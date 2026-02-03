उपमुख्यमंत्रीपदानंतर आता सुनेत्रा पवार यांच्यावर पुणे आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी
अजित पवारांच्या रिक्त झालेल्या उपमुख्यमंत्री पदावर सुनेत्रा पवार यांची वर्णी लागली असून, त्यांच्याकडं पुणे आणि बीड जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
Published : February 3, 2026 at 5:17 PM IST
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. अजित पवार यांच्याकडं ज्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद देण्यात आलं होतं, त्याच पुणे आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश आज काढण्यात आला आहे.
दोन जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदी सुनेत्रा पवार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाकडून सुनेत्रा पवार यांची गटनेता पदी नियुक्ती करून त्यांना उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडं जी खाती होती ते सर्व खाती सुमित्रा पवार यांना देण्यात आली, फक्त महत्त्वाचं अर्थखातं हे मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्याकडं ठेवलं. तसंच अजित पवार यांच्याकडं ज्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद देण्यात आलं होतं, त्याच पुणे आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आली आहे.
पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण? : आमदार धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बीड जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद अजित पवार यांनी स्वतःकडं ठेवलं होतं. पुणे आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी अजित पवार सांभाळत होते. त्यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्रिपदाच्या जबाबदारीबरोबरच आता सुनेत्रा पवार यांच्यावर बीड आणि पुणे या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आता पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षातील आमदार तसंच सर्व सेलच्या अध्यक्षांनी प्रदेशाध्यक्ष यांना पत्र लिहित सुनेत्रा पवार यांनाच राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्यात यावं अशी मागणी केलीय. एकीकडं असं असताना दुसरीकडं मात्र अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासंदर्भात देखील जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
हेही वाचा -
- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष करा; राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व सेलच्या प्रमुखांची मागणी
- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उद्या प्रीतिसंगमावर : यशवंतरावांच्या स्मृतीस अभिवादन करुन करणार नव्या इनिंगला सुरुवात
- 'सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीचा निर्णय राष्ट्रवादीचा,' मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केली भूमिका