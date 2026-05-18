ETV Bharat / state

देशाच्या हितासाठी काटकसर आवश्यक; आर्थिक संकटात देशाच्या पाठीशी उभं राहा : उपमुख्यमंत्री शिंदेंचं आवाहन

अंधेरीत एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य आणि देशातील विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

DCM Eknath Shinde
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शिवसेना नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईतील अंधेरी येथे जाहीर सभा पार पडली. शिवसेना आमदार मुरजी पटेल यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमानिमित्त एकनाथ शिंदे मुंबईत आले होते. यावेळी त्यांनी पक्ष संघटना, मुंबई विकास आणि आगामी राजकीय वाटचालीसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली.

सभेत बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्रात शिवसेना हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेवर महायुतीचा भगवा झेंडा फडकला असून भविष्यातही पक्ष संघटनेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिचा विकास अधिक वेगानं झाला पाहिजे. मुंबईचा चेहरा बदलण्यासाठी आणि शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुंबई महानगरपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचं सांगत, राज्य सरकारदेखील विकासकामांमध्ये कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

'देश संकटात, पाठिशी उभं राहणं नागरिकांचं कर्तव्य' : जाहीर सभेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य करताना शिंदेंनी आर्थिक परिस्थिती, मुंबई विकास आणि राज्य सरकारच्या योजनांबाबत भूमिका मांडली. शिंदे म्हणाले की, सध्या संपूर्ण जग आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर देशातील नागरिक काटकसर करत आहेत. नियमावलीचं पालन करणं हे आपलं कर्तव्य असून देश संकटात असताना नागरिकांनी देशाच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितलं.

'झोपडपट्टीमुक्त आणि पगडीमुक्त मुंबई' : मुंबईच्या विकासाबाबत बोलताना त्यांनी झोपडपट्टीमुक्त आणि पगडीमुक्त मुंबई करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं स्पष्ट केलं. मुंबईमध्ये एसआरएच्या योजना सुरू असून सर्वसामान्य नागरिकांना स्वतःचे घर मिळावे यासाठी सरकार काम करत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. तसेच क्लस्टर योजना देखील लवकरच आणण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मुंबईच्या विकासासाठी एकत्रितपणे काम करत असल्याचंही सांगितलं. महाराष्ट्राचा देशाच्या विकासामध्ये मोठा वाटा असून तो कायम राखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होऊ देणार नाही : लाडकी बहीण योजनेबाबत बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही योजना सुरू केली होती. या योजनेला महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून महायुतीला मोठा पाठिंबा मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं. महायुतीचे 232 आमदार निवडून आले असून हा मोठा ऐतिहासिक विजय असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.

महिलांना सक्षम आणि आत्मनिर्भर करण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने काम करत असल्याचे सांगत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावलं उचलल्याचे त्यांनी म्हटलं. कोणता माईचा लाल आला तरी ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होऊ देणार नाही, असा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

शिंदेंनी पुढे पक्षाच्या विचारधारेवर आणि संघटनात्मक बांधणीवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेत असल्याचे सांगितलं.

'खुर्ची मिळवणं हा आमचा अजेंडा नाही' : “खुर्ची मिळवणं हा आमचा अजेंडा नाही. महाराष्ट्रातील जनतेची कामं करणं हेच आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. त्यामुळेच राज्यातील जनता आमच्या पाठीशी उभी आहे,” असंही एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना पक्ष संघटना मजबूत करण्याचे आवाहन केलं. “आता सर्व निवडणुका संपल्या आहेत. सध्या कोणतीही निवडणूक नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी पक्ष संघटनेकडे अधिक लक्ष द्यावं,” असे निर्देशही त्यांनी दिले.

TAGGED:

EKNATH SHINDE MUMBAI DEVELOPMENT
LADKI BAHIN SCHEME
MUMBAI MURJI PATEL
एकनाथ शिंदे अंधेरी सभा
EKNATH SHINDE PUBLIC RALLY ANDHERI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.