'मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी केली जाणार नाही'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही, 'बिनविरोध'चंही सोडवलं कोडं, पाहा EXCLUSIVE मुलाखत
राज्यात 29 महापालिका निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचलाय. मुंबई आणि ठाणे महापालिका निवडणुकीकडं सर्वाधिक लक्ष लागलंय.
मुंबई : मुंबईत महायुतीकडून जोर लावला जात असताना उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या ठाकरे बंधूंकडून ‘मुंबईकरांचा’ वचननामा प्रसिद्ध करण्यात आला. मराठी मतांचं भावनिक समीकरण की विकासकामाचा प्रचार? बिनविरोध निवडून येणासाठी सत्ताधारी दबाव आणतायेत का? इतके उमेदवार अचानक माघार का घेत आहेत? अजित पवारांना महायुतीत घेऊन पश्चाताप झाल्याच्या वक्तव्याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहमत आहेत का? अश्या अनेक प्रश्नांवर ‘ईटीव्ही भारत’च्या पत्रकार प्राजक्ता पोळ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची Exclusive मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत एकनाथ शिंदे यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं.
महायुतीचा मराठी महापौर बसणार : "गेली 25 वर्ष मुंबई महापालिकेत शिवसेना - भाजपाची सत्ता होती. महापौर हे पद गेली अडीच दशकं शिवसेनेकडं होतं. हा रेकॉर्ड आता महायुती मोडणार आणि मुंबई महापालिकेवर महायुतीचा मराठी महापौर बसणार," असा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुलाखतीदरम्यान केला.
ब्लू प्रिंट समुद्रात बुडली का? : कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू ही कामं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आल्याचे होर्डिंग मुंबईत लावले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कैलास पर्वत बांधला, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अरबी समुद्र आणला इतकी मोठी कामं त्यांनी केली आहेत. त्यांनी छोट्या कामांवर दावा करू नये, अशी अप्रत्यक्ष टीका उद्धव ठाकरे यांनी महायुतीवर केली होती. याला प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी "ठाकरेंना टोमणे आणि आरोपांशिवाय दुसरं काय येतं? त्यांनी जी ब्लू प्रिंट आणली होती ती अरबी समुद्रात बुडवली का?" असा प्रश्न उपस्थित केला. “सर्व प्रकल्पांना केंद्राची, राज्याची परवानगी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यांनी परवानग्या दिल्या. त्यांच्यामुळे कोस्टल रोड झाला. त्यामुळं आम्ही सर्व केलं हे बोलायला काही अर्थ नाही.” असं शिंदे म्हणाले.
विरोधी पक्षातील उमेदवार कमजोर : राज्यभरातील महापालिका निवडणूक चर्चेत आहे ती बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांमुळं. सत्ताधाऱ्यांकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाब आणून, पैशांचा वापर करून उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला लावले जात आहेत, असा आरोप केला जातोय. यासाठी निवडणूक आयोगाकडं तक्रारही प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत एकनाथ शिंदे यांना विचारलं असता, त्यांनी याबाबत अधिक भाष्य करणं टाळलं, पण “विरोधी पक्षातील उमेदवार कमजोर होते. एबी फॉर्म संपवायला उमेदवारी देत सुटले. पण, समोरचा उमेदवार ताकदीचा असल्यामुळं त्यांनी माघार घेतली. हे आज नाही वर्षानुवर्षे घडतंय,” असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राहुल नार्वेकर यांच्यावर भाष्य करणं मात्र त्यांनी टाळलं.
मुंबईकर भावनेवर नाही तर विकासावर मतदान करणार : मुंबई आणि मराठी मतदार हे समीकरण वर्षानुवर्षे मुंबईत पाहायला मिळालं. मराठी मतदार हे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे या दोन पक्षात विभागले जात होते. पण, यंदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे एकत्रित निवडणूक लढवणार आहेत. त्यामुळं मराठी मतांचं विभाजन होण्याची शक्यता कमी आहे. याचा फटका महायुतीला बसण्याची शक्यता आहे असं बोललं जातंय. याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे “मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी केली जाणार, मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर फेकला जाणार या भावनिक मुद्द्यांवर नाही तर विकासाच्या मुद्द्यावर मुंबईकर मतदान करणार," असं म्हणाले. पण, मराठी मतदार हा महायुतीबरोबर असेल की नाही याबाबत ते बोलले नाहीत.
अजित पवारांना महायुतीत घेऊन पश्चाताप होतोय? : काही दिवसांपूर्वी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना महायुतीत घेऊन पश्चाताप होतोय, असं वक्तव्य केलं होतं. अजित पवारांबाबतच्या चव्हाम यांच्या या वक्तव्याबाबत विचारलं असता एकनाथ शिंदे यांनी सारवासारव केली. ते म्हणाले, “काही ठिकाणी आम्ही वेगवेगळ्या निवडणुका लढवत आहोत. स्थानिक राजकारणातील समीकरणातून अश्या पद्धतीची वक्तव्य निघाली असतील. काही वक्तव्य ही अॅक्शनला रिअॅक्शन असू शकतात. पण, आम्ही राज्यात एकत्र आहोत. स्थानिक पातळीवर काही मुद्दे वेगळे असू शकतील. पण, राज्याच्या कारभारात याचा परिणाम दिसणार नाही. काही वक्तव्य अपवाद असतील. जरी एकत्र लढणार नसलो तरी आम्ही टोकाची टीका करणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांसोबत आम्ही ठरवलं आहे.”
ठाण्याच्या विकासासाठी काय केलं? :
- ठाण्यातील वाहतूक कोंडी हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पण, यासाठी ठाण्यातील रस्ते मोठे केले आहेत. त्याचबरोबर पूर्व मुक्त मार्गावरून छेडा नगरहून ठाण्यात एलिव्हेटेड मार्ग बनणार आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या योजनेअंतर्गत सर्वांसाठी घरं यासाठी क्लस्टर योजना राबवण्यात येत आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या 25-30 मजल्याच्या 3-4 इमारती उभ्या राहिल्या, जे ठाणे महापालिका आणि सिडको मिळून करतंय.
- मेट्रोचं काम सुरू झालं आहे. 900 बेडचं सिव्हील हॉस्पिटल तयार होतंय. कॅन्सर हॉस्पिटल तयार होतंय. ‘कॅशलेस’ हॉस्पिटल सुरू केलंय. वैद्यकीय सुविधाही मोठ्या प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न आहे.
