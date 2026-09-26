पुढं ताफा अन् मागं रुग्णवाहिका, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी धावत जात वाचवला सुरक्षेतील पोलीस कर्मचाऱ्याचा जीव
सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याला चक्कर येऊन पडल्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धावत जाऊन रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्या पुढील उपचाराची व्यवस्था केली.
Published : September 26, 2026 at 8:21 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 8:36 AM IST
ठाणे - मागील आठवड्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताफ्यातील सुरक्षेसाठी असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या मृत्यूनंतर एकनाथ शिंदे यांचा माणुसकीचा चेहरा पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याला चक्कर येऊन पडल्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धावत जाऊन रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्या पुढील उपचाराची व्यवस्था केली आणि त्याचा जीव वाचवला.
हा सर्व प्रकार ठाण्यात घडला. याआधी देखील अनेकदा एकनाथ शिंदे यांच्या माणुसकीचे दर्शन अनेकदा रस्ते अपघातात देखील पाहायला मिळाले आहे. यामुळेच आजही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवलेल्या तत्परतेने कर्तव्यावर असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याचे प्राण वाचले आहेत.
अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी पोलीस सकाळपासूनच कर्तव्य बजावत असतात, मात्र या नोकरीचा त्यांच्यावर ताण आल्याशिवाय राहत नाही. शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताफ्यात कर्तव्यावर असलेले वाहतूक पोलीस निरीक्षक संजय नलावडे हे सकाळपासूनच उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात कर्तव्य बजावत होते.
सकाळी ठाण्यातील टेंभी नाका येथील आई दुर्गेश्वरीचे मंडप पूजन करून उपमुख्यमंत्री शिंदे हे पुण्याला अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या घरी गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी जाणार होते. त्यानुसार ठाण्यातील नियोजित कार्यक्रम आटोपून उपमुख्यमंत्री शिंदे हे साकेत हेलिपॅडवरून हेलिकॉप्टरद्वारे पुण्याला रवाना झाले. अवघ्या काही तासात नानांकडे जाऊन पुढील कार्यक्रमासाठी पुन्हा ठाण्यातील त्याच हेलिपॅडवर लँड होत असताना त्यांच्या ताफ्यात कर्तव्य बजावत असलेले संजय नलावडे हे अचानक चक्कर येऊन कोसळले.
आपल्या समोरच पोलीस कोसळल्याचे पाहताच क्षणाचाही विलंब न लावता शिंदे हेलिकॉप्टरमधून उतरून थेट त्यांच्याकडे धावत गेले. तोपर्यंत इतर सहकाऱ्यांनी त्यांना रुग्णवाहिकेत आणून ठेवले होते. शिंदे यांनी तत्काळ ही रुग्णवाहिका ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्यास सांगितले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी स्वतः ही रुग्णवाहिका पुढे ठेवत आपल्या ताफ्यातून ती ज्युपिटर रुग्णालयापर्यंत घेऊन गेले. यानंतर त्यांनी नलावडे यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्यावर उपचार करण्यास डॉक्टराना सांगितले. स्वतः उपमुख्यमंत्री पोलिसाला घेऊन रुग्णालयात घेऊन आल्याचे कळताच उपायुक्त प्रशांत कदम आणि वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाट हेदेखील तत्काळ ज्युपिटर रुग्णालयात आले. तोपर्यंत नलावडे यांच्यावर डॉक्टरांनी पुढील उपचार सुरू केले होते. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नलावडे यांच्यावर लागतील ते सर्व उपचार करा आणि खर्चाची काळजी करू नका, असेही रुग्णालय प्रशासनाला सांगितले.
प्रकृती स्थिर झाल्यावर पुन्हा दौरा सुरू - उपमुख्यमंत्री शिंदे हे नंतर आपल्या पुढील नियोजित कार्यक्रमांसाठी मुंबईकडे रवाना झाले, तर नलावडे यांची प्रकृती आता स्थिर असून त्यांच्यावर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली पुढील उपचार सुरू आहेत. असे असले तरी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे वारंवार फोनवरून त्यांच्या प्रकृतीची माहिती डॉक्टरांकडून जाणून घेत आहेत.
गेल्याच आठवड्यात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या ताफ्यातील पोलीस अधिकारी विजय सांगाडे यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. त्यावेळीही त्यांना वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले होते. मात्र तरीही सांगाडे यांचा जीव वाचू शकला नाही.