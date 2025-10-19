"ज्यांनी शिवसेना विकली, लोक त्यांच्या हातात देतील टिकली"; दिवाळीच्या शुभेच्छा देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील जनतेला दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. तसंच त्यांनी ठाकरे बंधूंवरही टीका करत सरकारनं केलेल्या कामांचं कौतुक केलं.
Published : October 19, 2025 at 9:17 AM IST
ठाणे : आपण दिवाळी साजरी करतोय. काही ठिकाणी आनंद आहे. काही ठिकाणी पूरपरिस्थिती आहे. शेतकरी अडचणीत आहे. परंतु, शेतकऱ्यांची दिवाळी कडू होणार नाही याची काळजी सरकारनं घेतलीय. शेतकऱ्यांच्या मागं उभं राहण्याचं काम सरकारनं केलंय. शेतकरी संकटातून सावरतोय. शेतकऱ्यांना देखील दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो. त्यांच्या देखील आयुष्यामध्ये ही दिवाळी चांगले दिवस घेऊन येऊ दे त्यांचं दुःख, संकट दूर होवो, अशा दिवाळीच्या शुभेच्छा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱयांसह राज्यातील जनतेला दिल्या आहेत.
आनंद दिघे यांचा अपमान केला : राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे एकत्र येत आहेत. ठाणे पालिकेची निवडणूक हे दोन्ही बंधू एकत्र लढवणार असल्याची घोषणा खासदार संजय राऊत यांनी केली होती. ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्यावरुन काहीही फरक पडणार नसल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. "घोडा मैदान जवळ आहे. टिकऱ्या कोणाच्या उडतील हे ठाण्यातली जनता दाखवून देईल. जे स्वतःच्या विचारांवर, भूमिकेवर स्टँड राहत नाहीत अशा लोकांचा बँड जनता वाजवत असते. त्यांनी आनंद दिघे यांचा अपमान केलाय. त्यांनी आनंद दिघे साहेबांना कमी लेखलं. ठाणेकर जनता त्यांना धडा शिकवतील," असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे बंधूंवर टीका केलीय.
निवडणुका आल्या की लोकांच्या दारात जातात : "बाळासाहेब ठाकरे हे आमच्या हृदयात आहेत. दिघे साहेब आमच्या रक्तात आहेत. ठाणेकर जनता सुज्ञ आहे. त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. काही लोक वर्षभर घरात असतात. निवडणुका आल्या की लोकांच्या दारात जातात. हा एकनाथ शिंदे आणि आमचे शिवसैनिक वर्षभर लोकांच्या दारात असतोत. मदतीचा हात देत असतो. त्यामुळं या महाराष्ट्रातील जनता सुज्ञ आहे. काम करणाऱयाच्या मागं उभं राहतील. घरात बसणाऱ्यांना कायमचं घरात बसवतील," असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाव न घेता उद्धव ठाकरे यांना लगावला.
महायुतीचाच भगवा फडकेल : "आम्ही वर्षभर लोकांच्या घरात जातो म्हणूनच या ठिकाणी नेहमी ठाण्यात भगवा फडकतो. महायुती लोकसभेमध्ये जिंकली. विधानसभेमध्येही जिंकले आणि आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही महायुतीचाच भगवा फडकेल," असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. "ज्यांनी शिवसेना विकली, लोक त्यांच्या हातामध्ये टिकली देतील," असा टोलाही त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला.
