनी ही परिस्थिती जवळून अनुभवली होती. उपचारांची आशा संपलेल्या रुग्णांना केवळ घरी पाठवणं हा पर्याय असू शकत नाही, असं त्यांना वाटत होतं. रुग्णांना वेदनांपासून आराम मिळावा, त्यांची योग्य काळजी घेतली जावी आणि उर्वरित आयुष्य सन्मानाने जगता यावं, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थेची गरज त्यांना जाणवली.
याच विचारातून त्यांनी परदेशातील हॉस्पिस व्यवस्थेचा अभ्यास केला. ब्रिटनमधील सेंट क्रिस्टोफर हॉस्पिसला दिलेल्या भेटीदरम्यान त्यांची आधुनिक हॉस्पिस सेवेच्या प्रणेत्या डेम सिसली साँडर्स यांच्याशी भेट झाली. या भेटीनंतर भारतातही अशा प्रकारची सेवा सुरू करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला.
हजारो कर्करोगग्रस्त रुग्णांसाठी आधार :
1980 मध्ये शांती आवेदना सदनची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली. मुंबईच्या आर्चडायोसिस आणि अनेक दानशूर व्यक्तींच्या मदतीनं या प्रकल्पाला आकार मिळाला. मात्र, कर्करोगाबद्दल समाजात असलेली भीती, मॉर्फिनसारख्या वेदनाशामक औषधांच्या वापरावरील निर्बंध आणि पॅलिएटिव्ह केअरविषयी वैद्यकीय क्षेत्रात असलेली मर्यादित माहिती यांमुळे संस्थेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.
अखेर 2 नोव्हेंबर 1986 रोजी वांद्रे येथील माउंट मेरी चर्चसमोर भारतातील पहिल्या आधुनिक हॉस्पिसचे उद्घाटन झालं. एका डॉक्टरनं रुग्णांच्या वेदना पाहून सुरू केलेला हा प्रयत्न पुढे हजारो कर्करोगग्रस्त रुग्णांसाठी आधार ठरला.
हॉस्पिस म्हणजे नेमके काय? रुग्णालयही नाही अन् घरही नाही! :
हॉस्पिस ही संकल्पना आजही अनेकांसाठी अपरिचित आहे. हॉस्पिस म्हणजे मृत्यूच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांना ठेवण्याचे ठिकाण, असा गैरसमज अनेकदा केला जातो. मात्र, शांती आवेदना सदनची भूमिका यापेक्षा वेगळी आहे.
कर्करोगाच्या प्रगत अवस्थेत जेव्हा शस्त्रक्रिया, रेडिएशन किंवा केमोथेरपीसारख्या उपचारांचा अपेक्षित फायदा होत नाही, तेव्हा रुग्णाला वेदना आणि आजारामुळे होणाऱ्या इतर त्रासांपासून आराम मिळणं महत्त्वाचं ठरतं. यासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपचारांना पॅलिएटिव्ह केअर अर्थात उपशामक उपचारपद्धती म्हणतात.
या उपचारपद्धतीत आजार पूर्णपणे बरा करण्यापेक्षा रुग्णाच्या वेदना कमी करणे, श्वास घेण्यास होणारा त्रास नियंत्रित करणे, मानसिक तणाव दूर करणे आणि जीवनाचा दर्जा सुधारणे यावर भर दिला जातो.
शांती आवेदना सदनच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, हॉस्पिस म्हणजे ना केवळ रुग्णालय, ना केवळ घर. येथे रुग्णालयातील वैद्यकीय सुविधा आणि घरातील मायेची ऊब या दोन्ही गोष्टी एकत्र मिळतात. संस्थेचे ब्रीदवाक्यही याच भावनेतून आले आहे 'Where there is love, there is no pain.'
येथे रुग्णांना वैद्यकीय उपचारांसोबतच दर्जेदार नर्सिंग केअर, प्रेम, आपुलकी आणि सन्मानाने जगण्याचा आधार दिला जातो. रुग्णांना रुग्णालयात दाखल झाल्याची भावना येण्याऐवजी घरासारखे प्रेमळ आणि सुरक्षित वातावरण अनुभवता यावे, यावर शांती आवेदना सदनमध्ये विशेष भर दिला जातो.
