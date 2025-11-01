डीसीपी शर्मिष्ठा वालावलकर केंद्रीय गृहमंत्री पदकाने सन्मानित, २२ मुलींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाचा उलगडा केल्याने पुरस्कार
सांगली जिल्ह्यातील २२ मुलींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाचा उलगडा केल्याबद्दल डीसीपी शर्मिष्ठा वालावलकर यांना केंद्रीय गृहमंत्री पदकाने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - तब्बल २२ मुलींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाचा उलगडा केल्याबद्दल डीसीपी शर्मिष्ठा वालावलकर यांना केंद्रीय गृहमंत्री पदकाने सन्मानित करण्यात आलं आहे. एका निनावी पत्रावर कारवाई करून, वालावलकर यांनी काळजीपूर्वक आणि संवेदनशील तपास केला. या तपासामध्ये लैंगिक शोषणाचे धक्कादायक गुन्हे उघडकीस आले. या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी अरविंद पवारला या खटल्यात चार जन्मठेपेची शिक्षा कोर्टानं सुनावली होती. या कामगिरीबद्दल त्यांचा केंद्रीय गृहमंत्रालयानं सन्मान केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी संध्याकाळी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्यांची घोषणा केली. त्याध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा, समर्पण आणि अनुकरणीय सेवेबद्दल गौरव करण्यात येतो. या पुरस्कारांसाठी महाराष्ट्रातून निवडलेल्या पाच अधिकाऱ्यांमध्ये, छत्रपती संभाजीनगर पोलीस आयुक्तालयातील डीसीपी वालावलकर यांची निवड करण्यात आली आहे. अलिकडेच त्यांनी पोलीस उपायुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून वालावलकर या २०१० मध्ये पोलीस दलात सामील झाल्या.
शर्मिष्ठा वालावलकर यांची कारकिर्द - शर्मिष्ठा वालावलकर यांच्या कार्याची सुरुवात तुळजापूरमध्ये पोलीस उपाधीक्षक म्हणून झाली. त्यानंतर त्यांनी सोलापूर जिल्ह्याच्या सोलापूर जिल्हा गुन्हे शाखेमध्ये काम केलं. पुढे नाशिकच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्त पदावर त्यांची नियुक्ती झाली. राज्य गुप्तचर विभागातही उपायुक्त म्हणून त्यांनी काम केलं. नाशिकमध्ये त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील कारकिर्द गाजली. त्यांनी सुमारे ४०० भ्रष्टाचार विरोधी सापळ्यांमध्ये यशस्वी नेतृत्व केलं. त्यांच्या धडाडीच्या कामगिरीमुळे अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना चाप बसला होता. त्यांच्या कारकिर्दीत १०० पेक्षा जास्त वर्ग एक दर्जाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. एका प्रकरणात तर वरिष्ठ सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्याला १ कोटी रुपयांची लाच घेताना त्यांनी रंगेहाथ पकडलं होतं. सध्या त्या छत्रपती संभाजीनगर येथे पोलीस उपायुक्त पदावर कार्यरत आहेत.
पुरस्कारप्राप्त कामगिरी : २२ निष्पाप मुलींना न्याय - सांगली येथे उपअधीक्षक म्हणून काम करत असताना, शर्मिष्ठा वालावलकर यांना एका निवासी आश्रम शाळेत लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणारे एक निनावी पत्र मिळाले. या प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी चव्हाण यांना सोबत घेऊन त्यांनी २० साक्षीदारांचे जबाब आणि ६० महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले. यामध्ये संस्थेचा अध्यक्ष अरविंद पवार यानं २२ मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं सिद्ध झालं. एवढंच नाही तर त्यापैकी चार मुलींवर बलात्कार केल्याचंही या खटल्यात सिद्ध झालं होतं. वालावलकर यांनी कसून कडक तपास केल्यानं अरविंद पवार याला चार प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. या प्रकरणात पवार याच्या एका सहकारी महिलेलाही शिक्षा झाली. हा खटला बाल संरक्षणाच्या संवेदनशील प्रकरणात राज्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण निकाली खटल्यांपैकी एक मानला जातो. याच कामगिरीबद्दल त्यांचा केंद्रीय गृह मंत्रालयानं सत्कार करण्याची घोषणा केली आहे.
ही तर टीमची कामगिरी - यासंदर्भात शर्मिष्ठा वालावलकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे यश आपल्या एकट्याचं नसून त्यांच्याबरोबर काम करणारे तत्कालीन डीवाय एसपी किशोर काळे, पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी चव्हाण यांच्याबरोबरच इतर सर्वच सहकाऱ्यांच्या योग्य पद्धतीनं केलेल्या तपासाचं आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे विद्यमान अतिरिक्त महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांच्या संकल्पनेतून राज्यात पीडित मुलींच्यासाठी तक्रार नोंदवण्यासंदर्भात निर्भया पथक उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. त्याच्याच माध्यमातून एका पीडितेनं पाठवलेल्या निनावी पत्राची योग्य दखल घेऊन तपास केल्यानं मोठा गुन्हा उघडकील आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्यात राबवलेल्या संकल्पनेला तेलंगाणातील पोलीस अधिकारी महेश भागवत यांच्या 'शी टीम' या मोहिमेवरुन आकार देण्यात आला होता. त्यातून असे गुन्हे उघडकीस येण्यास मदत होत आहे, अशी माहितीही शर्मिष्ठा वालावलकर यांनी दिली.
महेश भागवत यांनी केले अभिनंदन - तेलंगाणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत यांनी पुरस्कार मिळाल्याबद्दल शर्मिष्ठा वालावलकर यांचं आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं अभिनंदन केलं आहे. महाराष्ट्र राज्यातील निर्भया पथकांना प्रशिक्षण दिल्याची माहिती भागवत यांनी दिली. विश्वास नांगरे पाटील कोल्हापूरचे महानिरीक्षक असताना पुणे ग्रामीण, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या महिला तसंच पुरुष पोलीस अधिकाऱ्यांना तेलंगाणातील रचकोंडा पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीनं 'शी टीम' (She Team) अंतर्गत महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांचा कसा तपास लावायचा, आरोपी कसे पकडायचे, महिला-मुलींची छेडछाड कशी थांबवायची याचं विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर इतरही प्रशिक्षण दिल्याची माहिती महेश भागवत यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील इतर पुरस्कार मिळालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यामध्ये एसडीपीओ किशोर मोहनराव काळे, पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी सुभाष चव्हाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणपत दिनकर पिंगळे, पोलीस उपनिरीक्षक भगवान बालुनरोडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रुपाली सुनील पोळ, ASP श्रावण दठ, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विवेक बाळासाहेब पाटील या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
