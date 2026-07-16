राज्यावर कर्जाचा बोजा! महसुली तूट 29 हजार कोटींवर; गंभीर चिंता व्यक्त
राज्याची वास्तविक आर्थिक स्थिती बिघडलेली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या अर्थ कारभारावर नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक कॅगनं गंभीर आक्षेप नोंदवलाय.
Published : July 16, 2026 at 11:56 AM IST
मुंबई- कॅगने (CAG) राज्याच्या वित्तीय अहवाल प्रक्रियेबाबत अनेक गंभीर चिंता व्यक्त केल्या आहेत, ज्यामुळे राज्याची वास्तविक आर्थिक स्थिती बिघडलेली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या अर्थ कारभारावर नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक कॅगनं गंभीर आक्षेप नोंदवलाय.
लेखापरीक्षणाचे मुख्य निष्कर्ष : 31 मार्च 2025 पर्यंत 40,097.59 कोटी रुपये रकमेची 12,829 'वापर प्रमाणपत्रे' (Utilization Certificates - UCs) प्रलंबित असणे हे संबंधित विभागांच्या वित्तीय देखरेख आणि अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेतील महत्त्वपूर्ण त्रुटी दर्शवते. वापर प्रमाणपत्रे सादर न करणे हे केवळ 'महाराष्ट्र कोषागार नियम' (Maharashtra Treasury Rules) आणि 'सामान्य वित्तीय नियम' (General Financial Rules) अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या वित्तीय औचित्याच्या मानकांचे उल्लंघनच नाही, तर ज्या विशिष्ट उद्देशांसाठी निधी मंजूर केला होता, त्याच उद्देशांसाठी तो वापरला गेला असल्याची खात्रीही यामुळे धोक्यात येते.
अनावश्यक/अतिरिक्त पुरवणी तरतुदी : अंदाजपत्रकात टाळता येण्यासारखी अतिरिक्त तरतूद करणे ही मंजूर खर्चापेक्षा जास्त खर्च करण्याइतकीच एक अर्थसंकल्पीय अनियमितता आहे. वर्षभरात 46 प्रकरणांमध्ये (प्रत्येकी 10 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक) एकूण 29,990.55 कोटी रुपयांच्या पुरवणी तरतुदी घेण्यात आल्या होत्या; परंतु त्या अनावश्यक ठरल्या, कारण प्रत्यक्ष खर्च (2,45,942.04 कोटी रुपये) हा मूळ तरतुदीच्या (2,90,081.43 कोटी रुपये) पातळीपर्यंत पोहोचलेला नाही.
कोषागाराबाहेर निधी ठेवणे / आभासी वैयक्तिक ठेव खाते (Virtual Personal Deposit Account): 1000 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या योजनांच्या देयकांचे (vouchers) नमुना तपासणी (sample check) केल्यावर असे दिसून आले की, जानेवारी ते मार्च 2025 या कालावधीत काढलेली 15,586 कोटी रुपयांची रक्कम 'आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्याच्या' (Drawing and Disbursing Officer) आभासी वैयक्तिक ठेव खात्यात जमा करून ठेवण्यात आली होती. तात्काळ खर्चाची गरज नसताना केलेली ही अकाली निधीची उचल वित्तीय औचित्य आणि अर्थसंकल्पीय शिस्तीचे उल्लंघन करते. निधीच्या मोठ्या प्रमाणावरील आणि विनाकारण केलेल्या या घाईघाईच्या हालचालीवरून कमकुवत अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि खराब वित्तीय नियंत्रण दिसून येते.
