तापी नदीपात्रात आढळले तरुण तरुणीचे मृतदेह; मृत्यूचे गूढ कायम
दाम्पत्याच्या मृत्यूने गावात खळबळ माजली आहे. पाय लोखंडी साखळीने बांधून त्याला कुलुप लावल्याचं दिसून आल्यानं मृत्यूचं गूढ कायम असून नरडाणा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
Published : October 9, 2026 at 7:30 PM IST
धुळे - जिल्ह्यातील सावळदे येथील तापी नदीपात्रात आढळलेल्या तरुण-तरुणीच्या मृतदेहांची ओळख पटली आहे. श्याम हरी पाटील आणि सपना पाटील अशी मृतांची नावे असून, दोघेही मूळचे अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे येथील रहिवासी होते. या प्रकरणात धक्कादायक बाब समोर आली असून, दोघांचेही पाय लोखंडी साखळीने बांधून त्याला कुलूप लावल्याचे पोलिसांच्या पंचनाम्यात उघड झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच दोघांनी प्रेमविवाह केला होता. मात्र दोघांनी हा निर्णय कोणत्या कारणांमुळे घेतला हे अद्याप समजू शकले नाही. त्यांच्या मृत्यूमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
नरडाणा पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. दरम्यान, सावळदे तापी पुलावरील वाढत्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. नरडाणा पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. दरम्यान, सावळदे तापी पुलावरील वाढत्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
सदर घटनेबाबत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नरडाणा सचिन कापडणीस यांच्याशी अधिक माहितीसाठी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, संबंधित इसम वेळोवेळी घरच्यांना सांगत होता की मी आत्महत्या करीन. मात्र त्यावर नेमकी प्रतिक्रिया घरचे काय देत होते, हे तपासात निष्पन्न होईल. नरडाणा पोलिसात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास नरडाणा पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कापडणीस करत आहेत.
या प्रकरणात दोघांचेही पाय लोखंडी साखळीने बांधून त्याला कुलुप लावल्याचं आढळून आल्यानं हा घातपाताचा प्रकार असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात येत आहे.