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'जेव्हा जनतेनं केली शिक्षा, तेव्हाच आठवली रामरक्षा'; एकनाथ शिंदेचा उद्धव ठाकरेंना टोला

नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर रामरक्षा पठण आंदोलनावरून टीका केली.

Eknath Shinde on Uddhav Thackeray
माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 11, 2026 at 6:30 PM IST

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नागपूर : हे सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीमागं उभं राहिलेलं आहे. शेतकरी जेव्हा-जेव्हा संकटात अडकलेत तेव्हा सरकारनं त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचं काम केलं आहे. राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार हा बळीराजाचा आहे. त्यामुळं शुक्रवारी (दि.10) अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीतील अटी-शर्ती काढून टाकल्या आहेत. त्यामुळं राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना दिली.

काही विरोधकांची अशी 'ही' सवय : "शरद पवार देशाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. चांगल्याला चांगलं म्हणण्याची त्यांची वृत्ती आहे. अनेकवेळा त्यांनी हे दाखवून दिलं आहे. परंतु, काही लोक आहेत, सरकारनं कितीही चांगलं काम केलं, तरी आरोप करण्याचं त्यांचं काम आहे. खोटं बोला पण रेटून बोला अशी काही विरोधकांची सवय आहे, त्याला शरद पवार यांनी उत्तर दिलं आहे," अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)

जनतेनं केली शिक्षा तेव्हाच आठवली रामरक्षा : पुढील आठवड्यात उद्धव ठाकरे नागपुरात रामरक्षा पठण करून आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले 'जेव्हा जनतेनं केली शिक्षा तेव्हाच आठवली रामरक्षा' असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांना चिमटा काढला. पुढं ते म्हणाले, "त्यांना उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. त्यामुळं जो 'राम का नही, वह किसी काम का नही.' ज्याप्रमाणं आपण टी- शर्ट बदलतो त्याप्रमाणं हिंदुत्व बदलता येत नाही, ते मनातून असावं लागतं. बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार सोडले त्यानंतर आता रामरक्षा म्हणणार हा पण एक विनोद आहे."

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TAGGED:

DCM EKNATH SHINDE
एकनाथ शिंदेंची उद्धव ठाकरेंवर टीका
रामरक्षा पठण
एकनाथ शिंदे
EKNATH SHINDE ON UDDHAV THACKERAY

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