सातारा जिल्हा रुग्णालयात मृतदेहांची पुन्हा अदलाबदल, अंत्यसंस्कारासाठी पेटवलेली चिता विझवली, नातेवाईक संतप्त
जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पुन्हा एकदा मृतदेहांची अदलाबदल झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. यामुळे नातेवाईकांनी रुग्णालयात मोठा गोंधळ घातला.
Published : March 31, 2026 at 10:22 PM IST
सातारा - क्रांतिसिंह नाना पाटील जिल्हा रुग्णालयात मृतदेहांची अदलाबदल झाल्याचा गंभीर प्रकार पुन्हा समोर आला आहे. एका मृतावर अंत्यसंस्कारही करण्यात आले. परंतु, ऐनवेळी संपुर्ण प्रकार समजल्याने पेटती चिता विझविण्यात आली. दरम्यान, 5 मार्च रोजी देखील असाच प्रकार घडला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा ऐरणीवर आला असून रूग्णांना मरणानंतरही यातना सहन कराव्या लागत आहेत. या घटनेनंतर संतप्त झालेल्या एका मृताच्या नातेवाईकांनी शवविच्छेदनगृहासमोरच ठिय्या मारला होता. मात्र, पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने नातेवाईक शांत झाले.
मृतांच्या नातेवाईकांचा ठिय्या - मृतांच्या अदलाबदलीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर एका मृताच्या नातेवाईकांनी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात येऊन मोठा गोंधळ घातला. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, सोनगिरवाडी (ता. वाई) येथील आनंद ओव्हाळ (वय 26) यांनी विषप्राशन केल्याने त्यांना आठ दिवसांपूर्वी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला. तसेच आरळे येथील सुरेश मस्कु खोमणे (वय 51) हे मागील तीन दिवसांपासून उपचार घेत होते. उपचारादरम्यान रात्री त्यांचा मृत्यू झाला.
चिताही पेटवली होती, पण...- दोन्ही मृतदेहांचे रात्रीच शवविच्छेदन करण्यात आले होते. मात्र, सकाळी नातेवाईकांना चेहरा न दाखवता कर्मचाऱ्यांनी मृतदेह त्यांच्या ताब्यात दिल्याची तक्रार नातेवाईकांनी केली आहे. मृतदेह ताब्यात दिल्यानंतर आरळे येथील नातेवाईकांनी सुरेश खोमणे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्काराची तयारी करून चिताही पेटवली. तोपर्यंत मृतदेहांची अदलाबदल झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे पेटवलेली चिता विझवण्यात आली.
नातेवाईकांनी केला गंभीर आरोप - या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या आनंद ओव्हाळ यांच्या नातेवाईकांनी मृतदेहासह थेट जिल्हा शासकीय रूग्णालय गाठले. रुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्याच्या (स्वीपर) हलगर्जीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. तसेच रुग्णालय प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नातेवाईकांनी केली.
दोन कर्मचारी निलंबित - रुग्णाच्या नातेवाईकांनी शवविच्छेदनगृहासमोर ठिय्या मांडत मोठा गोंधळ घातला. त्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांनी दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं असून, या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल वरिष्ठांना सादर करणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
