'टांगा पलटी, घोडे फरार' यंदा देखील...; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फुंकलं महानगरपालिका निवडणुकांचं रणशिंग
ठाण्यातील सभेतून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता जोरदार टीका केली.
Published : December 16, 2025 at 10:21 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 10:38 PM IST
ठाणे : "विधानसभेत लाडक्या बहिणींनी चमत्कार केला. आता आयोगानं महानगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलाय. सुपारी फुटली आहे. लगीनघाई सुरू झालीय. ठाणं हे खणखणीत नाणं आहे. गेली अनेक वर्ष ठाणे येथे भगवा फडकत आहे. कोणीही हा भगवा उतरु शकत नाही. हा बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांचा भगवा आहे. गुलाल आपलाच उधळणार," असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
लाडक्या बहिणींचा अभिमान : "कार्यकर्ते हीच ताकद आणि टॉनिक आहे. ठाणे हे इतिहास घडवतो हे सर्वांनी पाहिलं. ठाणे काय आहे हे जगभरात दाखवून दिलं. 32 देशांनी याची नोंद घेतली. महाराष्ट्रातील जनतेनं स्वीकारलेला.धनुष्यबाण आपला आहे. लोकसभेत आणि विधानसभेत आपण जास्त जागा जिंकलो," असंही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. "घोडे फरार, टांगा पलटी यंदा देखील करायचा आहे. नगरपालिका, नगरपरिषदमध्ये जास्त जागांवर लढलो. कार्यकर्त्यांच्या मागं उभं राहिलं पाहिजे. मला लाडक्या बहिणींचा अभिमान आहे. सर्व स्पीड ब्रेकर उखडून फेकले व विकासाला गती दिली," असंही ते म्हणाले.
विकासकामांना दिली गती : "आपण पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रेसर आहोत. समृद्धी महामार्गाला देखील विरोध केला होता. मला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याची जबाबदारी दिली. आपण सर्व प्रकल्प गेम चेंजर केले. कोस्टल रोड करत आहोत. वाहतूक कोंडी दूर होणार आहे. मेट्रो येत आहे. ठाणे बदलत आहे. लाडकी बहीण, लखपती योजना, अनेक विकास कामं होत," असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी तुम्ही सोडली नाही : "लाडकी बहीण योजना ही सर्वात आवडती योजना आहे. जो शब्द देतो ते करतो. कोणी कितीही मायकालाल आला तरी काहीही होणार नाही. राजकारणामध्ये शब्दाला मोल आहे. काहीजण तो शब्द पाळत नाहीत. त्यामुळं लोक आपल्यासाठी येत असतात. सत्ता येते आणि जाते. पण, नाव परत येत नाही, असं बाळासाहेब म्हणायचे. अंगात रक्ताचा थेब असेपर्यंत काम करणार आहे. बाळासाहेब यांचा वारसा जपणारे नगरपरिषद निवडणुकीत कुठे होते? सभा, प्रचार केला नाही. मुंबई सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असून, ती मुंबई तुम्ही सोडली नाही," असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता टीका केली.
इथं कोणीही मालक नाही : "देशभरात शिवसेना पोहचवली जात आहे. इथं कोणीही मालक नाही. काहीजण आपल्याला गुलाम समजत आहेत. ही जनताच आपली मालक आहे. जनता ज्याला त्याला त्यांची जागा दाखवणार. आपल्याला जनतेनं साथ दिली आहे. जनता उंच शिखरावर घेऊन जातेही आणि हीच जनता खाली आपटते. शिवसेना ही सर्वांच्या मदतीला घावून जाते," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