'आश्रम' ते 'सदन' नावामागेही महत्त्वाचा विचार :
सुरुवातीला या संस्थेचे नाव 'शांती आवेदना आश्रम' असं होतं. मात्र, 2004 मध्ये संस्थेच्या नावात बदल करून 'शांती आवेदना सदन' असं करण्यात आलं. या बदलामागेही एक महत्त्वाचा विचार होता.
'आश्रम' म्हटलं की निराधार, गरीब किंवा आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील व्यक्तींना ठेवण्याचं ठिकाण, अशी समाजात प्रतिमा निर्माण होत होती. त्यामुळे अनेक कुटुंबीय आपल्या रुग्णांना येथे दाखल करण्यास कचरायचं.
प्रत्यक्षात ही संस्था रुग्णांना मृत्यूची वाट पाहण्यासाठी नव्हे, तर उर्वरित आयुष्य वेदनामुक्त आणि सन्मानानं जगता यावं, यासाठी मदत करते. संस्थेचा हाच उद्देश समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी 'आश्रम'ऐवजी 'सदन' हे नाव स्वीकारण्यात आलं.
20 खाटांपासून तीन केंद्रांमध्ये 165 रुग्णांची क्षमता :
मुंबईतील माउंट मेरी चर्चसमोरील एका छोट्या केंद्रातून सुरू झालेल्या शांती आवेदना सदनचा विस्तार पुढे दिल्ली आणि गोव्यापर्यंत झाला. मुंबईतील केंद्राची सुरुवात २० खाटांपासून झाली होती. २००६ मध्ये नव्या विंगची भर पडल्याने या केंद्राची क्षमता 100 रुग्णांपर्यंत पोहोचली.
संस्थेच्या अधिकृत वेबसाइटवरील माहितीनुसार, सध्या तीन केंद्रांची एकूण क्षमता 165 रुग्णांची आहे.
- मुंबई : वांद्रे येथील मुख्य केंद्रात 100 रुग्णांची व्यवस्था आहे. येथे प्रत्येकी 10 खाटांचे पाच वॉर्ड असून, दुहेरी खाटांच्या खोल्यांमध्ये 50 रुग्णांची व्यवस्था आहे.
- दिल्ली : सफदरजंग रुग्णालयाजवळील केंद्रात 40 रुग्णांची क्षमता आहे. येथे पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र मजल्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
- गोवा : लोटुलिम गावातील केंद्रात 25 रुग्णांची व्यवस्था आहे. सुरुवातीला दान मिळालेल्या गोवन व्हिलामधून येथे सेवा सुरू झाली. सध्या आधुनिक इमारतीत रुग्णांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध आहेत.
- अशा प्रकारे एका छोट्या केंद्रातून सुरू झालेली सेवा आज तीन राज्यांतील रुग्णांना आधार देत आहे.
रुग्णांकडून एक रुपयाही घेतला जात नाही; महिन्याला 40 लाखांचा खर्च :
कर्करोगाच्या उपचारांसाठी अनेक कुटुंबांची आयुष्यभराची बचत खर्च होते. काही कुटुंबांना रुग्णालयाचे बिल भरणेही शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत शांती आवेदना सदनमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांकडून कोणतेही शुल्क आकारलं जात नाही. जात, धर्म किंवा आर्थिक परिस्थिती असा कोणताही भेदभाव न करता रुग्णांना मोफत सेवा दिली जाते.
संस्थेच्या अधिकृत माहितीनुसार, धर्मादाय ट्रस्टच्या माध्यमातून संस्थेचं व्यवस्थापन केलं जातं. लोकांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांवरच संस्थेचा कारभार चालतो. अलीकडील वृत्तांकनानुसार, संस्थेचा मासिक खर्च सुमारे 40 लाख रुपये आहे. औषधे, वैद्यकीय साहित्य, रुग्णांची देखभाल, अन्नधान्य, डायपर्स आणि इतर आवश्यक वस्तूंवर हा खर्च केला जातो.
या संस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे रुग्ण जिवंत असेपर्यंत त्याच्या कुटुंबीयांकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत किंवा भेटवस्तू स्वीकारली जात नाही. रुग्णाच्या निधनानंतर कुटुंबीयांना कृतज्ञतेपोटी काही मदत करायची असल्यास ती स्वीकारली जाते. त्यामुळे रुग्णाला दाखल करताना त्याची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, याचा विचार केला जात नाही.
