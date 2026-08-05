दिल्लीत शिवसेना पक्ष फुटीच्या खटल्यावर महत्वाची सुनावणी सुरू : इकडं एकनाथ शिंदेंनी गाठलं दरे गाव, चर्चांना उधाण
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक साताऱ्यातील आपल्या दरे गावी दाखल झाल्यानं चर्चेला उधाण आलं आहे. त्यांच्या या अचानक दौऱ्यामागील नेमकं कारण समजू शकलेलं नाही.
Published : August 5, 2026 at 10:48 PM IST
सातारा : दिल्लीत शिवसेना पक्ष फुटीवर महत्वाची सुनावणी सुरू असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक साताऱ्यातील आपल्या दरे गावी दाखल झाल्यानं चर्चेला उधाण आलं आहे. दोन दिवस ते गावी मुक्कामी आहेत. त्यांच्या या अचानक दौऱ्यामागील नेमकं कारण समजू शकलेलं नाही. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाच्या खटल्याची महत्त्वाची सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. उद्या उर्वरित सुनावणी होणार असताना एकनाथ शिंदेंनी दरे गाव गाठल्यानं तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातारा दौऱ्यावर : राजकीय वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम महाराष्ट्रात पक्ष संघटनेची ताकद वाढवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दौऱ्यावर आले आहेत. दोन दिवस ते दरे गावी मुक्कामी आहेत. यावेळी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात जिल्ह्यातील शिवसेना नेत्यांशी चर्चा करतील, अशी माहिती शिवसेनेतील अंतर्गत सूत्रांनी दिली आहे.
शिवसेना पक्ष फुटीच्या खटल्याची सुनावणी : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाच्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आली आहे. पक्षचिन्ह राजकीय पक्षाचं की विधिमंडळ पक्षाचं, एवढाच प्रश्न असल्याचं विधान सर्वोच्च न्यायालयानं केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दरे गाव गाठल्यानं तर्क वितर्कांना उधाण आलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पश्चिम महाराष्ट्रातील संघटनात्मक ताकद वाढीसाठी सातारा जिल्हा दौऱ्यावर आले आहेत, असं पक्षातील सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, शिंदे यांच्या या दौऱ्यावर आता ठाकरे गटाकडून आणि विशेषतः खासदार संजय राऊत यांची काय प्रतिक्रिया येते, याकडं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागून आहे.
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