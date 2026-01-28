'दादा' शब्द लागू होणारा नेता गेला; नेत्यांनी व्यक्त केल्या भावना
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी सकाळी अपघाती निधन झालं. त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर राज्यातील नेत्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवारी बारामतीच्या दौऱ्यावर होते. परंतु सकाळी विमानाच्या लँडिंग दरम्यान त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यूनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मंत्री संजय शिरसाट, आमदार अर्जुन खोतकर, इम्तियाज जलील आणि आमदार संजय गायकवाड आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
खऱ्या अर्थानं 'दादा' शब्द त्यांना लागू होतो; मंत्री संजय शिरसाट : "दादा गेले हे मनाला पटत नाही. ते अपघातात जखमी झाले, बरे होतील असं वाटत होतं. मात्र काही वेळात त्यांच्या निधनाची बातमी आली. ही माझ्यासाठी नाही तर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला बसला आहे. दादा प्रत्येक संकटाला तोंड देणारा नेता होता. त्यामुळं या अपघातातून बाहेर येतील असं वाटत होतं. असा नेता होता ज्यांच्याशी बोलताना आदरयुक्त भीती प्रत्येकाच्या मनात असायची. खऱ्या अर्थानं दादा हा शब्द त्यांना लागू होतो. राजकारणात अनेक संकट आली पण ते डगमगले नाहीत," अशी भावना मंत्री संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केली.
बेधडक निर्णय घ्यायचे : "त्यांना जे निर्णय घ्यायचे होते ते त्यांनी बेधडक घेतले. कालच कॅबिनेट मीटिंग असल्यानं त्यांची माझी भेट झाली होती. मात्र ते शांत होते. माझ्या बाजूला बसलेल्या दोन सहकाऱ्यांना बोललो की दादांची देहबोली शांत वाटत आहे. नेहमी सर्वांशी मोकळेपणानं बोलणारे दादा, एखाद्याची फिरकी घेणारे दादा मात्र काल शांत होते. एक दोन वेळा बोलले, पण काळाचा महिमा असावा. उद्याच काय असं बहुतेक त्यांना वाटलं असेल. त्यांना खूप जवळून पाहिलं. त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मला मिळाली. एखाद्याचं काम सांगायचं तर ते अगदी मोठ्यानं सांगायचे. दरारा काय असतो ते त्यांच्याकडं पाहून कळतं होतं," असं संजय शिरसाट यांनी सांगितलं.
दादा काल खूप शांत होते : "कार्यकर्त्यांच्या छोट्या कामात देखील ते लक्ष घालायचे. लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांचा दिवस ठरलेला असायचा. बारामतीतील कार्यकर्त्यांना मी तिथं शुक्रवारी भेटणार आहे मुंबईला कशाला येतो, असं ते ओरडत असायचे. लोकांचे पैसे वाया जाणार नाहीl, यासाठी ते शुक्रवारी लोकांना भेटायचे. त्यांना आलेल्या अडचणीत कोणाला सोबत घेत नव्हते स्वतःच त्या सोडवायचे. मला देखील वेळ हवी असायची ते द्यायचे. सकाळी साडेसहा वाजता येतो का म्हणायचे. आम्हाला काही बोलता येत नव्हतं, त्यांचा सहायक काही वेळ आधी फोन करून आठवण करुन द्यायचा. वेळेचा पक्का काय असते हे दादांनी दाखवलं. कडक शिस्तीचा नेता मात्र मनानं अगदी हळवा होते. त्यांच्यावर संकट आलं की ते संकटात कोणाला सोबत घेत नव्हते. ते त्याचा स्वतःच सामना करायचे. अनेक वेळा आरोप प्रत्यारोप झाले. संकट आलं त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र तो दादा माणूस होता. असा नेता सोबत नाही हे मनाला पटत नाही," अशी भावना मंत्री संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केली.
ते महाराष्ट्राच्या विकासाचा चेहरा; आमदार अर्जुन खोतकर : "अजित पवार म्हणजे केवळ एक राजकारणी नव्हते, तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा चेहरा होते. त्यांनी आयुष्यभर विकासासाठी काम केलं. ते कधीही केवळ राजकारणासाठी राजकारण करणारे नेते नव्हते. राज्याच्या सिंचन, कृषी, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासासाठी अजित पवार यांनी दिलेलं योगदान अविस्मरणीय आहे. राज्याला दिशा देणारा एक खंबीर नेता आपण गमावला आहे. ही केवळ एका पक्षाची नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राची मोठी हानी आहे. या घटनेमुळं जालना जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली आहे," अशा शब्दांत आमदार अर्जुन खोतकरांनी भावना व्यक्त केली.
कामाप्रती समर्पित असलेला नेता; इम्तियाज जलील : "काम करणारा नेता महाराष्ट्रानं नाही तर देशानं गमावला. निर्णय घेण्याची क्षमता असलेला नेता म्हणून त्यांची ओळख होती. कामाप्रती समर्पित असलेला नेता म्हणून त्यांची ओळख सर्वत्र होती. पवार परिवाराच्या भावना आता आपण समजू शकत नाही. मात्र देव त्यांना या संकटातून सावरण्याची ताकद देऊ," अशी भावना इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राच्या विकासात त्यांचं अमूल्य योगदान; आमदार संजय गायकवाड : अजित दादांच्या निधनाच्या बातमीनं मी पूर्णपणे भाऊक झालो आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात त्यांचं अमूल्य योगदान होतं. ते 'दादा' म्हणून सर्वांमध्ये प्रिय होते. आज महाराष्ट्रानं एक मोठा आधार गमावला आहे. अजित पवार यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'बेताज बादशाह' म्हणून ओळखलं जायचं. शरद पवारांच्या छायेतून बाहेर पडून त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. बारामती हा त्यांचा गड होता आणि राज्याच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा कायम राहिला. या अपघातानं संपूर्ण राज्य शोकाकुल झालं आहे. महाराष्ट्र सरकार, राजकीय नेते आणि जनतेकडून श्रद्धांजली व्यक्त होत आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्याला शांती देऊ दे आणि कुटुंबीयांना हे दु:ख सहन करण्याची शक्ती प्रदान करो, अशी भावना आमदार संजय गायकवाड यांनी दिली.
अजितदादांशी जवळचा संबंध; नितीन गडकरी : "महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाचे वृत्त अतिशय धक्कादायक, दुर्दैवी आणि दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. गेली अनेक वर्षं राज्याच्या विधिमंडळात सोबत काम करताना अजितदादांशी अतिशय जवळचा संबंध राहिला आहे. त्यांचे प्रशासनिक कौशल्य, विकासात्मक दृष्टिकोन आणि लोकांना जोडण्याची होती. यामुळं अजितदादांचं कायमच महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अढळ स्थान राहिले आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाची आकांक्षा असलेल्या या लोकनेत्याचं अकाली निधन होणं, ही केवळ महाराष्ट्राचीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाची कधीही भरून न निघणारी हानी आहे. या दुःखद प्रसंगी संपूर्ण पवार कुटुंबीयांसोबत माझ्या संवेदना आहेत. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती प्रदान करो. ॐ शांती," अशी एक्सवर (X) पोस्ट करत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भावना व्यक्त केल्या.