औषधांसोबत मायेची फुंकर; संगीत, चित्रकला आणि समुपदेशनाचाही आधार :
कर्करोगाच्या अंतिम टप्प्यातील रुग्णांना केवळ औषधोपचारांचीच नव्हे, तर मानसिक आधाराचीही गरज असते. आजारपणामुळे निर्माण होणारी भीती, एकटेपणा, मानसिक तणाव आणि कुटुंबापासून दूर राहण्याची भावना यांचाही त्यांना सामना करावा लागतो. शांती आवेदना सदनमध्ये रुग्णांच्या या भावनिक गरजांकडेही विशेष लक्ष दिलं जातं.
सिस्टर्स ऑफ द होली क्रॉस, मेन्झिंगेन या धार्मिक संस्थेच्या सिस्टर्सकडून केंद्राचे व्यवस्थापन केले जाते. वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने रुग्णांची काळजी घेतली जाते. रुग्णांना संगीत, खेळ, चित्रकला आणि समुपदेशन अशा विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले जाते. त्यांना शक्य तितके सामान्य आणि आनंदी वातावरण मिळावे, हा यामागील उद्देश आहे.
संस्थेतील वॉर्डची रचना करतानाही हिरवळ आणि नैसर्गिक वातावरणाचा विचार करण्यात आला आहे. मुंबई केंद्रातील वॉर्डमधून रुग्णांना हिरवळीसह दूरवर पसरलेल्या अरबी समुद्राचे दर्शन घडते. रुग्णांच्या आयुष्यातील उर्वरित दिवस केवळ वेदनांमध्ये न जाता त्यांनाही आनंदाचे काही क्षण अनुभवता यावेत, हीच या सेवेमागील भावना आहे.
घरासारखे वातावरण, मृत्यूची भीतीही होते कमी :
टर्मिनल कॅन्सरने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या मनात मृत्यूविषयी अनेक विचार आणि भीती असते. या परिस्थितीचा मानसिक त्रास त्यांच्या कुटुंबीयांनाही सहन करावा लागतो. अशा वेळी औषधोपचारांसोबत प्रेम, आपुलकी आणि मानसिक आधार मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे असते.
"शांती आवेदना सदनमध्ये टर्मिनल कॅन्सरने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची काळजी घेतली जाते. त्यांना आवश्यक असलेल्या विविध सेवा विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातात. येथे केवळ वैद्यकीय उपचारच नव्हे, तर दर्जेदार नर्सिंग केअर, प्रेम, आपुलकी आणि सन्मानाने जगण्याचा आधारही दिला जातो.
येथे येणाऱ्या रुग्णांना आपण एखाद्या रुग्णालयात आलो आहोत, असं वाटत नाही. इथले वातावरण रुग्णालयासारखे नसून घरासारखे, प्रेमळ आणि आपुलकीचं आहे. विशेषतः नर्सिंग स्टाफ रुग्णांची अत्यंत काळजी घेतो आणि त्यांच्याशी जिव्हाळ्याने वागतो. त्यामुळे रुग्णांना सुरक्षिततेची आणि आपलेपणाची भावना मिळते.
इथल्या शांत आणि सकारात्मक वातावरणामुळे रुग्णांच्या मनातील मृत्यूची भीती बऱ्याच प्रमाणात कमी होण्यास मदत होते. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यातही रुग्णांना सन्मानानं जगण्याचा आणि शांततेने अखेरचा श्वास घेण्याचा अनुभव मिळतो. त्यांच्या कुटुंबीयांनाही या काळात मानसिक आधार मिळतो. त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना समाधान व दिलासा मिळतो," असे शांती आवेदना सदनमध्ये सेवा देणारे फिजिशियन डॉ. राकेश वलोटिया यांनी सांगितलं.
गरजू रुग्णांना बेडपासून औषधांपर्यंत मदत; गणेश पंडित यांची विनामूल्य सेवा :
शांती आवेदना सदनच्या माध्यमातून रुग्णांना वैद्यकीय आणि मानसिक आधार मिळत असतानाच, काही दानशूर व्यक्तीही स्वतःच्या परीने गरजू रुग्णांसाठी मदतीचा हात पुढे करत आहेत. कर्करोगग्रस्त आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांची सेवा करणं हेच आपले ध्येय असल्याचं गणेश पंडित यांनी सांगितलं.