महसुली तूट : महाराष्ट्र राज्याने या वर्षासाठी 29,995 कोटी रुपयांची महसुली तूट नोंदवली. 'महाराष्ट्र वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, 2005' (FRBM Act) अंतर्गत महसुली शिलकीचे (revenue surplus) उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, परंतु राज्य ते साध्य करण्यात अपयशी ठरले. 2024-25 या वर्षात महसुली तुटीची स्थिती अधिकच बिघडली, ज्यामुळे कर्जावरील अवलंबित्व वाढले. वित्तीय तूट FRBM च्या निकषांच्या (GSDP च्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी) मर्यादेत राहिली असली, तरी प्राथमिक तुटीत होणारी वाढ कर्जाचा वाढता दबाव दर्शवते. महसुली तूट वाढत असल्याने भांडवली खर्चासाठी बाजारपेठेतील कर्जांवर (market borrowings) अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. यामुळे दीर्घकालीन कर्ज सक्षमतेवर (debt sustainability) संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे. 27,184 कोटी रुपयांहून अधिकची थकबाकी असल्याचे लेखापरीक्षणातील निरीक्षणातून समोर आले आहे; यामुळे वित्तीय समतोल अधिकच गुंतागुंतीचा झाला असून, वित्तीय आणि महसुली तूट या दोन्हीमध्ये आणखी वाढ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
वित्तीय तूट: जरी वित्तीय तूट 'एफआरबीएम' (FRBM) कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादेत राहिली असली तरी राज्याची महसुली तूट 'एफआरबीएम'च्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त होती. याचे अंशतः कारण म्हणजे 'सार्वजनिक लेखा' (Public Account) अंतर्गत असलेल्या 'आभासी वैयक्तिक ठेव खात्यां'मध्ये (Virtual Personal Deposit Accounts) शिल्लक राहिलेली मोठी रक्कम; यामुळे महसुली आणि वित्तीय तूट या दोन्हीची आकडेवारी फुगलेली दिसून आली. राज्याने सकारात्मक 'प्राथमिक महसुली शिल्लक' (Primary Revenue Balance) साध्य केली असली तरी एकूण 'प्राथमिक शिल्लक' (Primary Balance) तुटीमध्येच राहिली; यावरून खर्चासाठी कर्जावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कायम असल्याचे दिसून येते.
सार्वजनिक कर्ज: एकूण सार्वजनिक कर्जात 16.69 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून, ते 2023-24 मधील 6,10,131 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 7,11,960 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज (Off-Budget Borrowings): नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी महाराष्ट्राच्या वित्तीय पारदर्शकतेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. 31 मार्च 2025 पर्यंत राज्याने 28,325 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले होते, ज्यांची अधिकृत अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये नोंद करण्यात आली नव्हती, असे यात उघड झाले आहे. आपल्या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालात 'कॅग'ने (CAG) नमूद केले आहे की, या दायित्वांचा (liabilities) समावेश न केल्यामुळे राज्याच्या प्रत्यक्ष कर्जाचा बोजा कमी करून दाखवला गेला; परिणामी, विधिमंडळाकडून होणारी छाननी मर्यादित झाली आणि पारदर्शकता तसेच पिढ्यानपिढ्यांच्या वित्तीय समतेबाबत (intergenerational fiscal equity) चिंता निर्माण झाली.
वित्तीय अवकाश आणि न भागवलेली दायित्वे : न भागवलेली किंवा पुढे ढकललेली दायित्वे विकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी भविष्यातील 'वित्तीय अवकाश' (fiscal space) कमी करतात. ती आर्थिक पारदर्शकता अस्पष्ट करतात, विश्वासार्हतेला हानी पोहोचवतात आणि शाश्वत संसाधन उभारणीवर मर्यादा आणतात. यामुळे अखेरीस एकूण वित्तीय आरोग्य आणि दीर्घकालीन शाश्वतता कमकुवत होते. लेखापरीक्षणात असे दिसून आले की, राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक न भागवलेली दायित्वे जमा केली आहेत, ज्यांचे वित्तीय शाश्वततेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतात. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे. एकूण 762.49 कोटी रुपयांची न भागवलेली व्याजाची दायित्वे. 'ऑफ-बजेट' कर्ज आणि कर्जाच्या साठ्यात (debt stock) समाविष्ट नसलेली इतर दायित्वे, ज्यांची एकूण रक्कम 18,440 कोटी आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये (NPS) राज्य सरकारचा अंशदान निधी अपुरा जमा करणे किंवा न जमा करणे, ज्याची रक्कम 3,277.58 कोटी आहे. परताव्याची (refund) प्रलंबित प्रकरणे ज्यांची रक्कम 4,703.94 कोटी आहे. या न भागवलेल्या दायित्वांचे एकत्रित मूल्य 27,184 कोटी इतके आहे; हे मूल्य राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या (GSDP) 0.60 टक्के आणि 2024-25 या वर्षातील वित्तीय तुटीच्या 21.89 टक्क्यांइतके आहे. लेखापरीक्षण अहवालात अशी शिफारस करण्यात आली आहे की, राज्य सरकारने सर्व न भागवलेल्या दायित्वांची माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करावी आणि त्यांचे निराकरण करावे; तसेच भविष्यातील समस्या टाळण्यासाठी ही दायित्वे वेळेवर पूर्ण करण्याची तरतूद करावी.
