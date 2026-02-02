सुनेत्रा पवार प्रीतिसंगमावर : श्रद्धास्थळावर झाल्या नतमस्तक, लिहिला 'हा' भावनिक संदेश
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज कराड इथल्या प्रीतिसंगमावर भेट देऊन दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतीस्थळी अभिवादन केलं. यावेळी त्यांनी वेणूताई ट्रस्टलाही भेट दिली.
सातारा : महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शनिवारी शपथ घेतल्यानंतर सुनेत्रा पवार या सोमवारी कराडच्या प्रीतिसंगमावर दाखल झाल्या. त्यांनी दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतीस्थळी अभिवादन केलं. दिवंगत अजितदादांसारखाच वक्तशीरपणा त्यांच्यात पाहायला मिळाला. मात्र, त्यांचा पहिलाच दौरा नि:शब्द ठरला. सुनेत्रा पवार यांनी माध्यमांशी बोलणं कटाक्षानं टाळलं.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सोमवारी सकाळी साडे नऊ वाजता कराडमध्ये दाखल झाल्या. शासकीय विश्रामगृहात अर्धा तास थांबून बरोबर 10 वाजता त्या प्रीतिसंगमावर पोहोचल्या. त्यांच्या सोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, राज्यसभा खासदार नितीन पाटील, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते.
यशवंतरावांना केलं अभिवादन : यशवंतरावांच्या समाधीस्थळी त्यांनी भावपूर्ण अभिवादन केलं. माध्यमांनी त्यांना संवाद साधण्याची विनंती केली. मात्र, त्या बोलल्या नाहीत. स्मृतिस्थळावरून परत जात असताना वाटेत थांबलेल्या महिलांना त्यांनी हात जोडून नमस्कार केला. सुनेत्रा पवार यांच्या चेहऱ्यावरील भाव अत्यंत गंभीर होते. प्रीतिसंगमावरून थेट त्या वेणूताई चव्हाण ट्रस्टकडं रवाना झाल्या.
आशीर्वाद द्यावा, असा भावनिक संदेश : वेणूताई चव्हाण स्मृति सदनाची आणि ग्रंथालयाची त्यांनी पाहणी केली. 'आशीर्वाद द्यावा', असा भावनिक अभिप्राय त्यांनी ग्रंथालयातील वहीत नोंदवला. सदनाच्या प्रवेशद्वारावराच्या भिंतीवर यशवंतरावांच्या इच्छापत्रातील मजकूर कोरण्यात आला आहे. त्यामागील यशवंतरावांच्या भावना काय होत्या आणि स्मृतिसदन उभारण्यासाठी यशवंतरावांनी पैशाची तरतूद कशी केली होती, त्याबद्दलची सविस्तर माहिती माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी सुनेत्रा पवारांना दिली.
