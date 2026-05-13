पंतप्रधानांच्या आवाहनाला एकनाथ शिंदेंचा प्रतिसाद; स्वत:च्या ताफ्यातील गाड्या करणार कमी, विरोधकांना दिलं प्रत्युत्तर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या ताफ्यातील गाड्याची संख्या कमी केली आहे.
Published : May 13, 2026 at 4:23 PM IST
ठाणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आजपासून इलेक्ट्रिक वाहनातून प्रवास सुरू केला आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील नागरिकांना काटकसरीचं धोरण स्वीकारण्याचं प्रयत्न करण्याचं आवाहन केलंय. या आवाहनाला प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या ताफ्यातील 17 वाहनांपैकी केवळ आवश्यक असलेली सात वाहने ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ते स्वतःही आता ईलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करणार आहेत.
काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे? : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 12मे रोजी विविध उपाययोजना करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत बचतीचे धोरण स्वीकारलं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आजपासून या उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला देशातील 140 कोटी जनता नेहमीच प्रतिसाद देते. कोविड काळातही नागरिकांनी अशाच प्रकारे एकजूट दाखवत संकटाचा सामना केला होता, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. भविष्यातही पंतप्रधानांच्या आवाहनाला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळेल. आम्हीही आवश्यक त्या उपाययोजना करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिली.
विरोधकांना राजकारणाच्या इतरही संधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनावर विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे. काटकसरीच्या धोरणावर होत असलेल्या टीकेलाही एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. "विरोधाला विरोध करण्यासाठी इतरही अनेक पर्याय विरोधकांकडे उपलब्ध आहेत. तर विरोधासाठी विरोध करण्याऐवजी देशहित जपण्याची ही वेळ असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. तसेच, जे लोक नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला विरोध करतील, त्यांना जनता योग्य उत्तर देईल", असंही एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात सांगितलं.