आर्थिक ताण
व्याज देयतेची थकबाकी: व्याज पात्र ठेवी/राखीव निधीमधील रकमेवर व्याज देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की, 1 एप्रिल 2024 रोजी व्याज पात्र ठेवी/राखीव निधीमध्ये असलेल्या 11,709.01 कोटींच्या शिल्लक रकमेवर 762.49 कोटी व्याज देणे आवश्यक होते. व्याजाची रक्कम न भरल्यामुळे महसुली तूट आणि वित्तीय तूट तितक्या प्रमाणात कमी दर्शविली गेली आहे.
उपकर (Cess) हस्तांतरित न करणे : 2024-25 या काळात महाराष्ट्र सरकारने 1,515.23 कोटींचा उपकर जमा केला (जो 2023-24 मधील 906.53 कोटींच्या तुलनेत अधिक होता). यामध्ये नगरपालिका क्षेत्रातील जमिनी आणि इमारतींवर आकारल्या जाणाऱ्या 'महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, 1962' अंतर्गत जमा झालेल्या 1454.43 कोटींचा समावेश होता. संपूर्ण 1,515.23 कोटींची रक्कम संबंधित राखीव निधीमध्ये (MH 8229-00-101) हस्तांतरित करण्यात आली नाही. परिणामी, राज्याचा नोंदवलेला महसुली खर्च तितक्याच रकमेने कमी दर्शविला गेला.
CAG च्या शिफारसी:
1. महसुली तूट दूर करा
खर्चावर नियंत्रण: योजना आणि अनुदानावरील खर्चाचे सुसूत्रीकरण करा.
कल्याणकारी योजनांचे लक्ष्यीकरण: कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड अधिक अचूक करा.
खाती बंद करा: खर्च न झालेली 'व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट खाती' (VPDAs) बंद करा.
2. राज्याचा महसूल वाढवा
कर आधार: कर आधार (tax base) विस्तृत करा आणि कर अनुपालन (compliance) सुधारा.
कर-व्यतिरिक्त महसूल: वापरकर्त्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क (user charges) अद्ययावत करा आणि थकीत रकमांची वसुली सुधारा.
3. कर्जाबाबत पारदर्शकता आणा
कर्जविषयक माहिती उघड करा: अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जे (off-budget borrowings) कमी करा आणि त्यांची पूर्ण माहिती अर्थसंकल्पात द्या.
विधिमंडळाची मंजुरी: अर्थसंकल्पाबाहेरील सर्व अपरिहार्य कर्जांसाठी विधिमंडळाची संमती घ्या.
वास्तविक निर्देशक: अधिकृत वित्तीय शाश्वतता निर्देशकांमध्ये 'छुपे कर्ज' (hidden debt) विचारात घ्या.
4. प्राथमिक अतिरिक्त (Primary Surplus) साध्य करा
कर्ज स्थिर करा: भविष्यातील कर्जांवरील अति-अवलंबित्व थांबवण्यासाठी प्राथमिक अतिरिक्त (primary surplus) स्थिती कायम ठेवा.
5. वापर प्रमाणपत्रांच्या (UC) मुदतींची अंमलबजावणी: वापर प्रमाणपत्रांसाठी कठोर मुदत निश्चित करा आणि विलंब करणाऱ्या विभागांवर दंडात्मक कारवाई करा. आकस्मिक खर्चाच्या बिलांवर निर्बंध: ज्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर आकस्मिक खर्चाची (DC) बिले प्रलंबित आहेत, त्यांच्यासाठी नवीन संक्षिप्त आकस्मिक खर्चाची (AC) बिले रोखा.
मार्च महिन्यातील खर्चावर मर्यादा: मार्च या शेवटच्या महिन्यात AC बिले काढण्यावर निर्बंध घाला.
VPDA ची स्वच्छता: VPDA चे पुनरावलोकन करा आणि वर्षाअखेरीस न खर्च झालेली सर्व शिल्लक रक्कम एकत्रित निधीमध्ये जमा करा.
निधीची अडवणूक थांबवा: DDO-संचालित बँक खात्यांमध्ये शासकीय निधी जमा करण्यास मनाई करा.
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