"माझ्या परीने गरजू रुग्णांची सेवा करण्याचा मी प्रयत्न करतो. विशेषतः कर्करोगग्रस्त आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना मदत करणे हे माझे ध्येय आहे. अशा रुग्णांना गरजेनुसार बेड उपलब्ध करून देणे, औषधांची व्यवस्था करणे, तसेच त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीचा हात देण्याचे काम मी करतो.
कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर अनेक रुग्ण मानसिकदृष्ट्या खचून जातात. त्यांना या नैराश्यातून बाहेर काढणे, धीर देणे आणि पुन्हा जगण्याची उमेद निर्माण करणे, हाही माझ्या सेवेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या सेवेसाठी मी एकही पैसा आकारत नाही. ही संपूर्ण सेवा विनामूल्य आहे. पूर्वी बाहेरगावाहून अनेक रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक उपचारांसाठी येथे येत असत. त्यांच्या जेवणाची आणि राहण्याचीही अडचण होत असे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी जेवणाच्या डब्यांची व्यवस्थाही आम्ही करत होतो," असं गणेश पंडित आणि त्यांच्या पत्नी सुनीता पंडित यांनी सांगितलं.
केवळ रुग्णांसाठी नाही, तर त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही मोठा आधार :
कर्करोगाच्या प्रगत अवस्थेतील रुग्णाची काळजी घेणं हे कुटुंबीयांसाठी मोठं आव्हान असतं. आर्थिक अडचणी, रुग्णाची सतत करावी लागणारी देखभाल, औषधोपचार आणि इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांच्यावर मोठा ताण येतो. विशेषतः कुटुंबातील कमावती व्यक्तीच आजारी पडल्यास संपूर्ण कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते.
अशा परिस्थितीत शांती आवेदना सदनसारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. येथे रुग्णाला मोफत सेवा मिळण्यासोबतच त्याच्या कुटुंबीयांनाही मोठा दिलासा मिळतो. रुग्णाची योग्य काळजी घेतली जात असल्याची खात्री त्यांना मिळते. रुग्णाच्या वेदना कमी करण्यापासून त्याच्या मानसिक आरोग्यापर्यंत आणि कुटुंबीयांना भावनिक आधार देण्यापर्यंत प्रत्येक बाबीचा येथे विचार केला जातो.
मृत्यूची प्रतीक्षा नव्हे, तर उरलेले आयुष्य जगण्याची संधी :
हॉस्पिसविषयीचा सर्वांत मोठा गैरसमज म्हणजे येथे दाखल झालेला रुग्ण पुन्हा बाहेर पडत नाही. मात्र, शांती आवेदना सदनची भूमिका यापेक्षा वेगळी आहे. हॉस्पिस हे केवळ शांतपणे मृत्यू स्वीकारण्याचे ठिकाण नसून, योग्य पॅलिएटिव्ह केअरच्या माध्यमातून उर्वरित आयुष्य अधिक चांगल्या पद्धतीने जगण्याची संधी देणारे ठिकाण आहे.
काही रुग्ण येथे काही दिवस राहतात, काही महिने तर काही वर्षानुवर्षेही वास्तव्य करतात. अलीकडील माहितीनुसार, एका रुग्णाचा या संस्थेतील मुक्काम तब्बल 14 वर्षांचा होता. यावरून हॉस्पिसमधील सेवा केवळ आयुष्याच्या अखेरच्या काही दिवसांपुरती मर्यादित नसल्याचं स्पष्ट होते.
चार दशकांपूर्वी एका डॉक्टरला रुग्णांच्या वेदना पाहून जाणवलेली गरज आज हजारो कुटुंबांसाठी आधार ठरली आहे. वैद्यकीय उपचारांच्या मर्यादा संपल्या म्हणजे रुग्णाची काळजी घेण्याची जबाबदारी संपत नाही, हा विचार शांती आवेदना सदनने आपल्या सेवेतून जपला आहे.
कारण प्रत्येक रुग्णाला आयुष्याचे किती दिवस उरले आहेत, हे कदाचित माहीत नसते. मात्र उरलेल्या प्रत्येक दिवसात वेदनेऐवजी माया, एकटेपणाऐवजी सोबत आणि असहायतेऐवजी सन्मान मिळावा, हीच अपेक्षा असते. शांती आवेदना सदनच्या 40 वर्षांच्या सेवाप्रवासाचा हाच खरा अर्थ आहे.