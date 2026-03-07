धावती ट्रेन पकडताना झालेला मृत्यू हा अपघातीच, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
वर्ष 2011 मध्ये झालेल्या मृत्यूसाठी चार लाख रुपयांची नुकसानभरपाई 6 टक्के व्याजानं पीडित कुटुंबाला देण्याचे हायकोर्टाचे रेल्वे प्रशासनाला आदेश दिलेत.
Published : March 7, 2026 at 12:54 PM IST
मुंबई : फलाटाच्या विरुद्ध दिशेनं मेल एक्सप्रेस पकडताना झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या पीडित कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाला दिलेत.
हायकोर्टाचा निकाल काय? : अनुचित घटनेची व्याख्या या अपघाताला लागू होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पीडिताच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असा दावा मध्य रेल्वेनं हायकोर्टात केला होता. मात्र पूर्ण सुनावणीअंती न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठानं रेल्वेचा हा दावा फेटाळून लावला. रेल्वेनं आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा कोर्टापुढे सादर केलेला नाही, असं नमूद करत हायकोर्टानं पीडिताच्या कुटुंबाला 4 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिलेत. तसेच साल 2011 मध्ये घटना घडल्याच्या दिवसापासून या रकमेवर 6 टक्के व्याजही पीडित कुटुंबाला देण्यात यावं, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय.
काय आहे प्रकरण? : या प्रकरणात मृत पावलेली व्यक्ती ही आपल्या पत्नी आणि मुलासोबत एक्सप्रेस मेलनं प्रवास करत होती. त्यावेळी एका स्थानकावर लघुशंकेसाठी तो फलाटाच्या विरुद्ध दिशेनं मेलमधून उतरला. मात्र अचानक ट्रेन सुरू झाली, तेव्हा धावती ट्रेन पकडताना पीडित व्यक्तीचा तोल गेला आणि तो खाली पडून ट्रेनखाली आला, ज्यात त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातात संपूर्णपणे त्या व्यक्तीचीच चूक असल्याचा ठपका ठेवत रेल्वे प्रशासनानं त्याला नुकसानभरपाई नाकारली. त्याविरोधात पीडिताच्या कुटुंबानं मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
धावती ट्रेन पकडताना जीव गेलाय हे महत्त्वाचं - हायकोर्ट : हे आत्महत्येचे प्रकरण नाही, पीडिताकडे प्रवासाचं वैध तिकीट होतं. त्यानं लघुशंकेसाठी मेलमधून उतरणं हे अपेक्षित नाही. मात्र ट्रेनमधून उतरण्याचं त्याचं कारण काहीही असलं तरी सुटलेली ट्रेन पकडतानाच हा अपघाता झालेला आहे. हा मुद्दा नुकसानभरपाई ठरवताना विचारात घ्यायला हवा होता, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय. तसेच या पीडिताचा मृत्यू ट्रेनच्या धडकेत झालेला नाही. तर धावती ट्रेन पकडतानाच त्याचा जीव गेलाय. तसा पोलीस रिपोर्ट असून प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनीही तशी साक्ष कोर्टात दिलीय. यावर हा अपघातच होता यावर शिक्कामोर्तब करत हायकोर्टानं पीडित कुटुंबाला व्याजासकट नुकसानभारपाई देण्याचे आदेश जारी केलेत.
